2023/04/22,
教育

馬雲獲聘香港大學榮譽教授，昔日中國辦教育受阻

馬雲獲聘香港大學榮譽教授，昔日中國辦教育受阻
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港大聲明，馬雲的名譽教授任期已在4月1日開始，長達3年，直到2026年3月；馬雲在香港大學的工作將圍繞教育和企業創新領域。

（中央社）阿里巴巴集團創辦人馬雲返回中國後，獲香港大學聘請為名譽教授。但他先前在杭州培養馬家軍創辦的「湖畔大學」，遭官方施壓停招及更名，中國對他在教育界影響力的限制，未知何時可解禁。

綜合陸媒及港媒報導，據港大經管學院聲明，馬雲的名譽教授任期已在4月1日開始，長達3年，直到2026年3月；馬雲在香港大學的工作將圍繞教育和企業創新領域。

馬雲公益基金會說明是在上個月收到港大邀請，指馬雲接受過4年的師範教育，當過6年大學教師，對校園滿懷感情、對教育抱有熱情，一直樂於和年輕人分享他的創業經驗。時隔30年重回校園，他會和老師、同學們一起，繼續他對教育和企業創新等領域的思考和研究。

相較獲得香港教育界重視，但中國限制馬雲在教育界的影響力則未知何時可以解禁。

2015年馬雲與多名企業家共同發起創辦位於杭州的「湖畔大學」，由馬雲任首任校長。原本被視為要打造成「比哈佛還難」的著名商學院，但英媒《金融時報》2021年報導，受到當局施壓，湖畔大學當年新學年課程招生喊卡。湖畔大學原本有意設立的雲南分校，也突然中止招標。

《金融時報》當時引述知情人士表示，中共當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動愈加生疑，「當局認為湖畔大學有可能組織中國一流企業家，遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志。這不被允許。」

另2021年「湖畔大學」進一步被發現遭抹去門口校名，改名為「湖畔創研中心」。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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