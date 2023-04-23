金管會納管虛擬貨幣聚焦風控，幣圈業者盼漸進勿大刀闊斧
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台灣金融研訓院副所長張凱君表示，若讓業者處於完全沒有業務主管機關的狀態，基本上是對人性的賭注，每發生一次不良事件，將讓外界對去中心化發展逐漸失去信心。面對虛擬貨幣走向納管，他對此樂觀其成。
虛擬貨幣納管聚焦風控，專家：非要引入實體金融體系
（中央社）金管會承擔虛擬貨幣監理責任，讓實體金融和虛擬貨幣產業是否會有新火花增添想像空間；不過專家認為，金管會納管並不意味要將虛擬貨幣引入傳統金融體系，且國際已注意傳統金融對虛擬資產曝險衍生的金融穩定風險。
目前金管會並未核准銀行業從事虛擬資產相關業務，在行政院指定金管會為虛擬貨幣主管機關後，未來實體金融和虛擬貨幣產業間應期待新火花還是應慎防「引火自焚」，在業界引起不同討論。
台灣金融研訓院副所長張凱君認為，金管會納管虛擬貨幣，主要是針對虛擬貨幣產業現有且外界擔心已久的弊端，例如犯罪洗錢等層面進行管制，並不見得有意讓虛擬貨幣和商業銀行間加深連結，將虛擬貨幣引入傳統金融體系。
張凱君指出，過往監理機關對虛擬貨幣態度審慎保守，在金管會納管虛擬貨幣後，第一步應會針對目前已見亂象或潛在風險進行管理，以避免產業造成社會傷害為目的，而非立即要將虛擬貨幣和傳統金融等量齊觀，甚至促進虛擬貨幣產業發展。
台灣金融研訓院助理研究員賴建宇指出，傳統銀行業者若想在信託保管業務上擴及至虛擬貨幣，或兼營電支業務的傳統銀行業者想將具交易性質的虛擬貨幣納入可入金的對象、與虛擬貨幣錢包對接等，除了牽涉技術成熟性外，更關鍵是國內對虛擬貨幣的定位與現行法規的約束。
賴建宇表示，被示警為高風險的虛擬貨幣，在台灣並不具有交易媒介性質，並非傳統銀行業者往來對象，加上傳統銀行業受到主管機關高度監理，若銀行擬與虛擬貨幣業者有業務合作，將面臨3大難題。
首先，合作業務必須經主管機關審視；其次，虛擬貨幣業者風險將傳遞至傳統銀行業者；第三，若出現消費爭議，傳統銀行業者將受到外界更嚴厲的檢視。
知情官員表示，作為虛擬資產業務主管機關和是否要開放虛擬資產業者與傳統銀行加深往來是兩件事，截至目前為止，金管會並未核准銀行從事任何虛擬資產業務，僅可接受虛擬資產業者作為存款客戶。
官員直言，日前美國倒閉的銀行僅是收受虛擬貨幣業者存款，產生的問題已不小，更何況開放銀行從事虛擬資產相關業務的風險在美國陸續有銀行倒閉後，美國已有縮緊虛擬資產相關業務跡象。
實際上，央行研究報告曾示警，近年傳統金融機構對虛擬資產投資快速成長，意味虛擬資產市場衝擊可能產生外溢效應，進而對金融體系造成影響；國際清算銀行巴塞爾銀行監理委員會正研議銀行處理虛擬資產曝險的審慎對策，以減輕金融機構對虛擬資產曝險造成的金融穩定風險。
加密貨幣將納入管理，幣圈業者盼漸進勿大刀闊斧
（中央社）金管會漸進式納管虛擬貨幣，虛擬貨幣產業反應普遍正面看待。業者表示，若監理機關突然大刀闊斧，業界將無所適從，對於監理機關從強化投資人保障角度漸進管理，樂見其成。
曾位列全球第2大加密貨幣交易平台的FTX，在2022年11月聲請破產，事件發生4個多月後，台灣確定開啟虛擬貨幣監管新紀元，行政院指定金管會作為虛擬貨幣主管機關，強化投資人保護及資產隔離等面向。
大型虛擬貨幣業者表示，對於產業而言，漸進監理是較合適的作法，雖然外界有聲音質疑金管會不直接入法列管，但目前國外都正在發展中，其實沒有很好的範例可以依循，從指導原則入手、而非一開始即強力介入監管，業界反應偏向正面。
業者表示，全球有逾200個國家，真正開始虛擬貨幣監管的並非多數，許多國家仍在摸索中，但這些國家的虛擬貨幣產業並沒有因此出現很大的問題。
業者指出，若檢視監理走得比較前面的國家，不乏當地業者認為監理機關沒講清楚遊戲規則就忽然大刀闊斧改革的例子，導致業界感到無所適從。
台灣金融研訓院副所長張凱君表示，在國內相關業務規範還不明朗情況下，幣圈業者長期以來經營會有些提心吊膽，現在確定業務主管機關，未來會畫出明確紅線，有助於產業發展。
張凱君指出，若讓業者處於完全沒有業務主管機關的狀態，基本上是對人性的賭注，每發生一次不良事件，將讓外界對去中心化發展逐漸失去信心。面對虛擬貨幣走向納管，他對此樂觀其成。
台灣金融研訓院助理研究員賴建宇則提到，自律規範先行的監理模式，估計對業者衝擊不大，且從有超過20家業者同意金管會洗錢防制法遵聲明，可看出多數業者不排斥受到規範，因一定程度的規範可以汰弱，同時強化市場穩定性。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。