美菲聯合軍演規模空前，小馬可仕欲在中美間維持平衡是招「險棋」
我們想讓你知道的是
針對這次美菲規模空前的軍演，專家認為，一方面可以看出美國在加強覆蓋該區域的實戰協作能力，為可能的局部衝突做好實質凖備；另一方面，菲律賓與美國合作升級太快，會刺激中國的神經，中菲關係將面臨考驗。
4月11日，美國和菲律賓舉行名為「肩併肩」（Balikatan）的聯合軍演，從參演軍力到演習科目都創造了兩國演習歷史之最。軍演將持續到4月28日。
這次演習引發中國的關注，菲律賓與中國在南海問題上存在爭議，該國也是離台灣最近的東南亞國家。近期因台灣問題中美局勢日趨緊張，中國剛在上周完成又一次環台軍演。
針對這次美菲規模空前的軍演，專家認為，一方面可以看出美國在加強覆蓋該區域的實戰協作能力，為可能的局部衝突做好實質凖備；另一方面，菲律賓與美國合作升級太快，會刺激中國的神經，中菲關係將面臨考驗。
新增海上演練科目
這次軍演有三個特點：人數多、區域敏感、海上實彈演練。
「肩併肩」是美國和菲律賓每年例行的軍事演習，從1991年開始，但不時中斷，軍演的規模和側重點也隨著國際局勢的變化而調整。
2023年的演習中，有5400名菲軍、1萬2200名美軍，以及111名澳洲士兵參演，總規模近1萬8000人，是去年軍演的幾乎兩倍，也超過此前最大規模的1.1萬人（2015年）。包括日本在內的12個國家也派出觀察員參與演習。
演習一改往年主要集中在陸地，今年增加了海上演習，並首次進行海上實彈射擊，其他演練科目還有海上安全、兩棲任務、網絡安全、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。
演習中，美軍將首次演練世界上最先進的防空導彈系統之一「愛國者」，該系統廣泛部署在臨近俄羅斯的北約成員國境內，比如土耳其。
此外，美軍還將部署和演練「海馬斯」多管火箭炮系統。在俄烏戰場上，美國從去年6月開始向烏克蘭提供「海馬斯」，烏軍利用這一精確制導導彈系統能夠深入打擊俄軍目標。
菲軍指揮官也明確將海上聯合實彈操演列為此次演習的亮點，並表示可以演練兩軍聯合打擊的戰術細節和流程。美國駐馬尼拉大使館表示，軍演將測試盟國聯合攻擊、分享情報和溝通物流的能力。
演習的區域主要集中在菲律賓的宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地區。
劍指台灣海峽？
這次演習的一個重要背景是，今年2月菲律賓同意美軍在原本五個駐菲軍事基地基礎上，進駐四個新的菲律賓軍事基地。
這四個基地中的其中三個基地可能位於菲律賓北部邊緣的呂宋島。如果不考慮中國，這是唯一最靠近台灣的大片陸地。
具體來看，兩個新基地臨近黃岩島和南沙群島，是南海問題的熱點區域；最北部的軍事基地位於卡加延省（Cagayan），距離台灣僅約400公里，美軍將有能力在這裡部署火箭、導彈和火炮系統，以快速支援台海爭端。
本次演習中，軍用直升機甚至還將在離台灣僅300多公里的呂宋島北端一個菲律賓島嶼上進行降落訓練。
中國外交部發言人對此回應，中國有句話叫「事實勝於雄辯」，從美國在菲新增基地的點位看，其意圖已不言而喻。中國外交部發言人汪文斌稱，美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。
另一個重要背景是，在台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫舉行會晤之後，中國軍方在上周剛剛完成為期三天的圍島軍演，模擬了對台灣及周邊海域關鍵目標的精準打擊。
美菲聯合軍演美國方面的指揮官奧斯汀（Eric Austin）也表示，「『肩併肩』聯合軍演確保我們做好共同應對現實世界挑戰的凖備。」
位於中國海南的亞洲研究中心（RCAS）主任彭念表示，這場規模翻倍的美菲軍演，在為未來的軍事衝突做凖備，美國演練了在一場局部衝突中，進行戰時狀態下的協作的能力。
在大致和平的環境中，為何軍演還能挑動各國的神經？
「二戰之後其實沒有真正的和平，雖然大國之間沒有衝突，但代理人衝突、區域衝突、局部衝突此起彼伏。」彭念解釋，如果一個區域原本就有領土爭端和意識形態對立，那麼軍演將對安全形勢有刺激作用，最常見的目的是武力威懾，透過軍演，展示出強大武力，阻嚇區域內勢力挑起爭端，把意圖給你壓下去。
值得一提的是，有的軍事演習則用以迷惑對手，堂而皇之地調動軍隊、集結兵力，然後軍演突然之間轉變為實戰，比如2022年2月俄羅斯在烏克蘭邊境集結，進行名為「聯盟決心」（United Resolve）的演習，宣稱是為了測試其部隊在消除軍事威脅和確保邊境安全方面的凖備情況。當時莫斯科方面稱，軍演將於2月20日結束，但隨後俄軍突然入侵烏克蘭，戰爭爆發。
美國的打算
上海政法學院東北亞研究中心副主任楊震撰文稱，此次軍演規模如此龐大，不排除美國想將菲律賓拉入「印太戰略」的可能性。
他強調稱，澳洲的參演以及日本派出觀察員，無不說明這是一次「印太戰略」烙印很深的聯合軍演。楊震形容「印太戰略」為軍事色彩濃厚、手段多樣、側重多邊外交且針對性強的地緣政治戰略。
川普離任前解密的一份文件顯示，在川普時代，美國國家安全戰略就將中國和印度置於同一個戰略區塊——印太地區。
印太一詞用來涵蓋以亞洲海洋事務為中心的國家。可以理解為，將太平洋和印度洋在貿易、基礎建設和外交層面聯繫起來。這一概念意味著將亞太地區向西擴展，以涵蓋南亞國家。
上述文件提到要在衝突中防止中國在海上和空中「主宰第一島鏈」。所謂「第一島鏈」即從日本到台灣，再到菲律賓等南海周邊島嶼，共同對中國形成的包圍圈。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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