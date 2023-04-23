台灣新生兒B肝疫苗接種推手，北榮前院長羅光瑞辭世享嵩壽101歲

（中央社）台北榮民總醫院今（23）日表示，北榮前院長羅光瑞因多重器官衰竭，4月21日在北榮安詳辭世，享嵩壽101歲，生前首創台灣新生兒接受免疫注射達到控制B型肝炎感染。

羅光瑞是台灣B肝疫苗新生兒接種重要推手，據科技部「B型肝炎疫苗40週年」資料提及，羅光瑞曾帶領榮總團隊進行施打計畫，參考美籍醫師畢思理在台灣的研究，重新設計一套結合免疫球蛋白被動免疫與肝炎疫苗主動免疫的研究。

中研院士陳培哲今天下午接受媒體聯訪時表示，上述事蹟起源於1980年代台灣率先實施新生兒B肝疫苗注射，與一般接種足月後孩子不同，B型肝炎以周產期感染為多，必須出生後愈早施打愈好，雖然當時僅有初步研究證明，接種在出生24小時以內的新生兒可行性，但台灣沒有相關研究。

羅光瑞為了排除外界的疑慮與反對聲浪，在疫苗試驗展開前，率先施打疫苗，連同子女及團隊都施打，以具體行動展示信心。陳培哲指出，這項研究成為台灣新生兒接種B肝疫苗安全、有效關鍵證據，後續透過研究科學證據說服父母親及學者，讓社會有信心，就能執行新生兒接種。

陳培哲表示，在羅光瑞退休後，彼此才有接觸，都是屬於肝病學術界交流，羅光瑞是非常認真的學者，非常願意吸收新知識、樂意傾囊相授，即使退休，仍每週回北榮聽教學演講，一向坐在第一排、一定會舉手發問，是終生學習、終生教育的典範學者，但90多歲跌倒後漸漸減少出門頻率。

陳培哲提到，羅光瑞生前堅持學術不分派系，與同樣胸襟開闊的「台灣肝炎之父」宋瑞樓，奠定台大醫院、榮總B肝領域沒有隔閡的合作交流模式。預估台灣至少還需3代至5代病毒性肝炎才會變成少見的疾病，前輩們都已將後續交給接手的下一輩，相信後輩將任重道遠完成任務。

羅光瑞畢業於國防醫學院醫科48期及美國華盛頓大學博士後研究，專長為消化學、肝炎防治、疫苗注射，曾擔任國防醫學院內科學系主任、台北榮民總醫院院長及台中榮民總醫院創院院長；獲頒美國癌症研究學會（The American Association for Cancer Research）及中華民國國家衛生研究院傑出貢獻獎。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航