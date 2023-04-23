盧沙野受訪稱「中國人決定台灣命運」；又指前蘇聯國主權未定，惹怒東歐各國

盧沙野受訪稱中國人決定台灣命運，失控嗆主持人沒讀書

（中央社）中國駐法大使盧沙野21日晚間接受法國電視專訪，否定主持人提的民族自決權，並表示「由中國人決定台灣命運」。他接著更因主持人提問而崩潰失控，怒嗆主持人沒有唸過書。

法國LCI電視節目昨晚專訪盧沙野，主持人羅契賓（Darius Rochebin）談論法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。

節目聚焦台灣，主持人先展示由中共製作、向台灣發射砲彈的模擬動畫，指出「這不是令人極度震驚的侵略行為嗎」？

盧沙野回答，「威脅者不是我們，我們是受威脅的一方」。主持人說，「但轟炸的是你們」；盧沙野則稱，「因為中國領土的完整受到台灣及部分西方國家的台獨分離勢力威脅」。

主持人進一步詢問，「不該是台灣人決定自己的命運嗎？也就是人民自決的權利」；未料盧沙野卻回答，「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。

🗣 Lu Shaye : "C'est le peuple chinois qui décide du destin de Taïwan."



🗣 @DariusRochebin : "Par la force y compris ?"



🗣 Lu Shaye : "Par tous les moyens."



📺 #La26 pic.twitter.com/RhrMBES6Lp — LCI (@LCI) April 21, 2023

面對主持人追問台灣為何不能如烏克蘭人一樣有人民自決權，盧沙野表示，「台灣自古以來屬於中國。兩岸同屬一個中國，歷史如此、現狀如此」；他並稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一環，白紙黑字寫在開羅宣言與波茨坦宣言中」。

主持人指出，台灣最新民調顯示，64％受訪者自認台灣人；30％自認是台灣人也是中國人；只有2.4％自認中國人。盧沙野回覆民調可以操控，主持人則提醒台灣有新聞自由。

主持人接著指出，法國前總統、戴高樂將軍1964年與中國建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東這位「歷史罪犯」掌權，正屠殺、折磨數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往上很可能再犯同樣的錯」。

盧沙野當場惱怒，批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。主持人追問：「百萬人因毛澤東喪命這叫不實流言？」

盧沙野接著竟在法國電視台上說：「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言。」

▶ De Gaulle au sujet de la bombe atomique chinoise.



🗣 @DariusRochebin : "On est 1964, Mao Zedong est toujours là, c'est un des plus grands criminels de l'histoire."



🗣 Lu Shaye : "Chaque fois que vous m'interviewez, vous chicanez ces racontars du passé."



📺 #La26 pic.twitter.com/sEO4YlACVN — LCI (@LCI) April 21, 2023

主持人平靜提到談論歷史的重要性，例如二戰後的德國等，但盧沙野仍提高聲量表示，「我不是來此談論這些流言，我再說一次，沒必要說這些，毫無意義」。

他不聽主持人提問，憤怒轉移話題說，「也別跟我談所謂的人權，你們人權問題更嚴重」；他並表示中國剛出版8份美國人權問題的報告，願意提供主持人參考。

被問到俄烏戰爭，盧沙野在節目中指責美國沒有意願結束戰爭，且北大西洋公約組織（NATO）也繼續軍援烏克蘭。

盧沙野更拒絕回答克里米亞是否屬於烏克蘭，但卻回說，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

盧沙野對台灣議題的言論、對俄烏戰爭的含糊回覆及動怒態度，引起法國社群媒體注意，「中國」一詞一度躍上推特流行趨勢。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）引用盧沙野拒答克里米亞屬於烏克蘭的片段寫道：「那些認為習近平政權關心國際法的人一定要聽。中國大使向我們解釋，過去的蘇聯共和國不是真正主權國家。」

歐洲議會議員魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也譴責中國對烏克蘭的態度表示，「怎麼能想像這暴君能為烏克蘭解方有所貢獻」？

盧沙野在節目失控也被討論。法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）評論，「羅契賓冷靜帶著笑容，讓中國大使完全崩潰。若我是北京政府，就要他搭下一班飛機回國」。

有4萬多名追蹤者的獨立記者高德佛瓦（Jérôme Godefroy）也說，「中國駐法大使盧沙野崩潰。被問到克里米亞歸屬烏克蘭時，他緊張了，抓起水杯然後叫人家不要『詭辯』」。

對於盧沙野所說「中國人決定台灣命運」的說法，絕大多數網友反駁並留言挺台：「不，是台灣人決定」、「可怕的中國獨裁」、「這人展示了中國的危險性」、「只有台灣人民有權決定自己的未來」、「台灣獨立，永遠不會落入中國人手中」。

盧沙野稱前蘇聯國主權未定挨轟，波羅的海3國、烏克蘭抗議

（中央社）中國駐法大使盧沙野21日表示，根據國際法，前蘇聯各國沒有有效主權國家地位，惹惱東歐國家。波羅的海3國外交部與烏克蘭大使已提出抗議；法國輿論也要求盧沙野改正道歉。

法國LCI電視節目21日晚間專訪中國駐法大使盧沙野，談論法國總統馬克宏訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。

主持人羅契賓提出相當廣泛且深入的問題，除台海議題外，也想藉此瞭解中國對俄烏戰爭的真正態度。

未料盧沙野對前蘇聯國家的看法再度引發國際批評，來自東歐政治人物、學者的撻伐與怒火尤其猛烈。

主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決我們如何看待這些問題……沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。

盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。當主持人追問，在他看來，俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國。此話一出，惹怒面臨俄羅斯侵略威脅的東歐國家。