《脫家者》：只要徹底放棄與有毒家人的關係，我保證你會有正向的轉變
我們想讓你知道的是
唯有在你劃好保護自己的界線，家人都被你劃到界線以外，你的哀傷功課才能真正開始。斷絕關係的好處是，在遠離了好興風作浪的家人的負面影響後，你終於可以好好發掘真實的自己。我建議你有意識地去感受哀傷，用心和自己建立一個充滿愛與正向的連結。
文：雪莉．坎貝爾（Sherrie Campbell）
哀傷之必要
為了對抗有毒家人的虐待與操控，你不得不設立健康、明確的界線，可以預料，你將承受深沉巨大的情緒傷痛。這種傷痛比大多數人能想像的還要難以面對，你深陷哀痛逾恆的低谷，所有難過和哀傷，都是合情合理的。
你正失去對人生的基本運作至關重要的東西，很少有人像你這樣，逼不得已選擇走上這條路——為了保護自己、保護自己的心理健康，不得不與血脈相連的家人斷絕關係。但你現在知道，在設定正確界線的同時，你也為自己的人生開啟了邁向幸福的更大可能性。
可惜的是，能理解的人不多，也很少有人會同理你的心情、同情你的哀傷。有些人還會天真地怪你咎由自取，因為在他們看來，你大可以不必斷絕關係。別人這種想當然耳，是出於無知，他們根本不知道你從小到大經歷了什麼。
當你感覺不被支持和不能表現哀傷，怨恨與被排斥的感覺就會在身體裡紮根，侵蝕你的身心健康。當你不被允許為自己的際遇感到難過與痛楚，內心就會痛不欲生，感到孤立無助。
外人無法看透這其中的痛苦，因為典型的健康家庭會以更仁慈、更文明而成熟的方式去處理衝突，每當發生了不好的事情，身心健康的家人會先訴諸感受，去體會哀傷，去找到彼此的連結，去尋求理解；他們同情共感，而不是想著報復。他們一心想知道，怎麼樣才能找到彼此之間開放又安全的共識。
可是，這種狀況過去不曾、未來也不太可能發生在你身上，因此，你有權為家人所造成的痛苦事實，感到哀傷與悲痛。
唯有在你劃好保護自己的界線，家人都被你劃到界線以外，你的哀傷功課才能真正開始。斷絕關係的好處是，在遠離了好興風作浪的家人的負面影響後，你終於可以好好發掘真實的自己。我建議你有意識地去感受哀傷，用心和自己建立一個充滿愛與正向的連結。
- 心靈補帖：哀傷，是踏出療癒之路的第一步。
你有權感受自己的情緒
你是值得被愛的，但父母或家人沒有滿足你愛的需求，你完全有權去處理與哀悼這件事。你有權對家人感到憤怒與心灰意冷，因為他們撒謊，並嚴重貶損你在這世上、在他們人生中重要而不可或缺的價值。
當你想要表達難過、憤怒與沮喪，得到的卻往往是敷衍、批判、冷漠、不老實的回應，你沒辦法從本應引導你、與你共患難的家人那裡得到保護、疼愛，或真正的指引，反而經常感到困惑不解、一無是處、灰心喪氣，不知該如何向家人表達你真誠的感受與想法。
在以下幾種形式的虐待或傷害之下，想要不迷失自己，幾乎是不可能的事：
- 你在家裡被狠狠苛責，心裡很難受，而對這些傷害合理表達不滿時，又被家人斥為無稽之談，例如說你「徹底瘋了」，使你飽受困惑、羞恥、自我懷疑與自我憎恨之苦。
- 可悲的是，在這樣的家庭裡，你早已學會把哀傷壓抑下去，透過的方式就是懲罰自己，覺得自己怎麼可以對家人抱持如此「可怕」（但其實合理）的想法。
- 成長過程中，你沒有機會與人建立情感連結或表達悲傷，連私下感受心裡的難過，都不被允許。在你最需要的時候，家人無法給你群體的歸屬感，也給不了你柔軟的依靠。
- 家人從不道歉，也從不一起努力解決問題，你心中被排斥與不被愛的感覺，一直沒有得到修復。
你要明白，為了不讓家人不開心，你一直壓抑心中所有糟糕的感覺，在這樣的壓力之下，任何人都不可能保持理智，更別說真正看清自己。然而，你應該、也值得去充分感受必然會有的所有情緒，這樣你才能真正痊癒。
以健康的方式走過哀傷
這裡有一些實際可行的步驟，可以幫助你走過哀傷：
1. 承認家人以傷人和輕蔑的方式虧待你，並為此哀傷
列出家人對你做過的不當行為，承認你在哪些部分沒有得到你應得的認可與同情，你想得到這些認可與同情，也只不過是出於人性的基本尊嚴。
有一個好方法可以喚起你的這些記憶，就是寫一份「去死吧」清單，我經常帶我的病患做這個練習，每句話大概是這樣的形式：「去死吧！你這樣那樣對我。」中間填入的「這樣那樣」，就是那些痛苦、悲憤、沮喪的記憶。這個練習有助於你擺脫受害者的感覺，把心中的苦水倒掉；並把責任回歸到對的人身上，同時也為你照亮了成長之路，你或許會因此惱怒自己——這麼長時間以來，怎麼會允許自己如此被動，如此順從家人對你頤指氣使？
2. 不再因為害怕失去情感依歸而追逐、說服、貪戀、防衛、解釋、緊抓傷人的關係不放
每個人都想證明自己是對的，而且這種心理需求很強大。但我們必須管好這種需求，因為它有可能大到讓你相信，只要你不斷向家人證明他們確實傷害了你，終有一天，他們會痛改前非，還你公平正義。別傻了，不可能的事，他們只會爭論、否認、歪曲事實，說你瘋了。
那麼，你要如何放下？先擺脫想證明自己是對的，為自己平反的欲望，每當感覺到那股衝動的能量升起，認清它、把它引導到別的地方。去蒔花弄草，去爬山健行，去跑跑步，把你的衝動記錄下來，告訴你的諮商師或信得過的朋友，或者透過祈禱，交托給宇宙天地來釋放自己。每當發現自己又糾結於家人的不公不義，馬上把你的思緒、能量與專注力拉回到自己身上。
3. 改變失去情感關係就是自己不夠好的觀念
這是一種自我對話練習，提醒自己，就算是家人，也未必會秉持真理而正直無私；至於他們有傷害你的心理需求，反映的或許是他們的人格障礙，與你的價值無關。只要不斷提醒自己這樣的真相，它就會成為你可以依循的真理。
4. 認識你的創傷與屈辱，觀照你的自我懷疑，理解你內在的自我批判聲音
你沒辦法跳過內心的情緒，很多人都希望做得到，但人的情緒本質上就是「穿越」的能量，會來來去去。
每當情緒升起，你可以訓練自己去感受，但不作任何反應，如果每次都能約束自己這麼做，你就會發展出控制情緒的能力。心中感受到的情緒，不是每一次都要表達出來，如果未經思考就隨情緒起反應，往往不會有什麼建設性，多半只會在事後感到羞恥與不知所措而已。不如趁情緒來時，緩慢深入地發掘自己、認識自己。一旦你有了自我掌控的能力，你的有毒家人就再也沒有辦法傷害你。
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網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
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