中寮鐵路的效益與隱憂：昆明至永珍一日生活圈成形，債務風險問題令外界關注
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2021年12月3日開通的中寮鐵路，客運方面原維持分段運行，不過今年4月13日起，中寮鐵路已開通國際旅客列車，經停位於中國的昆明南、普洱、西雙版納、磨憨車站，以及位於寮國的磨丁、瑯勃拉邦、萬榮、永珍車站，每日雙向對開各一列，全程旅行時間約10.5小時。由於列車採「朝發夕至」運行模式，使得昆明至永珍成一日生活圈。
文：林柏宏
連接中國與寮國的中寮鐵路於4月中開行國際旅客列車，中國昆明至寮國永珍（中國稱萬象）形成一日生活圈。專家指出，中寮鐵路將增進兩國貿易和旅遊聯繫，但短期內寮國民眾的使用率恐不高，而且寮國能否負擔鐵路的巨額建設成本也讓人質疑。此外，北京也可能藉此轉移與東協部分國家的南中國海爭議。
於2021年12月3日開通的中寮鐵路，客運方面原維持分段運行，不過今年4月13日起，中寮鐵路已開通國際旅客列車，經停位於中國的昆明南、普洱、西雙版納、磨憨車站，以及位於寮國的磨丁、瑯勃拉邦、萬榮、永珍車站，每日雙向對開各一列，全程旅行時間約10.5小時。由於列車採「朝發夕至」運行模式，使得昆明至永珍成一日生活圈。
中國官媒《新華社》報導，自2021年12月3日開通以來，截至2023年4月18日，中寮鐵路已安全運營了502天，累計發送旅客1443萬人次。 4月13日起，中寮鐵路開行國際旅客列車，昆明至永珍間可實現乘火車當日通達，兩國民眾往來更加便利。國際旅客列車開行6天來，跨境旅客實現穩步增長，出入境旅客已達2326人次。
對此，新加坡智庫東南亞研究所（ISEAS）亞細安研究中心兼任項目主任林薇伶（Joanne Lin Weiling）表示，中寮鐵路對於寮國來說是一項重大建設，而身為寮國最大外國直接投資（FDI）者的中國，如今藉由這項首條以中方為主投資建設，打通通往寮國首都永珍的跨境客運，無疑將使兩國緊密關係更加深化，還可能有助雲南製造的產品擴大在東南亞市場的銷量。
對寮國的潛在利多與衝擊
林薇伶告訴《美國之音》：「這是寮國最大的基礎設施連結項目，這肯定會對兩國之間的貿易、投資關係，以及旅遊聯繫，產生很大影響。寮國的GDP（國內生產總值）也肯定會獲得成長。我想我會把這主要看作是一項雙邊倡議，但我確信東南亞區域也將獲益。 例如，我認為雲南製造的任何產品也可以藉此進入東南亞其他區域市場，例如泰國、柬埔寨或緬甸。」
在新冠疫情爆發前，光2019年一年，就有約102萬中國遊客前往寮國旅遊，僅次於泰國排第二名，是寮國重要的觀光客源市場。隨著中國在數月之前突然全面解封、以及中寮鐵路國際旅客列車開通，中客前往寮國人數預計將比以往更多。據新華社引述寮國旅遊局官員的話報導，寮國今年中國觀光客可望比去年成長21%。
不過，林薇伶也提醒，若中國民眾因為中寮鐵路國際旅客列車開通，而瞬間大量移入寮國，影響到當地民眾的權益，這條新線路就不見得會對寮國帶來正面效益，她說：「如果中國人口數在寮國呈現壓倒性優勢，像是我也看到，現在在寮國已有很多中國商店，這可能變得過於侵略性，又或是出現大部分土地歸中國人所有的情況，這當然應獲得關注。」
中國旅客也並非總是能為其他國家帶來可觀的觀光收入。像是國土與寮國接壤的泰國，一直是中國觀光客最喜愛的旅遊國家之一，但澳大利亞國立大學東南亞專家芮孟（Greg Raymond）說，部分泰國旅遊業者指控，許多中客在當地的觀光消費掌握在中資手中，而這種「中資一條龍」的經營模式，並未讓當地觀光業受益。芮孟憂心，寮國未來也有可能出現類似的情況。
芮孟告訴《美國之音》：「（泰國）旅遊業者對這種（指中資一條龍）的安排不甚滿意。而我認為，寮國可能會發生類似的情況，也就是寮國業者的收入，可能不會像一些常駐在寮國的中國商人賺得多。我認為這是我們必須關注的議題。
客貨運能「雙向奔赴」嗎？
據寮國官媒《永珍時報》（Vientiane Times）資訊，中寮鐵路國際旅客列車從永珍至昆明的一等座要價190萬1千基普（kip，寮國貨幣，約110美元）、二等座費用為119萬2千基普（約70美元）。另據資料庫「世界薪水」（World Salaries）統計，寮國人平均月薪約455萬基普（約265美元），也就是說，領著平均月薪的寮國人，搭乘中寮鐵路前往中國昆明的來回車票花費，已經超過月薪一半。台灣南華大學國際事務與企業學系教授孫國祥就說，以寮國民眾的經濟水平來看，短期內使用中寮鐵路的次數可能偏低。
孫國祥告訴《美國之音》：「我們必須說寮國（寮國）人民現在的經濟收入水準，可能去雲南觀光還會有滿大的壓力，主要都變成中國大陸的觀光客從雲南出發，然後去永珍（萬象），然後再從永珍回來。換言之，我們可以看到，至少在可預見的一段時間，其實，中寮鐵路變成了一條是只服務中國人的一條鐵路，而並不是專門為寮國服務的。」
然而，中寮鐵路除了客運暫時難像中國官媒宣稱的「雙向奔赴」外，《自由亞洲電台》（RFA）去年12月也報導，此條鐵路自自前年底開通以來，大部分的貿易也是單向的情況，主要是由中國出口機械、汽車零部件，電子產品和消費品。相較之下，寮國出口貨物則受到中國先前嚴格的防疫政策、以及其他結構性障礙的阻礙。
雖然中國已於先前放開邊境管控，然而據《自由亞洲電台》2月報導，一名寮國官員在中寮鐵路完成「中寮泰」首趟全程鐵路運輸往返班列時表示，火車上並沒有寮國的貨物，因為寮國還沒有足夠的農產品出口至中國。
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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