郭台銘稱「不擔心」與侯友宜競爭總統提名，數千韓粉造勢呼籲將韓國瑜納入民調

訪星為參選起手式？侯友宜：能讓人民安定都會努力

（中央社）新北市長侯友宜訪問新加坡，外界解讀為參選總統起手式，他昨（22）日表示，最重要的是台、星深化關係，不斷創造對話，面對外面挑戰，只要能讓人民更幸福安定，都會全力以赴。

侯友宜19日晚間率團抵新加坡訪問，昨天下午將搭機返台。對於星媒報導這趟訪問被視為參選總統起手式，他上午在離開下榻的香格里拉飯店前接受媒體聯訪時說，跟新加坡友人長期以來都有密切聯繫，最重要的是讓新加坡跟台灣深化關係，不斷創造對話，並借鏡新加坡。

他說，台灣有很多優勢跟實力，台星能更攜手往前走。

侯友宜訪問新加坡期間，分別與星國副總理兼財政部長黃循財、國家發展部長李智陞等人會面。

媒體詢問，跟黃循財見面完畢後，關於兩岸論述、九二共識上是否改變想法。侯友宜表示，新加坡跟台灣在地緣政治、歷史軌跡及多元族群等方面有很多相似之處。

他說，對內，台灣要有自信、擴充實力、展現優勢並強化應變能力；對外，更應連結國際，國際也需要創造台灣發展空間更大的機會，讓國際友人看到台灣的友善。

侯友宜表示，更重要的是避免戰爭風險、維持和平，這也是世界期盼的。

至於是否有訪美規劃？他表示，自己從基層到擔任市長，心中只有一個責任，就是國家人民能安定安心，「我都會肩負更多責任」，並說面對外面所有挑戰，不論在哪個位子上，都會全力以赴，把國家繁榮當成最重要目標。

媒體追問，肩負更多責任是否意味接受國民黨徵召參選總統？侯友宜僅說，黨有黨的規劃跟節奏，給予尊重。

侯友宜也表示，感謝新加坡友人在各方面給他很大空間，不論在青年創業、金融綠色科技等，「都讓我們學習很多」，也了解雙方友誼一定要攜手並進。

Photo Credit: 中央社 新北市長侯友宜率團造訪新加坡，20日到濱海灣賓樂雅臻選飯店參觀綠色永續建築，包括頂樓的太陽能板。

與侯友宜競爭國民黨提名參選總統，郭台銘：不擔心

（中央社）鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統，昨天被問及是否擔心與新北市長侯友宜競爭。他表示，不擔心，反而要問台灣人民，要選出什麼特質的總統，他會盡力爭取支持。

郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，展開全台座談會，論述理念，首站於昨天在新竹縣竹北市舉辦，現場邀請日前宣布參選台北市中正、萬華區2024年立委選舉的資深主持人于美人，網紅朱學恒也出席，共同談論「戰爭與和平」。

郭台銘會中接受民眾提問，被問及是否會擔心國民黨徵召不公、民調不公。他表示，他相信黨主席朱立倫，也相信黨內會跟著規則走，若他贏了就出來服務。

郭台銘說，萬一提名不是他，也會全力支持提名者，也將他準備的資料給其他候選人，這是他的原則。

媒體問及，面對侯友宜競爭與近日表現是否會憂心。郭台銘說，他不擔心，反而要問台灣人民，台灣人民要選出什麼樣特質的總統，而他一定會盡力爭取支持，未來也盼國民黨能贏得總統勝選。

郭台銘說，對於這次辦理座談會，主要是為與民眾面對面溝通，也可了解彼此想法，向民眾說明理念。

Photo Credit: 郭台銘辦公室提供 郭台銘表示，他相信黨主席朱立倫，也相信黨內會跟著規則走，若他贏了就出來服務。

數千韓粉岡山造勢挺韓國瑜，籲國民黨列入總統民調

（中央社）「韓粉」陳清茂昨天晚間在高雄岡山舉辦造勢活動，要求國民黨中央將前高雄市長韓國瑜納入總統選舉內參民調。主辦單位估現場達5000人，場面盛大，但韓國瑜人在國外不會出席。

國民黨2024總統提名人選未定，「韓粉」陳清茂發起「捍衛中華民國，支持韓國瑜列入民調」造勢活動，昨天下午5時起在高雄岡山舉辦造勢晚會，要求國民黨中央將韓國瑜納入總統初選內參民調，除了挺韓的藝人熊海靈，前高市民政局長，現任國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮也現身力挺，但韓國瑜人在國外，不會出席。

活動現場下午起湧入大批人潮，主持人晚間高喊現場人數已達5000人，網路直播人數更破萬人，甚至有10多攤攤商到場販售飲食，「國瑜夜市」再現，場面盛大。

爭取代表國民黨提名參選高雄市第2選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官及橋頭區）立委的曹桓榮上台演說表示，民進黨執政導致房價、物價居高不下，甚至兩岸快要戰爭，國會不能只有一種聲音，高雄要有國民黨立委。

Photo Credit: 讀者提供 via 中央社 「韓粉」陳清茂22日晚間在高雄岡山舉辦「捍衛中華民國，支持韓國瑜列入民調」造勢活動，要求國民黨中央將前市長韓國瑜納入總統初選內參民調，現場主持人高喊人數已達5000人，場面盛大。

朱立倫：提名不急躁不拖延，讓主要候選人獲支持

（中央社）國民黨主席朱立倫昨天說，立委、總統的提名都會比過去幾屆更早，「我們不會急躁，但絕對沒有拖延」；會努力讓主要候選人獲得最多支持，也希望結合所有非綠的朋友一起努力。

朱立倫上午至桃園市懷德風箏緣地育幼院參加祈福法會，隨後出席竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典。

朱立倫接受媒體聯訪時說，這次包括立委、總統的提名，都會比過去幾屆更早，會按部就班、一步一腳印，請外界放心，「我們不會急躁，但絕對沒有拖延」，會按照時程繼續努力。

朱立倫說，過程當中最重要的是團結一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大的努力讓大家團結在一起，會努力讓主要候選人獲得最多支持，成為最強最好的候選人。

媒體詢問，前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，預計5月17日由民眾黨公告提名參選總統，國民黨的期程是否會比這個時間早。

朱立倫說，國民黨有自身的努力和目標，最後希望民眾黨能一起團結、努力、合作，不管是總統還是立委；國民黨會按部就班來做，希望結合所有非綠的朋友，為台灣好、為中華民國好一起努力。

媒體詢問，爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘似乎認為自己是最強人選，近期也專攻南部，讓挺新北市長侯友宜的派系感到焦慮、怕被拔樁。