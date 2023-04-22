口述：賽馬會耆智園總監郭志銳醫生｜文：陳曉蕾

糖尿病、血壓高會導致很多健康問題，控制住血壓和血糖，可以防止很多病，但這要從中年時開始，年紀大身體已經差了，那時才來壓低血壓血糖的數字，一來可能已經太遲，二來藥物本身的副作用，反而有機會令問題更嚴重，更危險。

可惜這不是醫生的常識：有些醫生做事比較公式化，看數字，而不是看人。老人科就要再三衡量這些藥，對病人整體來說，是否好處多過壞處？要取得平衡。

有一位八、九十歲的婆婆有糖尿病、血壓高，接著中風，吃得不好，整個人很瘦弱。雖然有工人照顧，還是跌倒，脊骨其中一段因為骨質疏鬆而裂開，非常痛。她來醫院門診看醫生，因為沒胃口，變得更瘦，彷彿快要不行了。我於是把她所有糖尿病、血壓高的藥都停掉；兩個星期後覆診，她的血糖數字高得驚人，但因為情況是一直改善的，所以我決定繼續小心觀察。再兩個星期後，她變得很精神，開心地說：「救命恩人啊。」停了藥，她有胃口食東西，女兒又肯讓她吃喜歡的榴槤，之前怕血糖高是不許吃的。

血糖數字高不是好事，但對這婆婆，起碼有胃口肯進食，恢復精神後才可以走路，幾個星期以來情況一直改善。短期的血糖偏高也不是大問題，長期才需要關注，等到婆婆情況穩定，我又再漸漸增加糖尿病的藥，一步步控制血糖。

治療長者，要用「最少的武力」──如果你當藥是一種武力。要小心用藥，重要是讓病人有正常的生活，繼續吃平時的食物。不要限水、低鹽，這些短期來說，對病情不一定有用，但就令病人失掉胃口，不再吃東西，人已經生病，再要吃不喜歡的食物，不想吃身體就更弱。因為生病已經變瘦，住醫院更瘦掉十磅、八磅，這對身體影響更大。

一些長者很討厭抽血，覺得抽走很多精力，可是失去體重比血液後果更嚴重，血液可以透過新陳代謝恢復，但體重不那麼容易回來，本來只得八十磅，現在更跌到七十磅，那十磅不像年青時容易胖回來，這是非常嚴重的事。

同樣，一些檢驗也要平衡利弊。我有一個病人看了很多年，九十歲了，他最近看其他醫生說有痔瘡，以防萬一要排期照腸鏡。他來看我時，我就建議不用，只是一次屙血，也見到是痔瘡了。

對這樣高齡的長者來說，照腸鏡太辛苦了：清大便並不容易，起碼要住一兩天醫院，要喝兩大湯碗瀉藥，那些瀉藥沒有味道，漿糊似的，有些老人連吞東西都有問題，怎能勉強喝？然後又要拉肚子，一直待在廁所，還要插喉。

私家醫院有麻醉，過程彷彿睡一覺醒來，發現有瘜肉也可以順便割掉，可是在公立醫院未必會麻醉，那過程是辛苦的。而且就算知道有腸癌，是否還要做手術？身體已經衰弱，發現了也未必會這樣醫治，那為什麼還要照腸鏡？

如果五十出頭，或者年紀大但健康不錯，照腸鏡可以檢測腸癌，但身體不好，就要平衡利弊。年青的醫生不一定懂得，擔心伯伯有腸癌，有時亦是擔心家人之後怪責，避免之後被投訴，就對病人或家人建議照腸鏡，由病人簽紙承擔照腸鏡的風險。

這位病人因為我看了很多年，熟悉他的身體情況，才有信心建議，他女兒也不是馬上同意，覺得照腸鏡可能「穩陣」一點。但我解釋就算發現有癌症，亦不建議做手術或化療，他的身體承受不了，最終女兒接受我的建議。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex