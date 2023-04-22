馬雲獲聘香港大學榮譽教授，昔日中國辦教育受阻
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港大聲明，馬雲的名譽教授任期已在4月1日開始，長達3年，直到2026年3月；馬雲在香港大學的工作將圍繞教育和企業創新領域。
（中央社）阿里巴巴集團創辦人馬雲返回中國後，獲香港大學聘請為名譽教授。但他先前在杭州培養馬家軍創辦的「湖畔大學」，遭官方施壓停招及更名，中國對他在教育界影響力的限制，未知何時可解禁。
綜合陸媒及港媒報導，據港大經管學院聲明，馬雲的名譽教授任期已在4月1日開始，長達3年，直到2026年3月；馬雲在香港大學的工作將圍繞教育和企業創新領域。
馬雲公益基金會說明是在上個月收到港大邀請，指馬雲接受過4年的師範教育，當過6年大學教師，對校園滿懷感情、對教育抱有熱情，一直樂於和年輕人分享他的創業經驗。時隔30年重回校園，他會和老師、同學們一起，繼續他對教育和企業創新等領域的思考和研究。
相較獲得香港教育界重視，但中國限制馬雲在教育界的影響力則未知何時可以解禁。
2015年馬雲與多名企業家共同發起創辦位於杭州的「湖畔大學」，由馬雲任首任校長。原本被視為要打造成「比哈佛還難」的著名商學院，但英媒《金融時報》2021年報導，受到當局施壓，湖畔大學當年新學年課程招生喊卡。湖畔大學原本有意設立的雲南分校，也突然中止招標。
《金融時報》當時引述知情人士表示，中共當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動愈加生疑，「當局認為湖畔大學有可能組織中國一流企業家，遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志。這不被允許。」
另2021年「湖畔大學」進一步被發現遭抹去門口校名，改名為「湖畔創研中心」。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
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本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。