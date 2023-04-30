如何讓心儀對象留下好印象？先在「關係氛圍泡泡」中推移兩人的位置
我們想讓你知道的是
要在目前的氛圍泡泡中，說出符合彼此現在關係的話，然後又對他特別一點，放鬆自然地表示對他的注意。也可以在對方點飲料時向他微笑點頭，或者隨情況自然地說出「還是點同一種（飲料）？」、「天氣很熱」等可以讓他回應的小問話。這些動作的重點在於傳遞「你讓我注意」的訊息，並且開放他可以回應的可能性。
文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）
我以前曾經諮詢過一位年輕女性，正值青春年華，很嚮往兩性交往，她想談戀愛，卻苦無入門方法。她有一個心儀的對象，是位男性，這個男生幾乎每天都到她上班的飲料店點一杯飲料。她想進一步認識他，卻苦無方法，於是她便問我：「如何留下好印象？」
我感覺到這位案主的心情是既期待又怕受傷害，心情很焦慮（這也是人之常情），因此我讓她先去做「不焦慮」的練習。因為當焦慮自己的表現好壞時，容易把目光投向在自己的表現上，不免對自己行為患得患失，而不是關注在對方的身上或需求上，這在首次跨進戀愛的人身上很常見。
我告訴這位女性，要她好好關注對方，大不了這段關係可能歸零、什麼也沒有，但妳也沒什麼損失，就像目前情況，因此就用做個實驗的心情，好好觀察對方。會這樣說，是希望案主在喜歡人的面前不會太過焦慮。
再來， 我的建議並不是像傳統坊間教案主怎麼「印象整飾」（impression managenent，簡單地說就是妝點自己，讓對方留下特定的印象；如化什麼妝、穿上什麼衣服、噴什麼口味的香水、說什麼話等等）或是把環境搞得很羅曼蒂克（如放什麼音樂⋯⋯）。並不是說這方面不重要，但這是較周邊的因子。
在人與人對待中，早就在潛意識下、不知不覺地彼此進駐一個對待對方的位置，規劃彼此對待的行為範圍；彼如說案主和她喜歡的對象，現在兩人的關係位置是「飲料店員工－顧客」。這樣的關係位置可以想像成一個自己和他之間被包覆在「飲料店員工－顧客」的泡泡氛圍中，有可說的話和做的事，比如她可以說「飲料跟昨天一樣的嗎？」這種帶著「我熟悉你」的話，但不適合對方點飲料時向他說「我喜歡你」，因為可能嚇跑對方。
所以案主要在目前的氛圍泡泡中，說出符合彼此現在關係的話，然後又對他特別一點，放鬆自然地表示對他的注意。也可以在對方點飲料時向他微笑點頭，或者隨情況自然地說出「還是點同一種（飲料）？」、「天氣很熱」等可以讓他回應的小問話。如果他久久才來一次，可以帶著微笑適時地說「好像好久沒來囉」。這些動作的重點在於傳遞「你讓我注意」的訊息，並且開放他可以回應的可能性。
不要擔心這些話會嚇到他，因為這些話在你的工作場合是合理的，甚至可以令人感到親切而不會太唐突。如果對方會因此接話回應，那麼你們的關係也會慢慢在相互接應中推移而逐漸地熟悉起來。到時，也可以再去評估對方的回應內容，是不是自己「滿意的菜」？藉此決定要不要繼續和對方交往下去。當然案主要怎麼妝點自己的特色由她自己決定。
男性常發生的一個失誤是，自己內心對對方一見鍾情，在追求伴侶時，就一股腦兒把最好的東西送給對方。若是對方有同等的喜愛這位男性最好，但若只是有點好感、不討厭這個追求者的情況下，這位男性的舉動可是會嚇跑對方。
比如說我曾經遇過一位女性，她其實對甲男不討厭，但不到喜歡的程度，但是甲男某一天用學長的身份送了一台筆電給她，上面寫著「給我最愛的學妹」，表明要追求她。但她在眾人「哇～」的一聲中，非常尷尬，覺得壓力很大。因為她覺得若收了筆電，似乎就被迫成為學長的女友，可是她現在不想，於是就退回了筆電。甲男就以為學妹完全對他沒意思而傷心難過，想不通他對學妹那麼好，幾乎陪上自己全部的家當買筆電去追求學妹，學妹應該很高興，但她卻一點都不領情。
在以前我在大學校園從事愛情研究中，就發現兩人從陌生不相識到熟悉戀愛，其實並不是對方很美或很帥這種條件因素下去發展愛情，而是從上述關係氛圍泡泡中，兩人一來一往相互接到對方的球而推移了關的位置，而終至到一個相互確認的時間點，那時兩人關係從曖昧混沌不明中顯現出來，而彼此定位為「男女朋友」。（註：日劇中常見的向對方躹躬說「請跟我交往吧！」，在我看來這種追求形式是硬逼對方中在現場做決定，把兩人關係定位一切為二，沒有模糊地帶，當然這有文化的因素在）。
所以想談戀愛如何留給對方好印象？總結地說，在彼此現有關係位置的基礎上，在關係氛圍泡泡中推移兩人的位置，如果對方也有意，會接住你投過來的球並對你形成好的印象，一個愛情就此可能發展。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
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以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
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作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。