盧沙野受訪稱「中國人決定台灣命運」；又指前蘇聯國主權未定，惹怒東歐各國
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蒙田研究所顧問高德蒙等多名學者也指出，盧沙野的論述意外揭露了北京對俄烏戰爭的真正態度。歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳指出，「該是時候認清中國是俄羅斯的盟友，必須受到制裁和懲罰」。除上述爭議，盧沙野在節目中崩潰失控，怒嗆主持人沒唸過書、詭辯等的行徑也引起法國輿論不滿。
盧沙野受訪稱中國人決定台灣命運，失控嗆主持人沒讀書
（中央社）中國駐法大使盧沙野21日晚間接受法國電視專訪，否定主持人提的民族自決權，並表示「由中國人決定台灣命運」。他接著更因主持人提問而崩潰失控，怒嗆主持人沒有唸過書。
法國LCI電視節目昨晚專訪盧沙野，主持人羅契賓（Darius Rochebin）談論法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。
節目聚焦台灣，主持人先展示由中共製作、向台灣發射砲彈的模擬動畫，指出「這不是令人極度震驚的侵略行為嗎」？
盧沙野回答，「威脅者不是我們，我們是受威脅的一方」。主持人說，「但轟炸的是你們」；盧沙野則稱，「因為中國領土的完整受到台灣及部分西方國家的台獨分離勢力威脅」。
主持人進一步詢問，「不該是台灣人決定自己的命運嗎？也就是人民自決的權利」；未料盧沙野卻回答，「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。
面對主持人追問台灣為何不能如烏克蘭人一樣有人民自決權，盧沙野表示，「台灣自古以來屬於中國。兩岸同屬一個中國，歷史如此、現狀如此」；他並稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一環，白紙黑字寫在開羅宣言與波茨坦宣言中」。
主持人指出，台灣最新民調顯示，64％受訪者自認台灣人；30％自認是台灣人也是中國人；只有2.4％自認中國人。盧沙野回覆民調可以操控，主持人則提醒台灣有新聞自由。
主持人接著指出，法國前總統、戴高樂將軍1964年與中國建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東這位「歷史罪犯」掌權，正屠殺、折磨數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往上很可能再犯同樣的錯」。
盧沙野當場惱怒，批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。主持人追問：「百萬人因毛澤東喪命這叫不實流言？」
盧沙野接著竟在法國電視台上說：「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言。」
主持人平靜提到談論歷史的重要性，例如二戰後的德國等，但盧沙野仍提高聲量表示，「我不是來此談論這些流言，我再說一次，沒必要說這些，毫無意義」。
他不聽主持人提問，憤怒轉移話題說，「也別跟我談所謂的人權，你們人權問題更嚴重」；他並表示中國剛出版8份美國人權問題的報告，願意提供主持人參考。
被問到俄烏戰爭，盧沙野在節目中指責美國沒有意願結束戰爭，且北大西洋公約組織（NATO）也繼續軍援烏克蘭。
盧沙野更拒絕回答克里米亞是否屬於烏克蘭，但卻回說，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。
盧沙野對台灣議題的言論、對俄烏戰爭的含糊回覆及動怒態度，引起法國社群媒體注意，「中國」一詞一度躍上推特流行趨勢。
歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）引用盧沙野拒答克里米亞屬於烏克蘭的片段寫道：「那些認為習近平政權關心國際法的人一定要聽。中國大使向我們解釋，過去的蘇聯共和國不是真正主權國家。」
歐洲議會議員魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也譴責中國對烏克蘭的態度表示，「怎麼能想像這暴君能為烏克蘭解方有所貢獻」？
盧沙野在節目失控也被討論。法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）評論，「羅契賓冷靜帶著笑容，讓中國大使完全崩潰。若我是北京政府，就要他搭下一班飛機回國」。
有4萬多名追蹤者的獨立記者高德佛瓦（Jérôme Godefroy）也說，「中國駐法大使盧沙野崩潰。被問到克里米亞歸屬烏克蘭時，他緊張了，抓起水杯然後叫人家不要『詭辯』」。
對於盧沙野所說「中國人決定台灣命運」的說法，絕大多數網友反駁並留言挺台：「不，是台灣人決定」、「可怕的中國獨裁」、「這人展示了中國的危險性」、「只有台灣人民有權決定自己的未來」、「台灣獨立，永遠不會落入中國人手中」。
盧沙野稱前蘇聯國主權未定挨轟，波羅的海3國、烏克蘭抗議
（中央社）中國駐法大使盧沙野21日表示，根據國際法，前蘇聯各國沒有有效主權國家地位，惹惱東歐國家。波羅的海3國外交部與烏克蘭大使已提出抗議；法國輿論也要求盧沙野改正道歉。
法國LCI電視節目21日晚間專訪中國駐法大使盧沙野，談論法國總統馬克宏訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。
主持人羅契賓提出相當廣泛且深入的問題，除台海議題外，也想藉此瞭解中國對俄烏戰爭的真正態度。
未料盧沙野對前蘇聯國家的看法再度引發國際批評，來自東歐政治人物、學者的撻伐與怒火尤其猛烈。
主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決我們如何看待這些問題……沒有這麼簡單」。
主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。
盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。當主持人追問，在他看來，俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。
這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國。此話一出，惹怒面臨俄羅斯侵略威脅的東歐國家。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
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▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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