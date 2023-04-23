2023/04/23,
非洲

蘇丹內亂停火破局至少400死，多國使館人員、公民準備撤離

蘇丹內亂停火破局至少400死，多國使館人員、公民準備撤離
4月20日，蘇丹喀土穆國際機場受軍事衝突波及｜Photo Credit: GettyImages

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蘇丹爆發內亂已一週，首都持續發生交火，主要機場也成戰區。蘇丹政府軍昨天表示已開始協調派遣軍機，撤離美國、英國、中國與法國等國家的外交人員與公民。日本政府防衛省今天表示，為協助日本公民撤離蘇丹的航空自衛隊3架運輸機，已在日本時間今天凌晨抵達蘇丹東方的吉布地（Djibouti）待命伺機撤僑。

蘇丹內亂停火破局至少400死，實際傷亡人數可能更高

（中央社）根據世界衛生組織（WHO），蘇丹內亂已造成413人死亡、3551人受傷，但實際傷亡人數可能更高，因為許多傷者無法到達醫院。

《法新社》報導，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的衝突已進入第2個星期六，過去幾天震撼城市的劇烈爆炸在晚間平息，但砲火又在昨（22）日早再次響起，打破了短暫的停火局面。

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF） 在4月15日爆發衝突。政府軍由總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導，而與他反目的達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）則是「快速支援部隊」指揮官。

這對盟友在2021年聯手發動政變，但後來在權力鬥爭中分裂。

交戰雙方前天宣布為開齋節「同意停火3天」，穆斯林在這個節日迎接齋戒月的結束。日前，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）皆呼籲停火。

達加洛在一份聲明中表示，他已與古特瑞斯「討論當前的危機」，內容「聚焦於人道停火、安全通道和保護人道救援工作者」。

本週早前的宣布的2次24小時停火也一再被忽視。

蘇丹內亂，政府軍準備撤離美英法中使館人員與公民

蘇丹爆發內亂已一週，首都持續發生交火，主要機場也成戰區。蘇丹政府軍昨天表示已開始協調派遣軍機，撤離美國、英國、中國與法國等國家的外交人員與公民。

《美聯社》與英國廣播公司（BBC）報導，蘇丹軍方表示，政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）已經與多國領導人談話，這些元首要求蘇丹軍方協助安全撤離本國公民與外交人員。

軍方聲明稱，柏罕已經同意「在未來數小時內」協助確保將這些國家人員撤離。英國、美國、法國與中國的公民與外交人員將從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）搭乘軍方運輸機離境。

蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）和蘇丹政府軍15日爆發衝突，情勢越演越烈，這場致命衝突目前導致超過400人死亡。由於蘇丹主要國際機場關閉，各國下令公民就地避難，等待政府研擬撤離方案。

柏罕表示，沙烏地阿拉伯的外交人員已經安全從蘇丹港（Port Sudan）撤離，搭機回到沙國。他表示，約旦外交人員很快將以同樣方式返國。

美國國防部本週稍早表示，正在額外派遣軍隊與裝備至非洲東岸的吉布地（Djibouti）一處海軍基地，替可能協助撤離駐蘇丹美國使館人員預做準備。

美國前天表示，尚未打算發動政府撤僑計畫，撤離蘇丹境內預估約1萬6000名美國公民，僅持續呼籲在蘇丹的美國人就地避難。

日本自衛隊3架運輸機抵吉布地，待命從蘇丹撤僑

（中央社）日本政府防衛省今天表示，為協助日本公民撤離蘇丹的航空自衛隊3架運輸機，已在日本時間今天凌晨抵達蘇丹東方的吉布地（Djibouti）待命伺機撤僑。

日本《朝日新聞》報導，在吉布地待命的3架運輸機，分別是4月21日起飛的C-130及C-2運輸機，跟4月22日起飛的KC-767空中加油及運輸機。

至於選擇在東非的吉布地待命，則是因為自衛隊在此設有據點，一直以來被用來參與吉布地外海亞丁灣的國際打擊海盜活動。自衛隊據點距蘇丹首都喀土穆（Khartoum）直線距離約1200公里。

目前滯留蘇丹的日本公民約60人，成員包括非政府組織、日本國際協力機構（JICA）、日本大使館相關人士及其家人等。

日本放送協會（NHK）報導，除了日本，包括美國等國軍隊都在吉布地設置據點，4月22日在當地國際機場也可確認數架看似軍機的航機。

長年在喀土穆致力提供當地醫療與教育等協助的日本非營利組織Rocinantes理事長川原尚行在日本時間今天凌晨受訪時說：「光是看到自衛隊航機飛到非洲大陸，真的讓人感到安心且開心。」

川原說，4月24日停火約定結束後的攻擊可能會變得激烈，所以如果要展開撤僑行動的話可能只有今天一天有機會，「期待今天停火約定能被履行，讓自衛隊運輸機能飛來（蘇丹）」。

至於喀土穆目前狀況，川原說，今天雖然比昨天來得安靜，但當窗外傳來驚人聲響往外看時發現是轟炸機，「我想可能沒有完全停火」。

蘇丹自從2021年10月發生軍事政變後，國家就一直由軍人統治。在軍事統治中的兩名盟友柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti）如今反目成仇爆發內亂，至少已有350人在兩人的權力鬥爭中喪生。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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