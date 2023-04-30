奧立佛薩克斯《初戀和最後的故事》：火車幻聽很快變成他生活的常態，然後更奇怪的事發生了
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世界各地的醫院都有可能出現這種場景──醫師突然把焦點放在一個有趣的病變上，全然遺忘那個不幸得到該病變的病人（儘管他可能已經嚇壞了）。每個醫師都會犯這樣的錯，所以我們才需要從病患視角出發寫成的書。
文：奧立佛．薩克斯
我在十三、四歲時第一次讀到弗里傑斯．卡林西（Frigyes Karinthy）的《環腦之旅》（A Journey Round My Skull）。我想，我後來撰寫自己的神經學病例時，也有受到這本書的影響。現在，我在六十年後重讀此書，還是覺得它非常出色。這不僅是一部闡述詳盡的個案史；這本書描寫一個擁有豐富情感和卓越天賦，甚至可說是天才的男子，在壯年時期罹患一個危及視力、心智和生命的疾病，這個疾病產生極為複雜的影響，使他經歷一趟充滿啟發、可分成不同象徵性階段的旅程。
這本書有一些缺點：有些段落離題很久，出現哲學或文學性的脫軌，敘事可以再緊湊一點；有些地方過於異想天開，不過卡林西在寫書的過程中愈來愈意識到這點，慢慢清醒過來，試著把新奇的想像力轉變成事實性、甚至是臨床的真實處境。
然而，儘管有這些缺點，我還是認為卡林西的書是個傑作。現在市面上有非常多醫學回憶錄，包括他人和自己的傳記，因為過去二十年來，這個文類出現了爆炸性成長。雖然醫學技術產生了變化，人類的經歷卻沒有變，而第一部描述大腦內部活動的自傳性作品《環腦之旅》，仍是其中最優秀的著作之一。
弗里傑斯．卡林西生於一八八七年，是個著名的匈牙利詩人、劇作家、小說家和幽默創作者。四十八歲時，他開始出現一些症狀，後來得知是腦瘤。
某天晚上，他在布達佩斯最喜歡的咖啡廳喝茶，突然聽到一個明顯的隆隆聲，接著出現一個緩慢的餘音，音量愈來愈大……愈來愈大聲的轟鳴……最後又漸漸消失。他抬起頭，驚訝地發現四周什麼事都沒發生。沒有火車經過，而且他人也不在火車站附近。卡林西心想：「這是怎麼回事？外面有火車經過……還是某種新式的交通工具？」第四次聽見那樣的聲音後，他才發現自己出現幻覺。
卡林西在回憶錄裡說到，他偶爾會聽見有人輕聲呼喚自己的名字，這是我們每個人都會有的經歷。可是，這次很不一樣：
這個火車的隆隆聲很大、持續很久、連續不斷，大到淹沒了現實世界的聲音……過了一陣子，我驚覺那不是外在世界的聲音……聲音一定是從我的腦袋裡發出來的。
很多病患曾告訴過我，他們起初都會出現幻聽，通常不是人聲或噪音，而是音樂。一開始，他們所有人都跟卡林西一樣東張西望，想尋找聲音的來源，找不到任何可能的來源後，才勉強做出自己出現幻覺的結論。出現這種情況的人很多都害怕自己瘋了，畢竟幻聽是發瘋的典型症狀不是嗎？
卡林西倒是不擔心：
我並不覺得這起事件令人擔憂，只是覺得很怪、很不尋常……我不可能發瘋，因為若是那樣的話，我應該無法診斷自己的狀況。一定是其他方面出了問題。
所以，回憶錄的第一章〈看不見的火車〉開頭就像偵探故事或懸疑小說，有一個令人疑惑的怪異事件發生了，反映悄悄在他的大腦緩慢出現的變化。卡林西被捲入愈來愈複雜的情節之中，既是被調查的對象，也是展開調查的人。
天賦異稟又早成的卡林西（他十五歲就寫了第一本小說）在一九一二年二十五歲時至少已經出版了五本書，名氣響亮。他雖然大學主修數學，對各種科學領域都感興趣，但是最為人所知的卻是他的諷刺文字、政治熱忱和超現實的幽默感。他寫過哲學作品、戲劇、詩詞和小說，腦瘤的症狀剛出現時，正在撰寫一部龐大的百科全書，希望能媲美狄德羅的鉅著《百科全書》。
創作先前這些作品時，他總是有一個計畫和架構，但是現在，卡林西被迫把注意力放在自己的大腦所發生的事，只能寫紀錄、做筆記和反思，對於未來會發生什麼事、這趟新旅程會帶他去哪裡，完全沒有任何清晰的概念。
火車幻聽很快變成卡林西生活的常態。他開始在固定的時間聽見那些聲音，不管他在自己最喜歡的咖啡廳或其他地方，每天晚上七點整一定會出現幻聽。不到幾天，更奇怪的事發生了：
照鏡子時，鏡子似乎會動，只有移動幾公分，然後便靜止了……現在是發生什麼事？我不會頭痛，也沒有其他任何疼痛感，我沒聽見火車聲，我的心非常正常……可是，包含我自己在內的一切，似乎都跟現實脫節。桌子跟平常的位置一樣，有兩個人剛走過咖啡廳，我的面前有熟悉的水瓶和火柴盒。然而，詭異且令人驚恐的是，這全都像是一場意外，彷彿這些東西會出現在這裡純粹是湊巧，如果出現在其他地方也不奇怪……
現在，整個惡作劇箱開始滾來滾去，彷彿下方的地板塌了似的。我想抓住某個東西……但是哪裡都沒有固定點……除非我能在自己的腦袋裡找到，除非我能抓住某個影像或回憶或聯想，幫助我認得自己。就連某個字句或許也可以。
這段文字貼切地描述了感知、意識、自我的根本受到損害時會是什麼感覺。受害者淪落到普魯斯特（Marcel Proust）所謂的「不存在的深淵」，急迫渴望藉由某個影像、記憶或文字將自己從深淵中拉出。這可能只有發生一下下，但感覺卻很久很久。
此時，卡林西發覺可能真的發生了某件怪事，他心想自己是不是出現癲癇或即將中風。在接下來的幾個星期，他開始出現更多症狀：突然一陣反胃噁心、難以保持平衡或步伐不穩。他盡量不去想太多，但是最後因為視力愈來愈模糊，決定去看眼科醫師，展開一段挫敗不已的醫學探索之旅：
我不久後去看的那位醫師甚至沒有對我進行檢查，我敘述症狀到一半，他就舉起手說：「親愛的朋友，你的耳朵沒有卡他熱，你也沒有中風，你只是尼古丁中毒。」
難道是一九三六年的布達佩斯醫師比七十年後紐約或倫敦的醫師還糟嗎？不聽病患描述、不做檢查、固執己見、妄下結論，這些現象在現在就跟當時一樣普遍、一樣危險，如同傑羅姆．格魯普曼（Jerome Groopman）在《醫師怎麼想的》（How Doctors Think）所精確描述的那樣。絕對治得好的疾病可能因為這樣沒被發現和診斷，導致一切為時已晚。
卡林西的第一個醫師如果有檢查他，便會發現他協調方面出現狀況，顯示小腦有問題；如果他有檢查他的眼睛，會發現他有視神經乳頭水腫，是腦壓增高的跡象；假如他專心聆聽病患說的話，他就不會這麼漫不在乎：倘若不是腦部出了嚴重問題，沒有人會出現這種幻聽或像這樣意識突然遭到損害。
然而，卡林西隸屬於布達佩斯豐富的咖啡廳文化，因此他的社交圈不只有作家和藝術家，還有科學家和醫師。這可能讓他很難得到一個直接的醫學意見，因為他的醫師也是他的朋友或同業。幾個星期過去了，卡林西雖然沒有很在乎自己的症狀，卻開始被兩個回憶騷擾：一個跟年紀輕輕便死於腦瘤的朋友有關，一個跟他曾經看過的一部電影有關，特別是飾演偉大神經外科先驅哈維．庫興（Harvey Cushing）的演員在電影中替一個意識清楚的病患進行腦部手術的畫面。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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