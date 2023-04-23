火車對撞57死事故引爆民眾怒火，希臘總理提前解散國會、5/21大選

（中央社）希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）昨（22）日提議解散國會、於5月21日舉行大選，並已獲得總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）批准。不過民調顯示，這場大選不太可能直接產生新總理。

綜合《法新社》與《路透社》報導，米佐塔基斯的4年任期原定今（2023）年7月屆滿，但希臘2月發生該國史上最嚴重火車對撞事故，造成57人死亡，引爆民眾怒火，米佐塔基斯3月底的一場內閣會議上宣布提前於5月21日舉行大選。

米佐塔基斯昨天晉見總統薩克拉洛普魯，提出在本（4）月23日解散國會及大選日期提案，並獲得批准，宣告希臘進入為期4週的競選宣傳期。

米佐塔基斯尋求藉由承諾改善公共安全與強化經濟來贏得連任。他在聲明中表示：「政府基本上已經窮盡任期。我希望我們能有少了毒言毒語的豐富辯論。我尤其呼籲年輕人必須參與決定有關他們的未來。」

希臘國會選舉採比例代表制，目前民調顯示，無論保守派執政黨新民主黨（New Democracy Party）或最大在野黨激進左派聯盟（Syriza），都不太可能贏得足以掌握國會絕對多數的選票。若這場選舉無法產生聯合政府，將在7月初舉行2度投票。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航