2023/04/23,
訃聞

國寶雕刻家朱銘住家輕生享壽85歲，其作品《鄉土系列》《太極系列》《人間系列》享譽全球

國寶雕刻家朱銘住家輕生享壽85歲，其作品《鄉土系列》《太極系列》《人間系列》享譽全球
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣國寶雕刻家朱銘昨（22）日晚間驚傳在台北士林區至善路住家輕生身亡，享壽85歲。朱銘早期作品以「牛」、「牧童」等鄉土主題出名，後期作品融入「太極」等現代雕刻，融合木雕及現代雕塑精神，近年則嘗試使用陶土、海綿、銅、不鏽鋼、保利龍等材料，堪稱台灣當代美術界的代表藝術家之一。

《三立新聞網》報導，台灣國寶雕刻家朱銘昨（22）日晚間驚傳在台北士林區至善路住家輕生身亡，享壽85歲。士林警方於昨天晚間9點45分接獲朱銘妻子報案，稱朱銘上樓運動後就沒有再出門，救護人員到場時朱銘明顯死亡，妻子悲痛欲絕，拒絕送醫。士林分局依照規定已報請司法相驗，詳細死因及事發原因目前進一步調查中。

《TVBS新聞網》報導，85歲的朱銘本名朱川泰，出生於苗栗縣通霄鎮，是知名的雕刻家，其作品《鄉土系列》、《太極系列》、《人間系列》享譽全球，是台灣當代藝術界最具代表性的藝術家之一。

《自由時報》報導，朱銘早期作品以「牛」、「牧童」等鄉土主題出名，後期作品融入「太極」等現代雕刻，融合木雕及現代雕塑精神，近年則嘗試使用陶土、海綿、銅、不鏽鋼、保利龍等材料，堪稱台灣當代美術界的代表藝術家之一。

朱銘「紳士」重返基隆國門（1）
Photo Credit:基隆市政府提供 via 中央社
圖為朱銘雕塑作品《紳士》7日在基隆國門廣場開展。
1
圖片來源：朱銘美術館
朱銘作品《鄉土系列》、《太極系列》、《人間系列》享譽全球。圖為太極系列。

《中央社》報導，朱銘為了實踐「種活藝術種子」的夢想，從無到有、從荒地到公園，在台灣的金山創建了一座美術館。民國88年，朱銘傾注一生積蓄和12年漫長辛勞，朱銘美術館正式開幕。

《風傳媒》報導，據悉，朱銘晚年身體狀況不佳，因為罹患慢性疾病，態度都十分負面消極，疑似因為久病厭世，最後選擇尋短，房內也確實留下遺書。目前家屬對死因無異議，遺體已經報驗。

第10屆總統文化獎　陳副總統頒獎朱銘
Photo Credit: 中央社
圖為2019第10屆總統文化獎，中華文化總會副會長、副總統陳建仁（左 ）出席，頒獎給本屆文化耕耘獎得主朱銘（右）。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。