【小說】艾莉絲孟若《太多幸福》選摘：「小心深——坑」，為什麼要有一條槓？
我們想讓你知道的是
孟若直指我們深知卻難以開口的真實心聲，精準地用字遣詞，不浪費任何篇幅地編織，並以高度富有同理的方式，讓每個角色的悲歡、相聚與離異皆飽滿立體。書中一句：「虛構的，但不是捏造的。」或許正說明了作者書寫的一大特質，雖然短篇小說建立於虛構，但所有感情、氛圍，都如此真實存在於我們之中。
文：艾莉絲．孟若（Alice Munro）
深──坑
莎莉裝了惡魔蛋——她很不喜歡帶這東西去野餐，因為打包起來很麻煩。火腿三明治。蟹肉沙拉。檸檬塔——又一個打包噩夢。孩子們要喝的酷愛沖調果汁。她自己和艾力克斯要喝的小瓶裝夢香檳。到時她只喝一小口就好了，因為她還在餵母乳。她特地為這次野餐買了塑膠香檳杯，但艾力克斯看到她在打包那些塑膠杯，就去酒櫃拿出真正的香檳杯——那是他們的結婚禮物。她抗議了一下，但他很堅持，還自己動手把杯子包好、裝好。
「老爸真是個布爾喬亞gentilhomme。」幾年後，正值青春期、課業表現優異的肯特會對莎莉這麼說。從那時看來，日後他一定會成為科學家，所以就算他成天在家裡撂法語也沒人管他。
「不要取笑你父親。」莎莉冷回道。
「我沒有啊。只是大部分的地質學家都很邋遢嘛！」
野餐是為了慶祝艾力克斯首度以個人名義在《地貌學期刊》發表論文。他們要去奧斯勒崖，因為那篇文章對奧斯勒崖著墨甚多，也因為莎莉和孩子們不曾去過。
他們從一條沒鋪柏油但路況尚可的鄉道轉上一條崎嶇小路，開了兩英里之後有一個可以停車的地方，當下沒有車子停在那裡。有塊板子寫了一句標語，不清不楚的，要重新上色才行。
小心深——坑。
為什麼要有一條槓？莎莉不禁納悶。但管它的，重要嗎？
森林的入口看起來還滿普通的，沒什麼危險的樣子。當然，莎莉明白這片森林坐落在高聳的懸崖上。她以為他們會從制高點俯瞰令人生畏的景色，但沒想到一走進入口就看到不得不繞開的東西。
真的是很深的坑，有些大得像棺材，有些比棺材大得多，像是在岩石上鑿出來的防空洞。深坑之間有彎來繞去的通道，蕨類和苔蘚從坑洞側邊冒出來。然而，在看起來離得很遠的坑底碎石上，並沒有足夠的植被提供任何緩衝。有一條小徑迂迴地穿過堅硬的土地或凹凸不平的岩石。
「喂——」跑在前頭的兩個男孩對著深坑大喊。肯特和彼得當時分別是九歲和六歲。
艾力克斯喊道：「在這裡不准亂跑。不要耍帥、不要耍笨。聽見了沒？聽懂了沒？回話！」
他們回說知道了。他拎著野餐籃繼續前進，顯然覺得不必再拿出父親的威嚴提出更多警告。莎莉揹著媽媽包、抱著還是小寶寶的莎文娜，好不容易加快腳步，走得跌跌撞撞。除非看到兩個兒子，否則她不能慢下來。男孩們一個勁兒往前跑，一邊斜眼看著黑洞洞的深坑，一邊還發出誇張但謹慎的鬼叫聲。她追得又累又急，胸中升起一股熟悉的怒火，差點都要哭出來了。
沿著泥土路和石子路走了一會兒，瞭望風景的制高點才出現。她覺得他們走了有半英里，但實際上可能只有○．二五英里吧。接著就突然一片光明，天空乍現，她先生在前頭停下腳步。
他發出一聲歡呼，一方面表示他們到了，一方面炫耀這片美景。男孩們由衷驚歎得叫囂起來。從樹林裡冒出來的莎莉看到他們排成一排，站在群樹之巔的岩塊上——事實上，他們是在好幾層樹巔的上方，夏日的原野在底下鋪展開來，遙遙泛著黃澄澄、綠油油的光澤。
莎文娜一被放到毯子上就哭了起來。
「餓了。」莎莉說。
「我以為她在車上吃過午餐了。」艾力克斯說。
「她是吃過了，但現在又餓了。」
她一手抱著莎文娜讓她吸奶，另一手打開野餐籃。邊餵奶邊野餐當然不是艾力克斯的計畫，但他只是好脾氣地嘆了口氣，從他的口袋取出層層包好的香檳杯，側過來放在草地上。
肯特說：「咕嚕∼咕嚕∼我也渴了。」彼得立刻有樣學樣。
「咕嚕∼咕嚕，我也是，咕嚕∼咕嚕。」
「別吵。」艾力克斯說。
「彼得，別吵。」肯特說。
艾力克斯問莎莉：「妳帶了什麼喝的給他們？」
「藍色的水壺裡有酷愛沖調果汁，底下的紙巾裡包著塑膠杯。」
當然，艾力克斯認為肯特咕嚕咕嚕地胡鬧不是他真的口渴，而是他看到莎莉裸露的乳房就玩心大發。他覺得莎文娜是時候改用奶瓶喝奶了，畢竟她都快滿六個月了。他還覺得莎莉餵奶也餵得太隨興，有時一邊在廚房忙東忙西，一邊就讓寶寶吸她的奶。肯特在一旁偷看，彼得則在一旁說什麼媽咪牌鮮乳的。艾力克斯說他那是跟肯特學的。肯特是賊頭賊腦的搗蛋鬼、一肚子壞水的整人專家。
「這個嘛，有些事我不得不做啊。」莎莉說。
「又不是非親餵不可。妳明天就可以幫她換成奶瓶。」
「快了。不是明天，但快了。」
但看看她現在的樣子，還是讓莎文娜和媽咪牌鮮乳稱霸野餐現場。
果汁倒好了，香檳也倒好了。莎莉和艾力克斯碰杯，莎文娜夾在中間。莎莉啜了一小口，但願自己能多喝一點。她朝艾力克斯笑了笑，一方面暗示她想多喝一點的心願，一方面或許也暗示她想和他獨處的心願。他喝著他的香檳，彷彿她喝口酒、笑一笑就足以安撫他的情緒，他埋頭吃起野餐點心來。她告訴他哪些三明治夾了他喜歡的芥末醬，哪些三明治夾了她和彼得喜歡的芥末醬，哪些三明治是按照肯特的喜好，完全沒有芥末醬。
這時，肯特從她背後偷偷鑽過去，喝光了她的香檳。彼得一定看到了，但不知為什麼沒打小報告。莎莉過了一會兒才發現，艾力克斯則是渾然不知，因為他轉眼就忘了莎莉的杯裡還有香檳。他一邊俐落地收拾兩人的杯子，一邊忙著跟男孩們解說白雲石。他們一邊貌似在聽，一邊大吃三明治，一邊伸手去抓檸檬塔，無視惡魔蛋和蟹肉沙拉。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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