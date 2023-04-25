2023/04/25,
印太

緬甸政變兩週年之國內外政經情勢分析（四）：緬軍政府與東協仍在「五點共識」存在巨大分歧

緬甸政變兩週年之國內外政經情勢分析（四）：緬軍政府與東協仍在「五點共識」存在巨大分歧
2022年5月2日，在台灣台北舉行的「反對緬甸軍事政變和獨裁統治」的示威活動中，一千多名緬甸人舉著翁山蘇姬的肖像和支持「NUG」的標語。Photo Credit: Getty Images

我們想讓你知道的是

即便東協特使持續斡旋，但緬甸情勢似乎未因此改善。2022年7月25日，緬甸軍方處決四名重要的⺠運⼈⼠，引起國際社會譁然，又因該時間點發生在東協特使巴速坤6月底訪問緬甸後不久，使當年輪值主席柬埔寨甚為尷尬，最終導致東協整體態度發生重大轉折，緊急召開會議首次強烈譴責，稱此舉「重挫東協五點共識的努力」。

編按：本文為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心研究報告〈緬甸軍事政變兩週年之 國內外政經情勢分析〉，作者是台灣東協研究中心輔佐研究員李明勳，《關鍵評論網》會以系列文章方式刊登。一、二、三文章請見：

三、東協國家：態度分歧

（⼀）東協：「五點共識」、「東協減⼀」⾼峰會

東協過往（1990年代、2000年代初期）處理緬甸問題向來堅守「建設性對話」 （constructive dialogue），在平衡「不干涉內政」與「區域治理」的原則下，保持與緬甸軍政府的接觸，說服其停火並重回談判桌。然有別於過往，東協對2021年緬甸軍事政變的反應強烈，要求軍政府應以「非政治代表」（non-political representative，註1） 出席2021年10月第38暨39屆東協⾼峰會，在軍政府回絕下，最終形成史無前例的「東協減⼀」峰會，2022年11月第40暨41屆東協高峰會亦是如是，成為東協迄今對緬甸軍政府最嚴厲的抵制。

東協曾於2021年3月2⽇緊急以視訊⽅式召開「非正式部⻑會議」，惟因各⽅立場分歧，並無重大突破。同年4月2日，在印尼與輪值主席國汶萊的積極促成下召開實體的東協領袖會議，除泰、菲由外⻑出席外，其餘8國均由最高領袖出席（包含軍政府敏昂萊）。該會議最重要的成果是達成「五點共識」（Five-Point Consensus），作為東協對緬甸情勢的共同立場，也是後續對緬甸的談判基礎與衡量標準，意義重大。該「五點共識」如下：

1. 緬甸應（shall）立即停止暴力，且各方應展現最大程度的克制；
2. 相關各⽅應展開建設性對話，尋求有利於⼈⺠的和平解決之道；
3. 在東協秘書⻑的協助下，東協特使（special envoy）應促進對話過程的協調；
4. 東 協 應 透 過 東 協 人 道 援 助 協 調 中 心 （ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance, AHA Centre）來提供人道援助；
5. 東協特使與代表應赴緬甸與相關各方會晤。
東協
Photo Credit: Getty Images
2021年4月2日，在印尼與輪值主席國汶萊的積極促成下召開了實體的東協領袖會議。

東協持續要求緬甸立即且完全落實「五點共識」的承諾，包括促進東協特使訪問緬甸，並與各方會晤，惟該「各方」是否包含翁山蘇姬等反對勢力屢次成為東協特使與軍政府爭論的焦點。首任（2021年）東協特使為汶萊外⻑艾瑞萬（Erywan Yusof），因其將會見翁山蘇姬作為訪問緬甸的前提，而遭軍政府嚴正拒絕，故艾瑞萬任內並未順利訪問緬甸，也導致東協當年以緬甸未落實「五點共識」為由，拒絕軍政府代表參與東協高峰會以示抗議。第二任（2022 年）東協特使為柬埔寨外⻑巴速坤（Prak Sokhonn），任內順利出訪緬甸兩次（3月21日、6月29日），因其不以會見翁山蘇姬為前提。然因其主要與敏昂萊等軍方人士及其篩選的政黨及地方武裝團體代表會面，過程中所表述的多是軍政府立場，故協調成效有限。（註2）

即便東協特使持續斡旋，但緬甸情勢似乎未因此改善。2022年7月25日，緬甸軍方處決四名重要的⺠運⼈⼠（註3），引起國際社會譁然，又因該時間點發生在東協特使巴速坤6月底訪問緬甸後不久，使當年輪值主席柬埔寨甚為尷尬，最終導致東協整體態度發生重大轉折，緊急召開會議首次強烈譴責，稱此舉「重挫東協五點共識的努力」。而後陸續發生永盛監獄爆炸案、對克倫邦、克欽邦武裝行動等，持續挑戰東協對緬甸的耐心，讓東協開始思考調整「五點共識」的可能性。（註4）

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2021年6月14日，仰光抗議者在街頭準備焚燒東協旗幟。

最終，2022年11月第40暨41屆東協高峰會對「五點共識」首次進行審查，通過 「東協落實五點共識之領袖審查與決議」。重申緬甸為東協不可或缺的⼀部分，但明⾔「五點共識」的落實進展甚微（little progress），有必要發展落實計畫，針對支持「五點共識」 的特定時間表列出「具體、務實且可衡量的指標」，並交由東協外⻑發展該計畫。該決議反映出多數東協領袖對於緬甸情勢的失望，期望「五點共識」能有更具體的行動，而不僅只是泛泛之談。未來東協如何對該落實計畫提出更主動的作為，捍衛東協作為東南亞最重 要區域組織的名聲，將是後續觀察重點。

根據新加坡智庫「東南亞研究院」（ISEAS）最新2023年調查，多數東南亞受訪者對 「五點共識」持中立態度（31.5%），以寮國 61.7%、柬埔寨56.0%最持該立場。其次為21.7%認為「五點共識」難以運作，因為緬甸軍政府的抵抗態度，以新加坡41.8%最持該立 場，反之寮國僅有8.4%。再其次為19.6%認為「五點共識」存在根本性的缺陷，以致難以解決該議題的複雜性，多數緬甸受訪者持該立場（35.7%）。在未來因應上，38.1%認為應持續與緬甸關鍵各方以獨立對話方式來往，其次為18.0%認為應採取更強硬舉措來有效限制軍政府。值得注意的是，認為應將緬甸逐出東協的比重從2022年9.8%上升至13.7%，顯示東南亞對緬甸問題的不滿升高

（二）印、馬、星、菲：強硬派

東協國家對緬甸情勢的態度正沿著海洋東南亞（南洋群島）與大陸東南亞（中南半島）的界線分化，前者如新加坡、⾺來⻄亞、印尼等對緬甸立場較強硬，擔憂東協的名聲恐因無力處理緬甸危機而蕩然無存；後者則以泰國為首，對緬甸較持觀望甚或包容的態度。以下分述之。

印尼向來被東協成員國視為「非正式領袖」（unofficial leader），有較多資源與議程影響力來施壓緬甸，例如東協「五點共識」便是由印尼主導下促成，亦堅定緬甸軍政府「非政治代表」參與東協會議的原則，至今仍是東協對緬甸情勢的主要論述。隨著緬甸情勢升溫，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在2022年東協峰會上進⼀步提議，該「非政治代表」參與原則也應適⽤在東協峰會和外⻑會議之外，即緬甸軍方不得出現在範圍更廣的東協層級會議上；該提議隨後獲得新加坡總理李顯龍的認可。


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