郭台銘稱「不擔心」與侯友宜競爭總統提名，數千韓粉造勢呼籲將韓國瑜納入民調
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媒體問及，面對侯友宜競爭與近日表現是否會憂心。郭台銘說，他不擔心，反而要問台灣人民，台灣人民要選出什麼樣特質的總統，而他一定會盡力爭取支持，未來也盼國民黨能贏得總統勝選。朱立倫則在受訪時表示，這次包括立委、總統的提名，都會比過去幾屆更早，請外界放心，「我們不會急躁，但絕對沒有拖延」。
訪星為參選起手式？侯友宜：能讓人民安定都會努力
（中央社）新北市長侯友宜訪問新加坡，外界解讀為參選總統起手式，他昨（22）日表示，最重要的是台、星深化關係，不斷創造對話，面對外面挑戰，只要能讓人民更幸福安定，都會全力以赴。
侯友宜19日晚間率團抵新加坡訪問，昨天下午將搭機返台。對於星媒報導這趟訪問被視為參選總統起手式，他上午在離開下榻的香格里拉飯店前接受媒體聯訪時說，跟新加坡友人長期以來都有密切聯繫，最重要的是讓新加坡跟台灣深化關係，不斷創造對話，並借鏡新加坡。
他說，台灣有很多優勢跟實力，台星能更攜手往前走。
侯友宜訪問新加坡期間，分別與星國副總理兼財政部長黃循財、國家發展部長李智陞等人會面。
媒體詢問，跟黃循財見面完畢後，關於兩岸論述、九二共識上是否改變想法。侯友宜表示，新加坡跟台灣在地緣政治、歷史軌跡及多元族群等方面有很多相似之處。
他說，對內，台灣要有自信、擴充實力、展現優勢並強化應變能力；對外，更應連結國際，國際也需要創造台灣發展空間更大的機會，讓國際友人看到台灣的友善。
侯友宜表示，更重要的是避免戰爭風險、維持和平，這也是世界期盼的。
至於是否有訪美規劃？他表示，自己從基層到擔任市長，心中只有一個責任，就是國家人民能安定安心，「我都會肩負更多責任」，並說面對外面所有挑戰，不論在哪個位子上，都會全力以赴，把國家繁榮當成最重要目標。
媒體追問，肩負更多責任是否意味接受國民黨徵召參選總統？侯友宜僅說，黨有黨的規劃跟節奏，給予尊重。
侯友宜也表示，感謝新加坡友人在各方面給他很大空間，不論在青年創業、金融綠色科技等，「都讓我們學習很多」，也了解雙方友誼一定要攜手並進。
與侯友宜競爭國民黨提名參選總統，郭台銘：不擔心
（中央社）鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統，昨天被問及是否擔心與新北市長侯友宜競爭。他表示，不擔心，反而要問台灣人民，要選出什麼特質的總統，他會盡力爭取支持。
郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，展開全台座談會，論述理念，首站於昨天在新竹縣竹北市舉辦，現場邀請日前宣布參選台北市中正、萬華區2024年立委選舉的資深主持人于美人，網紅朱學恒也出席，共同談論「戰爭與和平」。
郭台銘會中接受民眾提問，被問及是否會擔心國民黨徵召不公、民調不公。他表示，他相信黨主席朱立倫，也相信黨內會跟著規則走，若他贏了就出來服務。
郭台銘說，萬一提名不是他，也會全力支持提名者，也將他準備的資料給其他候選人，這是他的原則。
媒體問及，面對侯友宜競爭與近日表現是否會憂心。郭台銘說，他不擔心，反而要問台灣人民，台灣人民要選出什麼樣特質的總統，而他一定會盡力爭取支持，未來也盼國民黨能贏得總統勝選。
郭台銘說，對於這次辦理座談會，主要是為與民眾面對面溝通，也可了解彼此想法，向民眾說明理念。
數千韓粉岡山造勢挺韓國瑜，籲國民黨列入總統民調
（中央社）「韓粉」陳清茂昨天晚間在高雄岡山舉辦造勢活動，要求國民黨中央將前高雄市長韓國瑜納入總統選舉內參民調。主辦單位估現場達5000人，場面盛大，但韓國瑜人在國外不會出席。
國民黨2024總統提名人選未定，「韓粉」陳清茂發起「捍衛中華民國，支持韓國瑜列入民調」造勢活動，昨天下午5時起在高雄岡山舉辦造勢晚會，要求國民黨中央將韓國瑜納入總統初選內參民調，除了挺韓的藝人熊海靈，前高市民政局長，現任國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮也現身力挺，但韓國瑜人在國外，不會出席。
活動現場下午起湧入大批人潮，主持人晚間高喊現場人數已達5000人，網路直播人數更破萬人，甚至有10多攤攤商到場販售飲食，「國瑜夜市」再現，場面盛大。
爭取代表國民黨提名參選高雄市第2選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官及橋頭區）立委的曹桓榮上台演說表示，民進黨執政導致房價、物價居高不下，甚至兩岸快要戰爭，國會不能只有一種聲音，高雄要有國民黨立委。
朱立倫：提名不急躁不拖延，讓主要候選人獲支持
（中央社）國民黨主席朱立倫昨天說，立委、總統的提名都會比過去幾屆更早，「我們不會急躁，但絕對沒有拖延」；會努力讓主要候選人獲得最多支持，也希望結合所有非綠的朋友一起努力。
朱立倫上午至桃園市懷德風箏緣地育幼院參加祈福法會，隨後出席竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典。
朱立倫接受媒體聯訪時說，這次包括立委、總統的提名，都會比過去幾屆更早，會按部就班、一步一腳印，請外界放心，「我們不會急躁，但絕對沒有拖延」，會按照時程繼續努力。
朱立倫說，過程當中最重要的是團結一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，盡最大的努力讓大家團結在一起，會努力讓主要候選人獲得最多支持，成為最強最好的候選人。
媒體詢問，前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，預計5月17日由民眾黨公告提名參選總統，國民黨的期程是否會比這個時間早。
朱立倫說，國民黨有自身的努力和目標，最後希望民眾黨能一起團結、努力、合作，不管是總統還是立委；國民黨會按部就班來做，希望結合所有非綠的朋友，為台灣好、為中華民國好一起努力。
媒體詢問，爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘似乎認為自己是最強人選，近期也專攻南部，讓挺新北市長侯友宜的派系感到焦慮、怕被拔樁。
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii