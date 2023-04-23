金管會納管虛擬貨幣聚焦風控，幣圈業者盼漸進勿大刀闊斧

虛擬貨幣納管聚焦風控，專家：非要引入實體金融體系

（中央社）金管會承擔虛擬貨幣監理責任，讓實體金融和虛擬貨幣產業是否會有新火花增添想像空間；不過專家認為，金管會納管並不意味要將虛擬貨幣引入傳統金融體系，且國際已注意傳統金融對虛擬資產曝險衍生的金融穩定風險。

目前金管會並未核准銀行業從事虛擬資產相關業務，在行政院指定金管會為虛擬貨幣主管機關後，未來實體金融和虛擬貨幣產業間應期待新火花還是應慎防「引火自焚」，在業界引起不同討論。

台灣金融研訓院副所長張凱君認為，金管會納管虛擬貨幣，主要是針對虛擬貨幣產業現有且外界擔心已久的弊端，例如犯罪洗錢等層面進行管制，並不見得有意讓虛擬貨幣和商業銀行間加深連結，將虛擬貨幣引入傳統金融體系。

張凱君指出，過往監理機關對虛擬貨幣態度審慎保守，在金管會納管虛擬貨幣後，第一步應會針對目前已見亂象或潛在風險進行管理，以避免產業造成社會傷害為目的，而非立即要將虛擬貨幣和傳統金融等量齊觀，甚至促進虛擬貨幣產業發展。

台灣金融研訓院助理研究員賴建宇指出，傳統銀行業者若想在信託保管業務上擴及至虛擬貨幣，或兼營電支業務的傳統銀行業者想將具交易性質的虛擬貨幣納入可入金的對象、與虛擬貨幣錢包對接等，除了牽涉技術成熟性外，更關鍵是國內對虛擬貨幣的定位與現行法規的約束。

賴建宇表示，被示警為高風險的虛擬貨幣，在台灣並不具有交易媒介性質，並非傳統銀行業者往來對象，加上傳統銀行業受到主管機關高度監理，若銀行擬與虛擬貨幣業者有業務合作，將面臨3大難題。

首先，合作業務必須經主管機關審視；其次，虛擬貨幣業者風險將傳遞至傳統銀行業者；第三，若出現消費爭議，傳統銀行業者將受到外界更嚴厲的檢視。

知情官員表示，作為虛擬資產業務主管機關和是否要開放虛擬資產業者與傳統銀行加深往來是兩件事，截至目前為止，金管會並未核准銀行從事任何虛擬資產業務，僅可接受虛擬資產業者作為存款客戶。

官員直言，日前美國倒閉的銀行僅是收受虛擬貨幣業者存款，產生的問題已不小，更何況開放銀行從事虛擬資產相關業務的風險在美國陸續有銀行倒閉後，美國已有縮緊虛擬資產相關業務跡象。

實際上，央行研究報告曾示警，近年傳統金融機構對虛擬資產投資快速成長，意味虛擬資產市場衝擊可能產生外溢效應，進而對金融體系造成影響；國際清算銀行巴塞爾銀行監理委員會正研議銀行處理虛擬資產曝險的審慎對策，以減輕金融機構對虛擬資產曝險造成的金融穩定風險。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

加密貨幣將納入管理，幣圈業者盼漸進勿大刀闊斧

（中央社）金管會漸進式納管虛擬貨幣，虛擬貨幣產業反應普遍正面看待。業者表示，若監理機關突然大刀闊斧，業界將無所適從，對於監理機關從強化投資人保障角度漸進管理，樂見其成。

曾位列全球第2大加密貨幣交易平台的FTX，在2022年11月聲請破產，事件發生4個多月後，台灣確定開啟虛擬貨幣監管新紀元，行政院指定金管會作為虛擬貨幣主管機關，強化投資人保護及資產隔離等面向。

大型虛擬貨幣業者表示，對於產業而言，漸進監理是較合適的作法，雖然外界有聲音質疑金管會不直接入法列管，但目前國外都正在發展中，其實沒有很好的範例可以依循，從指導原則入手、而非一開始即強力介入監管，業界反應偏向正面。

業者表示，全球有逾200個國家，真正開始虛擬貨幣監管的並非多數，許多國家仍在摸索中，但這些國家的虛擬貨幣產業並沒有因此出現很大的問題。

業者指出，若檢視監理走得比較前面的國家，不乏當地業者認為監理機關沒講清楚遊戲規則就忽然大刀闊斧改革的例子，導致業界感到無所適從。

台灣金融研訓院副所長張凱君表示，在國內相關業務規範還不明朗情況下，幣圈業者長期以來經營會有些提心吊膽，現在確定業務主管機關，未來會畫出明確紅線，有助於產業發展。

張凱君指出，若讓業者處於完全沒有業務主管機關的狀態，基本上是對人性的賭注，每發生一次不良事件，將讓外界對去中心化發展逐漸失去信心。面對虛擬貨幣走向納管，他對此樂觀其成。

台灣金融研訓院助理研究員賴建宇則提到，自律規範先行的監理模式，估計對業者衝擊不大，且從有超過20家業者同意金管會洗錢防制法遵聲明，可看出多數業者不排斥受到規範，因一定程度的規範可以汰弱，同時強化市場穩定性。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航