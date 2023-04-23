【東南亞週報】星副總理黃循財會見侯友宜｜柬批BBC人口販賣紀錄片毫無根據｜美國務卿布林肯訪越

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第219期，為讀者挑選2023年4月15日至4月21日期間，有關緬甸、越南、柬埔寨、菲律賓、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

緬甸｜緬最高法院將開庭審理翁山蘇姬上訴案

根據緬甸媒體《伊洛瓦底》（Irrawaddy）報導，緬甸軍政府控制的聯邦最高法院4月19日同意對緬前領袖翁山蘇姬和前總統溫敏的上訴進行聆訊，目前還不清楚確切的日期，但法律人士表示，有可能會在未來兩個月內進行。

緬甸最高法院將就翁山蘇姬及溫敏因貪腐、選舉舞弊和違反國家機密法等5項案件所提出的上訴進行審理。消息人士表示，此前的上訴均以簡易審判的方式被駁回，「但最高法院現已批准他們的上訴。兩人的律師將盡一切可能對他們的定罪採取行動」。不過，最高法院駁回他們就其他案件提出的上訴，兩人已向首席大法官提出進一步上訴。

77歲的翁山蘇姬在10幾宗案件中被定罪，被判總刑期達33年，目前正在服刑中。她以及她的盟友都這些指控，並譴責軍政府的起訴是出於政治動機。

適逢緬甸新年，軍政府才剛宣布特赦逾3千囚犯，最高法院此舉被分析人士認為是一場政治表演，旨在讓軍方看起來比實際情況更寬容。例如有傳聞表示，因新年特赦，翁山蘇姬將被從首都內比都監獄轉為軟禁，但消息來源指出，她的食品包裹於17日抵達內比都監獄，表明她人還在監獄中。

Photo Credit: GettyImages 2023年2月1日，在緬甸駐曼谷大使館外的示威活動中，抗議者舉著被拘留的翁山蘇姬的照片，以紀念緬甸政變兩週年。

越南｜美國務卿布林肯訪越 欲進一步提升雙邊關係

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月14日至16日訪問越南，期間會晤越共總書記阮富仲、總理范明政等要職，並於15日出席美國駐越大使館新館動土典禮。

布林肯於本週出訪越南，是他就任國務卿後首次拜訪，而後前往日本參加G7峰會。今年恰逢雙邊建立「全面夥伴關係」10週年，布林肯公開表示，希望進一步提升越美關係至「戰略夥伴」等級；而范明政則表示，自3月29日阮富仲與美國總統拜登通話後，兩國的政府都積極將雙邊關係提升至新高度。阮富仲則在會議時接受赴美訪問的邀請，也歡迎拜登來越南訪問。

Good meeting with Vietnam Chairman of External Relations Le Hoai Trung. We will build on our already robust bilateral relationship and continue to work together, as partners, to promote a free and open Indo-Pacific region. pic.twitter.com/yA8V6ugZrZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 15, 2023

然而根據美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）分析師辜雄偉（Derek Grossman）指出，一直以來越南都避免公然出現在美國的印太戰略中，即使華盛頓想強化與越南關係，河內可能不買單。戰略暨國際研究中心（CSIS）的東南亞研究員希伯特（Murray Hiebert）也分析，越南擔心升級雙邊關係會激怒北京。去年中國國家主席習近平剛連任後，阮富仲便出訪中國。而過去被視為較親美的前國家主席阮春福，也於今年稍早請辭。

不過在國安方面，越南則是持續擴大與美國的合作，並降低對俄羅斯的軍購依賴。布林肯指出，美國正準備提供越南海巡艦，協助越南提升在南海地區維持海事和平及穩定的能力。

柬埔寨｜西港當局指BBC柬埔寨人口販賣紀錄片毫無根據

BBC的國際頻道調查節目《BBC之眼》於2023年3月8日發布其針對柬埔寨網路詐騙及人口販賣製作的紀錄片，揭露詐騙園區內的運作模式，並獨家採訪了前詐騙集團的老闆，詳細揭發「殺豬盤」感情騙局的誘騙伎倆。然而，柬埔寨當局表示，經過調查後認為該紀錄片並無根據，並認為該影片已嚴重損害國家政府的形象。

根據BBC的紀錄片，許多受騙者淪落成為人口販賣的受害者，大部分被關在西哈努克城（Preah Sihanouk，又稱「西港」），並遭到毆打、虐待，且被迫為犯罪集團底下的賭場工作。西港當局表示，該紀錄片將西港刻劃成人口販賣的溫床，尤其在一個名為「皇樂」的園區被認為是當地政府視而不見，造成該園區中詐騙及人口販賣集團無法無天。BBC認為皇樂的業主為黃繼茂，並指出他是一個與政商菁英擁有緊密關係的人物。

西港當局針對該紀錄片發出聲明表示，該紀錄片與事實完全不符，因為柬埔寨政府及西港當局已極力避免與消除所有人口販賣的行為，並指控該紀錄片毫無根據。柬國警方到該園區進行調查，並未在該地發現到囚禁或虐待的情況。

人權組織ADHOC的發言人Soeung Senkaruna指出，柬國當局應盡力執行一個深入調查，而不是積極回應媒體。他呼籲當局儘速拯救人口販賣的受害者，並採取嚴厲措施防範人口販賣。

Photo Credit: 中央社 花蓮金姓女子（中）2022年7月底遭誘騙赴柬埔寨後失聯， 花蓮檢方及港務警察總隊合力破獲人口販運集團後歷 經4個多月搜尋，12月1日終於幫助金女平安返台，警方也到機場護送金女返回花蓮。 （花蓮港務警察總隊提供）

菲律賓｜中駐菲大使失言 小馬可仕：翻譯問題

菲律賓日前宣布新增4個軍事基地供美國使用，中國駐菲律賓大使黃溪連對此表示，菲律賓的行為是為區域情勢「提油救火」，並提及菲律賓在台灣有15萬名勞工，政府應反對台獨。

中國駐菲大使黃溪連日前在馬尼拉論壇（Manila Forum）上表示：「美國打算利用菲美加強防務協議（EDCA）、新增軍事基地，對台灣海峽局勢進行干涉，犧牲菲律賓及區域的和平與發展，來達成反中的目的。」他並指出：「如果馬尼拉真的關心在台灣的15萬名菲律賓勞工，政府應該要明確反對台灣獨立，而非提油救火提供美國軍事基地。」此番言論一出引起外界譁然，菲國參議員認為黃溪連威脅菲國政府，已有失禮節，更呼籲中國應該召回大使。

中駐菲大使隨後在4月17日發表聲明，表示黃溪連的發言被斷章取義，甚至是超譯。而黃溪連本人則是保持沉默，並未加以說明。菲律賓總統小馬可仕19日指出，他將在近期召見黃溪連，並表示的確對此番言論稍感驚訝，但小馬可仕認為英文非黃溪連的母語，可能在表達上或翻譯上有出入。並推測黃溪連可能想表達的是：「菲律賓不該惡化緊張關係，此舉對菲律賓國民會有負面影響。」

新加坡｜副總理黃循財會見侯友宜：新加坡與新北市有長期友好的關係