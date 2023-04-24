(4/24)蘋果「Tap to Pay」讓手機變刷卡機，當NFC走入生活能玩出哪些花樣？

我們想讓你知道的是
在2022年2月8日的時候蘋果突然在自家網站公開了Tap To Pay功能。這個功能能讓新的蘋果裝置具有感應信用卡收費的能力，做到了過往只有專業硬體才能做到的事情。面對這個消息，有兩個面向可以思考：
文：黃奕翔
蘋果於2022年初突然宣布開發Tap To Pay技術，這讓手機在未來不只能當信用卡還能當刷卡機。近期更預計在台灣推出「iPhone卡緊收」，讓我們來看看NFC有哪些可能應用。
作為一個近距離通訊的方式，NFC（Near-field communication，近場通訊）在我們的生活中隨處可見。日常頻繁被使用但卻不易察覺協議的存在，對一個通訊技術來說代表它是成功的。
蘋果Tap To Pay — 再次解放iOS裝置的商務能量
在2022年2月8日的時候蘋果突然在自家網站公開了Tap To Pay功能。這個功能能讓新的蘋果裝置具有感應信用卡收費的能力，做到了過往只有專業硬體才能做到的事情。
面對這個消息，有兩個面向可以思考：
1. 蘋果公司打穿了金流支付線上線下的最後一哩路：Apple Pay的無縫整合性，自推出來以來成長率非常快速（北美於2021年透過其刷卡金額超過180億美金）。此刻除了消費端資訊，連收卡端都能覆蓋的話，整個生態系的完整度已經難以被撼動。
2. 消費性移動裝置在商務及消費性市場的分隔將更為模糊：消費性移動式設備在這十幾年間雖飛快成長，但專業領域設備仍有其利基市場，沒看到被大幅取代的情況。Tap To Pay的推出使收卡這個重要環節，都能被消費性裝置取代。這件事由蘋果這個在過往被證明軟硬整合能力強大的公司來推動，相信會是一個新的分界點。
當NFC走入生活，將啟發互動的無限可能
但假如不是金融相關從業人員，還需要注意NFC技術的前景嗎？答案是肯定的，或者應該這樣說，新一代的產品設計應該都能從NFC的使用流程中找到啟發。
NFC這個技術在應用上有幾個有趣的性質：
- 高度指向性：近場通訊感應需要用戶主動觸發整個情境。這部分非常適合結合品牌及行銷活動做到持續性互動。
- 高度整合性：作為不需要電池的設備，可以很好的整合進實體物品。過往如QR code等介面往往會破壞外觀。
- 極高性價比：NFC晶片在業界已是成熟產品，其性價比極高。不過市面上有許多粗製濫造甚至識別碼重複的標籤，請小心選擇使用。
藉以上的幾個特色，我們能在上面玩出一些不同花樣。
NDEF—虛實整合第一介面
在這邊不得不提在NDEF這個數據結構，它是NFC開啟虛實互動時繞不過去的一個關鍵格式。
NDEF是NFC Data Exchange Format的縮寫，在2019年底之後，Android和iOS都能夠在無APP情況下，直接和NFC標籤基於NDEF來互動（可參考NFC該如何使用？寫在iphone終於完整支援NFC讀寫的今天）。
可以做到哪些事情呢？撥打電話、發送簡訊及跳轉網頁等行為都能輕易地完成。
對於NFC開發有興趣的朋友不妨可以從這裡的開發入手，由應用端的視角逐漸發現熟悉有意思的技術。
硬體技術的擴展，會默默影響我們對生活的想像
如果以10年為一個觀察點，過去的2、30年變化很大。從桌機到筆記型電腦，再從筆記型電腦到智慧型手機以及現在各式的物聯網設備。隨著軟體的同步發展，大家的生活發生了天翻地覆的改變。
比如隨著手機上的多APP讓我們在資訊接收的切換變的更為簡便（想像上一個世代的人們很難同時看影片、Line 聊天並同時看文章)，這使得我們在不知不覺中提高了分片資訊處理的能力。
NFC這種跨越了實體虛擬的通訊技術，相信隱含著更多的技術文化內涵等著我們去發現。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/