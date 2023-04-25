緬甸政變兩週年之國內外政經情勢分析（四）：緬軍政府與東協仍在「五點共識」存在巨大分歧
我們想讓你知道的是
即便東協特使持續斡旋，但緬甸情勢似乎未因此改善。2022年7月25日，緬甸軍方處決四名重要的⺠運⼈⼠，引起國際社會譁然，又因該時間點發生在東協特使巴速坤6月底訪問緬甸後不久，使當年輪值主席柬埔寨甚為尷尬，最終導致東協整體態度發生重大轉折，緊急召開會議首次強烈譴責，稱此舉「重挫東協五點共識的努力」。
編按：本文為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心研究報告〈緬甸軍事政變兩週年之 國內外政經情勢分析〉，作者是台灣東協研究中心輔佐研究員李明勳，《關鍵評論網》會以系列文章方式刊登。一、二、三文章請見：
- 〈緬甸政變兩週年之國內外政經分析（一）：鎮壓異議人士不擇手段，陷入「雙重政府」僵局〉
- 緬甸政變兩週年之國內外政經情勢分析（二）：政變與疫情雙重打擊，讓緬甸跌落至貧窮邊緣
- 緬甸政變兩週年之國內外政經情勢分析（三）：歐美祭出多項制裁，官⺠脫鉤是中緬關係⼀⼤變因
三、東協國家：態度分歧
（⼀）東協：「五點共識」、「東協減⼀」⾼峰會
東協過往（1990年代、2000年代初期）處理緬甸問題向來堅守「建設性對話」 （constructive dialogue），在平衡「不干涉內政」與「區域治理」的原則下，保持與緬甸軍政府的接觸，說服其停火並重回談判桌。然有別於過往，東協對2021年緬甸軍事政變的反應強烈，要求軍政府應以「非政治代表」（non-political representative，註1） 出席2021年10月第38暨39屆東協⾼峰會，在軍政府回絕下，最終形成史無前例的「東協減⼀」峰會，2022年11月第40暨41屆東協高峰會亦是如是，成為東協迄今對緬甸軍政府最嚴厲的抵制。
東協曾於2021年3月2⽇緊急以視訊⽅式召開「非正式部⻑會議」，惟因各⽅立場分歧，並無重大突破。同年4月2日，在印尼與輪值主席國汶萊的積極促成下召開實體的東協領袖會議，除泰、菲由外⻑出席外，其餘8國均由最高領袖出席（包含軍政府敏昂萊）。該會議最重要的成果是達成「五點共識」（Five-Point Consensus），作為東協對緬甸情勢的共同立場，也是後續對緬甸的談判基礎與衡量標準，意義重大。該「五點共識」如下：
1. 緬甸應（shall）立即停止暴力，且各方應展現最大程度的克制；2. 相關各⽅應展開建設性對話，尋求有利於⼈⺠的和平解決之道；3. 在東協秘書⻑的協助下，東協特使（special envoy）應促進對話過程的協調；4. 東 協 應 透 過 東 協 人 道 援 助 協 調 中 心 （ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance, AHA Centre）來提供人道援助；5. 東協特使與代表應赴緬甸與相關各方會晤。
東協持續要求緬甸立即且完全落實「五點共識」的承諾，包括促進東協特使訪問緬甸，並與各方會晤，惟該「各方」是否包含翁山蘇姬等反對勢力屢次成為東協特使與軍政府爭論的焦點。首任（2021年）東協特使為汶萊外⻑艾瑞萬（Erywan Yusof），因其將會見翁山蘇姬作為訪問緬甸的前提，而遭軍政府嚴正拒絕，故艾瑞萬任內並未順利訪問緬甸，也導致東協當年以緬甸未落實「五點共識」為由，拒絕軍政府代表參與東協高峰會以示抗議。第二任（2022 年）東協特使為柬埔寨外⻑巴速坤（Prak Sokhonn），任內順利出訪緬甸兩次（3月21日、6月29日），因其不以會見翁山蘇姬為前提。然因其主要與敏昂萊等軍方人士及其篩選的政黨及地方武裝團體代表會面，過程中所表述的多是軍政府立場，故協調成效有限。（註2）
即便東協特使持續斡旋，但緬甸情勢似乎未因此改善。2022年7月25日，緬甸軍方處決四名重要的⺠運⼈⼠（註3），引起國際社會譁然，又因該時間點發生在東協特使巴速坤6月底訪問緬甸後不久，使當年輪值主席柬埔寨甚為尷尬，最終導致東協整體態度發生重大轉折，緊急召開會議首次強烈譴責，稱此舉「重挫東協五點共識的努力」。而後陸續發生永盛監獄爆炸案、對克倫邦、克欽邦武裝行動等，持續挑戰東協對緬甸的耐心，讓東協開始思考調整「五點共識」的可能性。（註4）
最終，2022年11月第40暨41屆東協高峰會對「五點共識」首次進行審查，通過 「東協落實五點共識之領袖審查與決議」。重申緬甸為東協不可或缺的⼀部分，但明⾔「五點共識」的落實進展甚微（little progress），有必要發展落實計畫，針對支持「五點共識」 的特定時間表列出「具體、務實且可衡量的指標」，並交由東協外⻑發展該計畫。該決議反映出多數東協領袖對於緬甸情勢的失望，期望「五點共識」能有更具體的行動，而不僅只是泛泛之談。未來東協如何對該落實計畫提出更主動的作為，捍衛東協作為東南亞最重 要區域組織的名聲，將是後續觀察重點。
根據新加坡智庫「東南亞研究院」（ISEAS）最新2023年調查，多數東南亞受訪者對 「五點共識」持中立態度（31.5%），以寮國 61.7%、柬埔寨56.0%最持該立場。其次為21.7%認為「五點共識」難以運作，因為緬甸軍政府的抵抗態度，以新加坡41.8%最持該立 場，反之寮國僅有8.4%。再其次為19.6%認為「五點共識」存在根本性的缺陷，以致難以解決該議題的複雜性，多數緬甸受訪者持該立場（35.7%）。在未來因應上，38.1%認為應持續與緬甸關鍵各方以獨立對話方式來往，其次為18.0%認為應採取更強硬舉措來有效限制軍政府。值得注意的是，認為應將緬甸逐出東協的比重從2022年9.8%上升至13.7%，顯示東南亞對緬甸問題的不滿升高。
（二）印、馬、星、菲：強硬派
東協國家對緬甸情勢的態度正沿著海洋東南亞（南洋群島）與大陸東南亞（中南半島）的界線分化，前者如新加坡、⾺來⻄亞、印尼等對緬甸立場較強硬，擔憂東協的名聲恐因無力處理緬甸危機而蕩然無存；後者則以泰國為首，對緬甸較持觀望甚或包容的態度。以下分述之。
印尼向來被東協成員國視為「非正式領袖」（unofficial leader），有較多資源與議程影響力來施壓緬甸，例如東協「五點共識」便是由印尼主導下促成，亦堅定緬甸軍政府「非政治代表」參與東協會議的原則，至今仍是東協對緬甸情勢的主要論述。隨著緬甸情勢升溫，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在2022年東協峰會上進⼀步提議，該「非政治代表」參與原則也應適⽤在東協峰會和外⻑會議之外，即緬甸軍方不得出現在範圍更廣的東協層級會議上；該提議隨後獲得新加坡總理李顯龍的認可。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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