2023/04/23,
歐洲

德週刊AI生成車神舒馬赫「專訪」，出版商向家屬道歉開除總編輯

德週刊AI生成車神舒馬赫「專訪」，出版商向家屬道歉開除總編輯
《Die Aktuelle》周刊封面。Photo Credit: Sportico Twitter

我們想讓你知道的是

最新一期《Die Aktuelle》封面刊登舒馬赫微笑的照片，標題寫著：「舒馬赫，首度受訪」，小標寫著：「這聽起來像是真的。」但翻開內頁後，讀者卻發現內文「引述」全都是由AI機器人生成。舒馬赫的家人本週表示，打算對《Die Aktuelle》採取法律行動。

（中央社）一家德國週刊對一級方程式（F1）賽車德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）進行「專訪」，被踢爆對話內容都是以人工智慧（AI）生成之後，出版商今（23）日向舒馬赫家屬道歉，並開除雜誌總編。

《路透社》報導，現年54歲的7屆世界冠軍舒馬赫2013年12月在法國阿爾卑斯山度假滑雪出意外導致腦部嚴重受傷後，再也沒有公開露面。

舒馬赫的家人本週表示，打算對總部位於艾森市（Essen）的馮克媒體集團（Funke Media Group）旗下週刊《Die Aktuelle》採取法律行動。

馮克媒體集團在官網發表聲明道歉，集團雜誌總經理波爾曼（Bianca Pohlmann）表示：「這篇沒格調又誤導人的文章從來就不該出現，此文絕不符合我們、還有讀者期望馮克這樣的出版商擁有的新聞標準。」

「2009年以來負責該週刊新聞責任的《Die Aktuelle》總編輯霍夫曼（Anne Hoffmann）今起解除職務。」

最新一期《Die Aktuelle》封面刊登舒馬赫微笑的照片，標題寫著：「舒馬赫，首度受訪」，小標寫著：「這聽起來像是真的。」但翻開內頁後，讀者卻發現內文「引述」全都是由AI機器人生成。

家屬對舒馬赫的近況三緘其口，只有最親近的人才知道他的確切狀況。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。