義大利派團來台談晶片合作，專家：如何建立互信是關鍵因素

（中央社）外媒報導，一支義大利代表團已前往台灣，討論半導體領域的潛在合作事宜。產業專家分析，美中科技戰促使義大利改變半導體策略，慢慢降低對中國依賴，台灣可協助義大利半導體科技研發成果，透過量產化和商品化落地，有望發展中長期合作。

彭博（Bloomberg News）報導，義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）21日在義國的巴維亞（Pavia）說：「我已分別向台灣與韓國各派一支部會層級的任務小組，以便討論和說明我們的半導體計畫。這是技術性質的會議，無涉政治性質。」

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨昨（22）日接受《中央社》記者電話採訪表示，歐盟為了成為創新市場的領導者，提出2021年到2027年的科技研發架構計畫Horizon Europe，其中一項跨國合作專案International Cooperation on Semiconductors（ICOS）從今年啟動，未來3年除了促進歐盟境內跨國合作之外，也鎖定4個亞洲國家，包括台灣、韓國、日本和新加坡。

身為ICOS計畫諮議委員的楊瑞臨指出，這次義大利派團到台灣與韓國，是因為看好亞洲地區半導體長期發展越來越重要，過去歐盟半導體大廠或中小企業大部分與中國打交道，看上的是中國當地半導體產業發展潛力和市場需求。

不過，隨著美中科技戰越打越烈、美國擴大對中國禁令，歐盟策略明顯轉向，楊瑞臨認為，義大利對中國投資及合作會慢慢降低，取而代之的是過去比較少互動的台灣及韓國。

他表示，美國、日本及歐盟是全世界半導體科研的3大強權，這幾年歐盟經過深思熟慮後，發現韓國和台灣是可以好好爭取的新戰略夥伴，可以協助歐盟把半導體科研成果透過量產化和商業化落地。

楊瑞臨認為，義大利派團到台灣，並非為了爭取晶片廠到義大利設廠，「不會這麼短視」，而是從技術面考量，半導體產業未來10年到20年還有很多新技術，最關鍵的是找到產業鏈合作夥伴，把科研成果落地。

楊瑞臨直言，全球很明確的趨勢是美中G2格局，基本上一定要選邊站，台灣和義大利還需要慢慢互相了解，如何建立互信是關鍵因素，台灣也應關注義大利與韓國怎麼洽談合作。

楊瑞臨認為，義大利在半導體領域慢慢降低對中國依賴，選擇台灣和韓國，「絕對是明智之舉」。不過策略轉向勢必面臨陣痛期，義大利與中國發展半導體關係超過10年，未來怎麼拿捏分寸、找出折衷之道，是比較困難的課題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航