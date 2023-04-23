台廠「去中國化」成趨勢，轉向東南亞、印度建立新供應鏈
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觀察近幾年在去中國化趨勢下，台商南向東南亞打造新世界工廠的趨勢已逐漸成形。在越南因政府祭出優惠政策招商，加上DELL（戴爾）及APPLE（蘋果）兩大品牌廠號召下，包括廣達、仁寶、英業達等台灣組裝大廠都已進駐；印度則有鴻海、和碩、緯創等大廠前往。
（中央社）「現在我身邊的朋友，十個有九個都想撤離大陸，但想撤還不一定撤得了」，一家電子零組件廠商對《中央社》記者透露，利潤差、小間一點的都想撤，大一點的不是縮編就是停止加碼投資。
一名在中國投資超過20年的台商說，大陸人工成本已大大提升，第一線作業員的總成本高於東南亞國家，也逼近台灣水準，加上美中貿易戰後，部分產品在大陸設廠競爭力明顯下滑，從大陸出口到美國的產品少則20％，多則40％至50％的關稅，根本沒有優勢，客戶寧可從其他地方進口，價格高10％都划得來。
台商南向打造新世界工廠，越南、泰國與印度成新寵
觀察近幾年在去中國化趨勢下，台商南向東南亞打造新世界工廠的趨勢已逐漸成形。在越南因政府祭出優惠政策招商，加上DELL（戴爾）及APPLE（蘋果）兩大品牌廠號召下，包括廣達、仁寶、英業達等台灣組裝大廠都已進駐；印度則有鴻海、和碩、緯創等大廠前往。
過去近20年在中國幾乎每年都擴產，平均每3年蓋一個新廠的台灣一家零組件大廠，在美中貿易戰後已中止在中國的擴產，轉向泰國生產，一方面是配合客戶需求，2025年前銷往美國的產品必須在非中國區域生產，另方面是中國的整體生產成本逐年增加。
這家電子零組件大廠總經理分析，泰國的直接成本比中國便宜約25％，但泰國的生產效率比中國低25％，所以整體算下來，總成本已相差不大了。
他說，目前較大的問題是泰國本土人力相對不足，需仰賴包括柬埔寨、緬甸等國的外勞；而且原材料的供應鏈還不夠健全也較貴，部分原料初期還是需要從中國採購運到東南亞，不過他相信有過去20年建構中國世界工廠的經驗，東南亞的產業鏈在5至10年間就可以完善。
「最近的確感受到客戶的急迫感，不只明確要求，還要提時間表」，一家配合客戶需求準備前往墨西哥設廠的台商說，雖然中國以外的生產基地近年都有在評估，但直到今年才真正感受到急迫性。
這家從事電子零組件生產的台商說，客戶很清楚，轉移初期品質恐怕還不穩定，也不敢貿然全部轉移，會採分段式轉移，先在亞洲廠區完成大部分工序，最後端的組裝才會移過去，同時新廠也會拉高自動化的比例。
台灣電子業近十年來不斷從過去的PC產業逐步轉向雲端、伺服器、車用、醫療等高附加價值領域布局，生產基地也因應客戶及市場需求開始增加中國以外的布局，美中之間的貿易和國家安全爭端，更讓許多公司開始尋求打造更多樣化的供應鏈，分散風險並強化生產韌性。
尤其在疫情期間，中國下重手進行長時間封控，衝擊全球供應鏈，讓原本還搖擺不定、欲走還留的外商體認到分散風險的必要性，快速拍版供應鏈分散計畫，催促要求供應商提出建置第二、第三生產基地的時間表，降低對「中國製造」的過度依賴。
台廠全球新布局，台積電、網通業美墨及東南亞設廠
在企業重新部署全球供應鏈之際，各國無不祭出包括補貼、稅收減免和其它優惠措施，爭取吸引從中國轉移出來的製造需求。
戴爾、惠普、蘋果等美國筆電大廠都紛紛加速供應鏈「去中化」，要求供應商大幅減少在中國生產的比重，以分散風險，尤其供應美國市場的產品必須改由非中國廠區生產，目標是2025年把5成的產能轉移出中國，戴爾更傳出希望在2024年停止使用中國製造的晶片。
近年包括鴻海、和碩、廣達等ODM（原廠委託設計代工）大廠陸續前往印度、東南亞等地設廠，主要就是因應美系客戶產能分布全球化的規劃。除了和碩及鴻海已前往印度設廠外，廣達日前也宣布將砸新台幣15.36億元前進越南。
美中貿易戰與地緣政治影響，攸關國家安全的關鍵產業則被要求在美國設置據點，其中台積電前往亞利桑那州設廠，便是指標個案。另外台灣網通業因應客戶需求，也陸續前往東南亞、墨西哥或美國設廠。
主要提供美系大型雲端服務公司資料中心的網路交換器的智邦，美國市場營收占比超過6成，則已計劃在今年前往美國爾灣（Irvine）設模組化生產線並兼作維修服務（RMA），就近滿足客戶需求。
電源龍頭大廠台達電也在近幾年加速全球布局，除了既有的中國、台灣、泰國外，也新增印度、美國、歐洲等區域的布建。光寶科也積極推動China+1的策略平衡區域性供應鏈風險，在台灣、東南亞擴產，並因應客戶赴美建廠。
不願具名的電子零組件大廠主管對《中央社》記者表示，相對而言，東南亞還是比較適合台灣人，雖然越南仍需面對勞工不足、共產國家制度不同等問題，但印度面臨的難題更多，好的人才根本不願意去，泰國相對較能吸引好的高管人才舉家搬遷進駐，勞工的管理也較少問題。
建構新供應鏈，布局全球分散風險是在大陸投資台商共識，雖然完整的產業供應鏈非短期可以建立，不過台商認為，有了過去中國的經驗，相信在產業龍頭大廠的帶頭下，加上工業4.0的演進，如今的工廠更加「智能化」，AI、智慧製造可望化解人力不足、成本較高等阻礙，未來無論是在東南亞、印度新興產業鏈，在速度及效能上都可望更上層樓。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。