治療長者，要用「最少的武力」
我們想讓你知道的是
治療長者，要用「最少的武力」──如果你當藥是一種武力。要小心用藥，重要是讓病人有正常的生活，繼續吃平時的食物。不要限水、低鹽，這些短期來說，對病情不一定有用，但就令病人失掉胃口，不再吃東西，人已經生病，再要吃不喜歡的食物，不想吃身體就更弱。因為生病已經變瘦，住醫院更瘦掉十磅、八磅，這對身體影響更大。
口述：賽馬會耆智園總監郭志銳醫生｜文：陳曉蕾
糖尿病、血壓高會導致很多健康問題，控制住血壓和血糖，可以防止很多病，但這要從中年時開始，年紀大身體已經差了，那時才來壓低血壓血糖的數字，一來可能已經太遲，二來藥物本身的副作用，反而有機會令問題更嚴重，更危險。
可惜這不是醫生的常識：有些醫生做事比較公式化，看數字，而不是看人。老人科就要再三衡量這些藥，對病人整體來說，是否好處多過壞處？要取得平衡。
有一位八、九十歲的婆婆有糖尿病、血壓高，接著中風，吃得不好，整個人很瘦弱。雖然有工人照顧，還是跌倒，脊骨其中一段因為骨質疏鬆而裂開，非常痛。她來醫院門診看醫生，因為沒胃口，變得更瘦，彷彿快要不行了。我於是把她所有糖尿病、血壓高的藥都停掉；兩個星期後覆診，她的血糖數字高得驚人，但因為情況是一直改善的，所以我決定繼續小心觀察。再兩個星期後，她變得很精神，開心地說：「救命恩人啊。」停了藥，她有胃口食東西，女兒又肯讓她吃喜歡的榴槤，之前怕血糖高是不許吃的。
血糖數字高不是好事，但對這婆婆，起碼有胃口肯進食，恢復精神後才可以走路，幾個星期以來情況一直改善。短期的血糖偏高也不是大問題，長期才需要關注，等到婆婆情況穩定，我又再漸漸增加糖尿病的藥，一步步控制血糖。
治療長者，要用「最少的武力」──如果你當藥是一種武力。要小心用藥，重要是讓病人有正常的生活，繼續吃平時的食物。不要限水、低鹽，這些短期來說，對病情不一定有用，但就令病人失掉胃口，不再吃東西，人已經生病，再要吃不喜歡的食物，不想吃身體就更弱。因為生病已經變瘦，住醫院更瘦掉十磅、八磅，這對身體影響更大。
一些長者很討厭抽血，覺得抽走很多精力，可是失去體重比血液後果更嚴重，血液可以透過新陳代謝恢復，但體重不那麼容易回來，本來只得八十磅，現在更跌到七十磅，那十磅不像年青時容易胖回來，這是非常嚴重的事。
同樣，一些檢驗也要平衡利弊。我有一個病人看了很多年，九十歲了，他最近看其他醫生說有痔瘡，以防萬一要排期照腸鏡。他來看我時，我就建議不用，只是一次屙血，也見到是痔瘡了。
對這樣高齡的長者來說，照腸鏡太辛苦了：清大便並不容易，起碼要住一兩天醫院，要喝兩大湯碗瀉藥，那些瀉藥沒有味道，漿糊似的，有些老人連吞東西都有問題，怎能勉強喝？然後又要拉肚子，一直待在廁所，還要插喉。
私家醫院有麻醉，過程彷彿睡一覺醒來，發現有瘜肉也可以順便割掉，可是在公立醫院未必會麻醉，那過程是辛苦的。而且就算知道有腸癌，是否還要做手術？身體已經衰弱，發現了也未必會這樣醫治，那為什麼還要照腸鏡？
如果五十出頭，或者年紀大但健康不錯，照腸鏡可以檢測腸癌，但身體不好，就要平衡利弊。年青的醫生不一定懂得，擔心伯伯有腸癌，有時亦是擔心家人之後怪責，避免之後被投訴，就對病人或家人建議照腸鏡，由病人簽紙承擔照腸鏡的風險。
這位病人因為我看了很多年，熟悉他的身體情況，才有信心建議，他女兒也不是馬上同意，覺得照腸鏡可能「穩陣」一點。但我解釋就算發現有癌症，亦不建議做手術或化療，他的身體承受不了，最終女兒接受我的建議。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/