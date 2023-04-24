(4/24)蘋果「Tap to Pay」讓手機變刷卡機，當NFC走入生活能玩出哪些花樣？

文：黃奕翔

蘋果於2022年初突然宣布開發Tap To Pay技術，這讓手機在未來不只能當信用卡還能當刷卡機。近期更預計在台灣推出「iPhone卡緊收」，讓我們來看看NFC有哪些可能應用。

作為一個近距離通訊的方式，NFC（Near-field communication，近場通訊）在我們的生活中隨處可見。日常頻繁被使用但卻不易察覺協議的存在，對一個通訊技術來說代表它是成功的。

蘋果Tap To Pay — 再次解放iOS裝置的商務能量

在2022年2月8日的時候蘋果突然在自家網站公開了Tap To Pay功能。這個功能能讓新的蘋果裝置具有感應信用卡收費的能力，做到了過往只有專業硬體才能做到的事情。

面對這個消息，有兩個面向可以思考：

1. 蘋果公司打穿了金流支付線上線下的最後一哩路：Apple Pay的無縫整合性，自推出來以來成長率非常快速（北美於2021年透過其刷卡金額超過180億美金）。此刻除了消費端資訊，連收卡端都能覆蓋的話，整個生態系的完整度已經難以被撼動。

2. 消費性移動裝置在商務及消費性市場的分隔將更為模糊：消費性移動式設備在這十幾年間雖飛快成長，但專業領域設備仍有其利基市場，沒看到被大幅取代的情況。Tap To Pay的推出使收卡這個重要環節，都能被消費性裝置取代。這件事由蘋果這個在過往被證明軟硬整合能力強大的公司來推動，相信會是一個新的分界點。

當NFC走入生活，將啟發互動的無限可能

但假如不是金融相關從業人員，還需要注意NFC技術的前景嗎？答案是肯定的，或者應該這樣說，新一代的產品設計應該都能從NFC的使用流程中找到啟發。

NFC這個技術在應用上有幾個有趣的性質：

高度指向性：近場通訊感應需要用戶主動觸發整個情境。這部分非常適合結合品牌及行銷活動做到持續性互動。 高度整合性：作為不需要電池的設備，可以很好的整合進實體物品。過往如QR code等介面往往會破壞外觀。 極高性價比：NFC晶片在業界已是成熟產品，其性價比極高。不過市面上有許多粗製濫造甚至識別碼重複的標籤，請小心選擇使用。

藉以上的幾個特色，我們能在上面玩出一些不同花樣。

NDEF—虛實整合第一介面

在這邊不得不提在NDEF這個數據結構，它是NFC開啟虛實互動時繞不過去的一個關鍵格式。

NDEF是NFC Data Exchange Format的縮寫，在2019年底之後，Android和iOS都能夠在無APP情況下，直接和NFC標籤基於NDEF來互動（可參考NFC該如何使用？寫在iphone終於完整支援NFC讀寫的今天）。

可以做到哪些事情呢？撥打電話、發送簡訊及跳轉網頁等行為都能輕易地完成。

對於NFC開發有興趣的朋友不妨可以從這裡的開發入手，由應用端的視角逐漸發現熟悉有意思的技術。

硬體技術的擴展，會默默影響我們對生活的想像

如果以10年為一個觀察點，過去的2、30年變化很大。從桌機到筆記型電腦，再從筆記型電腦到智慧型手機以及現在各式的物聯網設備。隨著軟體的同步發展，大家的生活發生了天翻地覆的改變。

比如隨著手機上的多APP讓我們在資訊接收的切換變的更為簡便（想像上一個世代的人們很難同時看影片、Line 聊天並同時看文章)，這使得我們在不知不覺中提高了分片資訊處理的能力。

NFC這種跨越了實體虛擬的通訊技術，相信隱含著更多的技術文化內涵等著我們去發現。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航