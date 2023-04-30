如何讓心儀對象留下好印象？先在「關係氛圍泡泡」中推移兩人的位置

文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）

我以前曾經諮詢過一位年輕女性，正值青春年華，很嚮往兩性交往，她想談戀愛，卻苦無入門方法。她有一個心儀的對象，是位男性，這個男生幾乎每天都到她上班的飲料店點一杯飲料。她想進一步認識他，卻苦無方法，於是她便問我：「如何留下好印象？」

我感覺到這位案主的心情是既期待又怕受傷害，心情很焦慮（這也是人之常情），因此我讓她先去做「不焦慮」的練習。因為當焦慮自己的表現好壞時，容易把目光投向在自己的表現上，不免對自己行為患得患失，而不是關注在對方的身上或需求上，這在首次跨進戀愛的人身上很常見。

我告訴這位女性，要她好好關注對方，大不了這段關係可能歸零、什麼也沒有，但妳也沒什麼損失，就像目前情況，因此就用做個實驗的心情，好好觀察對方。會這樣說，是希望案主在喜歡人的面前不會太過焦慮。

再來， 我的建議並不是像傳統坊間教案主怎麼「印象整飾」（impression managenent，簡單地說就是妝點自己，讓對方留下特定的印象；如化什麼妝、穿上什麼衣服、噴什麼口味的香水、說什麼話等等）或是把環境搞得很羅曼蒂克（如放什麼音樂⋯⋯）。並不是說這方面不重要，但這是較周邊的因子。

在人與人對待中，早就在潛意識下、不知不覺地彼此進駐一個對待對方的位置，規劃彼此對待的行為範圍；彼如說案主和她喜歡的對象，現在兩人的關係位置是「飲料店員工－顧客」。這樣的關係位置可以想像成一個自己和他之間被包覆在「飲料店員工－顧客」的泡泡氛圍中，有可說的話和做的事，比如她可以說「飲料跟昨天一樣的嗎？」這種帶著「我熟悉你」的話，但不適合對方點飲料時向他說「我喜歡你」，因為可能嚇跑對方。

所以案主要在目前的氛圍泡泡中，說出符合彼此現在關係的話，然後又對他特別一點，放鬆自然地表示對他的注意。也可以在對方點飲料時向他微笑點頭，或者隨情況自然地說出「還是點同一種（飲料）？」、「天氣很熱」等可以讓他回應的小問話。如果他久久才來一次，可以帶著微笑適時地說「好像好久沒來囉」。這些動作的重點在於傳遞「你讓我注意」的訊息，並且開放他可以回應的可能性。

不要擔心這些話會嚇到他，因為這些話在你的工作場合是合理的，甚至可以令人感到親切而不會太唐突。如果對方會因此接話回應，那麼你們的關係也會慢慢在相互接應中推移而逐漸地熟悉起來。到時，也可以再去評估對方的回應內容，是不是自己「滿意的菜」？藉此決定要不要繼續和對方交往下去。當然案主要怎麼妝點自己的特色由她自己決定。

男性常發生的一個失誤是，自己內心對對方一見鍾情，在追求伴侶時，就一股腦兒把最好的東西送給對方。若是對方有同等的喜愛這位男性最好，但若只是有點好感、不討厭這個追求者的情況下，這位男性的舉動可是會嚇跑對方。

比如說我曾經遇過一位女性，她其實對甲男不討厭，但不到喜歡的程度，但是甲男某一天用學長的身份送了一台筆電給她，上面寫著「給我最愛的學妹」，表明要追求她。但她在眾人「哇～」的一聲中，非常尷尬，覺得壓力很大。因為她覺得若收了筆電，似乎就被迫成為學長的女友，可是她現在不想，於是就退回了筆電。甲男就以為學妹完全對他沒意思而傷心難過，想不通他對學妹那麼好，幾乎陪上自己全部的家當買筆電去追求學妹，學妹應該很高興，但她卻一點都不領情。

在以前我在大學校園從事愛情研究中，就發現兩人從陌生不相識到熟悉戀愛，其實並不是對方很美或很帥這種條件因素下去發展愛情，而是從上述關係氛圍泡泡中，兩人一來一往相互接到對方的球而推移了關的位置，而終至到一個相互確認的時間點，那時兩人關係從曖昧混沌不明中顯現出來，而彼此定位為「男女朋友」。（註：日劇中常見的向對方躹躬說「請跟我交往吧！」，在我看來這種追求形式是硬逼對方中在現場做決定，把兩人關係定位一切為二，沒有模糊地帶，當然這有文化的因素在）。

所以想談戀愛如何留給對方好印象？總結地說，在彼此現有關係位置的基礎上，在關係氛圍泡泡中推移兩人的位置，如果對方也有意，會接住你投過來的球並對你形成好的印象，一個愛情就此可能發展。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航