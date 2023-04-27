2023/04/27,
職場

AR、VR與MR，如何打造屬於自己的職場元宇宙？

AR、VR與MR，如何打造屬於自己的職場元宇宙？
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我們想讓你知道的是

在邁入職場的前期階段的嘗試，也像是用AR、VR和MR技術為自己打造獨一無二的互動體驗。透過職場參訪，學生得以真實看到以往只能在電視上看到的企業辦公室、在裡面上班的人甚至大型設備出現在眼前。

文：公關人生相談室

隨著疫情後產業缺工或科技業裁員的新聞一直不斷，許多在學的學生也意識到在真正踏入職場前，累積與職場有關的經驗與技能，是能幫助自己順利找到第一份工作的敲門磚，因此也積極地在學校內部或外部累積相關資歷。

無論是職場參訪、導師導生制度還是打工、實習、影子實習（Job Shadowing）等，許多企業也紛紛釋出機會，讓在學學生得以以不同方式去體驗甚至是接觸職場，以減少求職者對於職場期待以及實際體驗的落差。

就像是人類用以打造現實與虛擬世界融合與延伸的技術。像是擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）還是混合實境（MR），用意都是在於希望透過影像、晶片運算與空間動態捕捉技術，創造讓人類得以跨越時空限制，與虛擬的物體或是場景，或是兩者皆有的情境，進行體驗或是互動，延伸與擴大視覺與認知的邊界。

在邁入職場的前期階段的嘗試，也像是用AR、VR和MR技術為自己打造獨一無二的互動體驗。透過職場參訪，學生得以真實看到以往只能在電視上看到的企業辦公室、在裡面上班的人甚至大型設備出現在眼前，就好像寶可夢抓寶遊戲，透過搜集關於企業工作環境、文化甚至人物的資訊，去拼湊出對於職場的認識。

實習則是在有限的時間裡，透過正式卻非全權授權的身份，在資深員工輔助下，學生得以體驗企業員工角色的工作內容。就好像是進入虛擬實境的場景，實際體驗沈浸在企業特有的工作場域、流程與他人互動中，理解真實的工作樣態與發掘自己在當中可以貢獻與持續發展的能力。

就像是在電玩中用虛擬的磚瓦打造出屬於自己的城市，或是透過VR頭盔和手把，去模擬運動或是遊戲的場景。透過沈浸、擬真、較低成本的環境互動與體驗，讓自己真實走過職場一遭，也更認識自己在特定職場環境與他人互動，甚至累積得以一起產出特定工作成果的成就感。

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至於正式求職，則像是將AR與VR體驗整合的MR，將時空與認知的邊界大大拓展，在當中的人物已不再是玩票或是體驗性質的參訪學生或是實習生，而是真正肩負工作目標與任務的專業工作者。所有的職場互動和體驗，都指向了明確的任務目標與團隊績效，也因此更考驗工作者是否累積足夠的先備知識以及拓展知識與技能邊界的能力。

舉例來說，在專案進度不如預期時，工作者是否具備隨機應變甚至是危機處理的能力？工作者是否具備跨越區域與文化的整合溝通能力？工作者是否具備理解不同產業客戶應用技術場景的能力？更甚者，工作者是否具備跨產業整合與部署應用，最終協助客戶解決商業問題的能力？

專業工作者所具備的專業能力，都像是科技發展當中，不斷擴增、整合與融合的技術元素，目的是要打造出更令人沈浸其中、可以低成本擬真，甚至可以創造真實與虛擬互動場景的應用。

而身為職場專業工作者，在持續優化自己能力的技術含量外，或許更可以思考，在邁向像是MR更整合的應用場景的路上，自己還需要增加什麼能力？讓自己更可以演什麼像什麼，也透過與他人與環境互動創造更大的價值，持續打造屬於自己的元宇宙場景。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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