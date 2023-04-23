學校無室內球場，雨天在地下停車場練到「灰頭土臉」，新北武林國小籃球隊揚威全國
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天氣好能練球還可以忍耐，但遇到下雨天或者梅雨季節，才是大家最痛苦的時候。因為沒有室內場館，只要一下雨，籃球隊就得轉往教師停車場練球。停車場不但是一般柏油地面，而且還有許多柱子，學校在車道兩邊各放置一個活動籃框，其中一個籃架還得分給5年級體育班使用，另一個則已經嚴重歪斜。
新北市樹林區武林國小今年在全國小學籃球錦標賽6年級甲組拿下亞軍。這支球隊在艱難環境中茁壯，學校沒有室內籃球場，小朋友夏天得在大操場的烈日下訓練，雨天就改用教職員停車場，經常搞到「灰頭土臉」，但這群孩子不以為苦，揮灑汗水只為一起攜手前進，希望登上全台小學籃球之巔。
（中央社）拿下今年全國國民小學籃球錦標賽亞軍的新北市武林國小籃球隊，由於沒有室內體育館，下雨時就得移動到教師停車場練球，場地狹隘、空氣不流通，每次練完球小球員往往都「灰頭土臉」。
位在新北市樹林區的武林國小，從校名聽起來人人都是武林高手，事實上每個年級都只有約100名學生，全校大約660人，在樹林區7所國小當中總人數僅排在第5，卻拿下今年全國國民小學籃球錦標賽小六甲組亞軍。
武林國小創校於民國45年，教務主任侯成龍回憶說：「我民國83年大學畢業後，就到武林國小服務，其實那時候學校的體育實力就不錯，像是排球、手球等，一直到93年才申請成立體育班。」
侯成龍說：「一開始的時候，學校真的沒經費、沒資源，帶學生出去比賽，若在板橋區就一起搭公車，如果是到外縣市，就得一起搭捷運再轉公車，確實有一段比較辛苦的日子，而且早期連室內停車場都沒有，下雨的時候，球員只能在走廊練習。」
學校有標準的PU跑道操場，操場中央是兩面完整的全場籃球場地，天氣好的時候，籃球隊會利用下午的時間在戶外練球，豔陽高照不說，就連休息喝水的時間，也都沒有可以遮蔭的地方。
籃球隊教練鍾育庭說：「暑假的時候最辛苦，但卻是小孩進步最快的時候，我們2天練2餐，為了避開酷熱的時段，只能選在下午練球，夏天的太陽基本上都躲不掉，每次練完球，學生都會頭暈，有些還會想吐，真的是蠻辛苦的。」
她還打趣的說：「如果有人可以幫忙照相的話，經過暑假2個月，就可以看出來每個學生都黑了好幾個色階。」
天氣好能練球還可以忍耐，但遇到下雨天或者梅雨季節，才是大家最痛苦的時候。因為沒有室內場館，只要一下雨，籃球隊就得轉往教師停車場練球。
停車場不但是一般柏油地面，而且還有許多柱子，學校在車道兩邊各放置一個活動籃框，其中一個籃架還得分給5年級體育班使用，另一個則已經嚴重歪斜，加上不是完整球場，球員們也只能進行一些簡單的運球和折返跑，或是防守腳步的練習。
鍾育庭笑說：「這些停在停車場的車子，應該每一部都有被籃球砸到的痕跡。而且這裡面空氣不流通，學生每次練完球，臉上都會黑黑髒髒一大片。」
《中央社》記者前往採訪時，短短15分鐘內就有2台機車、2台汽車要開出去，此時所有活動都必須暫停，學生也得退到兩側安全位置，等車子駛離後，才能繼續練球。
出身淡水商工、文化大學與國泰女籃體系的鍾育庭，當球員時是在舒適的室內籃球場訓練，她笑說：「真的是夏天吹冷氣、冬天吹暖氣，沒想到來到武林國小後，卻要經歷日曬雨淋的練球日常，但我想最辛苦的還是這些小朋友，畢竟他們都真的很愛打籃球。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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