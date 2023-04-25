K-pop明星文彬猝逝，再度引發外界對韓國偶像產業過度競爭的審視
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韓國素以超高強度的競爭文化著稱，而這裡也有發達國家當中最高的年輕人自殺率。雖然總體的自殺率正在下降，但是20多歲人士的自殺數字卻是在上升。而據《告示牌》雜誌的駐亞洲記者所說，在韓國做一個明星，要承受比歐美流行明星要大得多的壓力。
韓國流行音樂（K-pop）明星文彬（Moonbin）的死亡震驚了全世界的樂迷——也再次將這些演藝人員所面對的壓力擺到聚光燈下。
這位25歲的韓國男子演唱組合「ASTRO」成員是一名歌手、演員及模特。他是在與另一名「ASTRO」成員尹產賀（Sanha）的二人世界巡演期間忽然離世。
雖然確切的死因仍在調查中，但警方表示過文彬「似乎是自行了結自己的性命」。
這是韓國娛樂產業接連出現的一系列年輕藝人猝逝事件當中的最新一起。
本月較早前，26歲的演員鄭採律（Jung Chae-yull）被發現陳屍家中。27歲的演員劉珠恩（Yoo Joo-eun）則死於去（2022）年8月。女子組合「f(x)」的前成員雪莉（Sulli）則是在25歲之齡遭受長時間網絡欺凌之後於2019年離世。她的摯友、同為K-pop明星的具荷拉（Goo Hara）則在一個月後被發現死於家中。
這些事件並不是每一起都被列為自殺，但是文彬的離世再度引發了外界對於競爭極度激烈的韓國演藝界的審視。
成為K-pop偶像的艱辛路途
韓國素以超高強度的競爭文化著稱，而這裡也有發達國家當中最高的年輕人自殺率。雖然總體的自殺率正在下降，但是20多歲人士的自殺數字卻是在上升。
而據《告示牌》（Billboard）雜誌的駐亞洲記者羅伯・施瓦茨（Rob Schwartz）所說，在韓國做一個明星，意味著要承受比歐美流行明星要大得多的壓力。
競爭從一開始就是激烈的。對於年輕韓國人來說，演藝人是極度受歡迎的職業。韓國教育部在2021年所做的調查顯示，演員、模特和歌手都位於小學生夢想職業的前10位。
要想成為K-pop明星，大多數人都需要經歷磨人的培訓期，這意味著他們將會很大程度上與朋友及同儕斷絕聯繫，而這可能持續多年。
以文彬為例，雖然年僅11歲時就已經是風靡全亞洲的韓劇《花樣男子》（Boys Over Flowers）裡的童星，但是他仍然要經過8年的訓練，才作為偶像組合「ASTRO」的成員出道。他的妹妹文秀雅（Moon Sua）也是女團「Billlie」的成員，她出道前經過了12年的凖備。
在經過多輪緊張激烈的篩選之後，只有很小一部分的學徒能夠踏上舞台。而之後等待他們的，是一個明星已經多如牛毛的行業。
施瓦茨指出，藝人經紀公司的控制和粉絲文化是韓星面臨巨大壓力的兩大源頭。
曾經很普遍的情況是，新進藝人會被所謂的奴隸合約捆綁——這是一種長期的獨家協議，令他們對自己的時間表或者經濟報酬沒什麼控制。
雖然近年有一些K-pop明星勝訴並從不合理合約當中脫身的案例，但是施瓦茨認為，兩方的關係並沒有發生根本的改變。
「K-pop明星有多一些控制權，在於他們不像以前那麼被控制，」施瓦茨說，「事情有所改變，但是我不會說它一定變好了。」
而被該國活躍的社群媒體所成倍擴大的粉絲狂熱，有時候會成為一把雙刃劍。
「他們關注一舉一動，他們對他們的髮型仔細點評，」施瓦茨說，「他們把這些人放在顯微鏡下去看，簡直瘋了。」
一旦出道，這些藝人就不僅被自己的粉絲密切監視，也是被整個社會關注。在一個階層差異長期是討論議題的國家，作為公眾人物意味著公眾對你有更高的標凖。
酒駕在韓國被認為是公眾人物可以犯下的最糟糕罪行之一，這在那裡可以終結一個人的職業生涯。22歲的著名演員金賽綸在酒醉後撞壞自己的車，就遭受公眾巨大的反響。
「相比起其他國家，韓國對於名人有非常嚴苛的道德標凖，」韓國流行文化評論家河宰建（Ha Jae-kun）說。
「如果一個明星的行為與人們所認為的『正派』相比有些許偏差，公眾就會攻擊他們。而由於一種強大的集體主義所帶來的高度社會壓力，一個明星對這種攻擊是很難忽略的。」
污名
內部人士還指出，做一個有精神健康問題的名人可能是極度艱難的事。
在2017年接受《BBC》韓語部採訪時，本身被診斷出有多種精神疾患的說唱歌手Swings（文智勳）披露了這個問題可能對他們造成的負擔。
「就像裸奔一樣，」他說，「他們會說『我以為這個人有病呢，你說，他怎麼上台表演了？』他們明顯不知道是怎麼回事。」
業界有意識到他們的明星所受到的精神健康壓力，而一些K-pop偶像也在談論因為健康原因而放長假。
頂尖女團「Twice」的成員定延（Jeongyeon）自從2020年起已經因為精神健康和頸脖傷患等問題休停四次。她於上月復出。文彬則在2019和2020年以健康理由休停。
多家經紀公司也為受訓藝人和名人準備了心理療程。韓國最大的搜索引擎NAVER在2020年關閉其娛樂新聞欄目下的評論欄，承認娛樂界已經變得很有潛在的毒性。
但是一些人仍然看不到有任何因素會在短期內推動發生根本轉變。
「K-pop是自成一格的東西，所有人都想要令K-pop偶像更好。但是你要怎麼做？」施瓦茨說。
「超級粉絲對這些偶像是那麼著迷，這就像一個惡性循環，被放在顯微鏡下，還要有上佳的表現。」
- 具酉娜（Yuna Ku）是首爾的《BBC》韓語部記者。喬・吉尼托（Joel Guinto）在新加坡參與報導
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
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根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。