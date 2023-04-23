台廠「去中國化」成趨勢，轉向東南亞、印度建立新供應鏈

（中央社）「現在我身邊的朋友，十個有九個都想撤離大陸，但想撤還不一定撤得了」，一家電子零組件廠商對《中央社》記者透露，利潤差、小間一點的都想撤，大一點的不是縮編就是停止加碼投資。

一名在中國投資超過20年的台商說，大陸人工成本已大大提升，第一線作業員的總成本高於東南亞國家，也逼近台灣水準，加上美中貿易戰後，部分產品在大陸設廠競爭力明顯下滑，從大陸出口到美國的產品少則20％，多則40％至50％的關稅，根本沒有優勢，客戶寧可從其他地方進口，價格高10％都划得來。

台商南向打造新世界工廠，越南、泰國與印度成新寵

觀察近幾年在去中國化趨勢下，台商南向東南亞打造新世界工廠的趨勢已逐漸成形。在越南因政府祭出優惠政策招商，加上DELL（戴爾）及APPLE（蘋果）兩大品牌廠號召下，包括廣達、仁寶、英業達等台灣組裝大廠都已進駐；印度則有鴻海、和碩、緯創等大廠前往。

過去近20年在中國幾乎每年都擴產，平均每3年蓋一個新廠的台灣一家零組件大廠，在美中貿易戰後已中止在中國的擴產，轉向泰國生產，一方面是配合客戶需求，2025年前銷往美國的產品必須在非中國區域生產，另方面是中國的整體生產成本逐年增加。

這家電子零組件大廠總經理分析，泰國的直接成本比中國便宜約25％，但泰國的生產效率比中國低25％，所以整體算下來，總成本已相差不大了。

他說，目前較大的問題是泰國本土人力相對不足，需仰賴包括柬埔寨、緬甸等國的外勞；而且原材料的供應鏈還不夠健全也較貴，部分原料初期還是需要從中國採購運到東南亞，不過他相信有過去20年建構中國世界工廠的經驗，東南亞的產業鏈在5至10年間就可以完善。

「最近的確感受到客戶的急迫感，不只明確要求，還要提時間表」，一家配合客戶需求準備前往墨西哥設廠的台商說，雖然中國以外的生產基地近年都有在評估，但直到今年才真正感受到急迫性。

這家從事電子零組件生產的台商說，客戶很清楚，轉移初期品質恐怕還不穩定，也不敢貿然全部轉移，會採分段式轉移，先在亞洲廠區完成大部分工序，最後端的組裝才會移過去，同時新廠也會拉高自動化的比例。

台灣電子業近十年來不斷從過去的PC產業逐步轉向雲端、伺服器、車用、醫療等高附加價值領域布局，生產基地也因應客戶及市場需求開始增加中國以外的布局，美中之間的貿易和國家安全爭端，更讓許多公司開始尋求打造更多樣化的供應鏈，分散風險並強化生產韌性。

尤其在疫情期間，中國下重手進行長時間封控，衝擊全球供應鏈，讓原本還搖擺不定、欲走還留的外商體認到分散風險的必要性，快速拍版供應鏈分散計畫，催促要求供應商提出建置第二、第三生產基地的時間表，降低對「中國製造」的過度依賴。

台廠全球新布局，台積電、網通業美墨及東南亞設廠

在企業重新部署全球供應鏈之際，各國無不祭出包括補貼、稅收減免和其它優惠措施，爭取吸引從中國轉移出來的製造需求。

戴爾、惠普、蘋果等美國筆電大廠都紛紛加速供應鏈「去中化」，要求供應商大幅減少在中國生產的比重，以分散風險，尤其供應美國市場的產品必須改由非中國廠區生產，目標是2025年把5成的產能轉移出中國，戴爾更傳出希望在2024年停止使用中國製造的晶片。

近年包括鴻海、和碩、廣達等ODM（原廠委託設計代工）大廠陸續前往印度、東南亞等地設廠，主要就是因應美系客戶產能分布全球化的規劃。除了和碩及鴻海已前往印度設廠外，廣達日前也宣布將砸新台幣15.36億元前進越南。

美中貿易戰與地緣政治影響，攸關國家安全的關鍵產業則被要求在美國設置據點，其中台積電前往亞利桑那州設廠，便是指標個案。另外台灣網通業因應客戶需求，也陸續前往東南亞、墨西哥或美國設廠。

主要提供美系大型雲端服務公司資料中心的網路交換器的智邦，美國市場營收占比超過6成，則已計劃在今年前往美國爾灣（Irvine）設模組化生產線並兼作維修服務（RMA），就近滿足客戶需求。

電源龍頭大廠台達電也在近幾年加速全球布局，除了既有的中國、台灣、泰國外，也新增印度、美國、歐洲等區域的布建。光寶科也積極推動China+1的策略平衡區域性供應鏈風險，在台灣、東南亞擴產，並因應客戶赴美建廠。

不願具名的電子零組件大廠主管對《中央社》記者表示，相對而言，東南亞還是比較適合台灣人，雖然越南仍需面對勞工不足、共產國家制度不同等問題，但印度面臨的難題更多，好的人才根本不願意去，泰國相對較能吸引好的高管人才舉家搬遷進駐，勞工的管理也較少問題。

建構新供應鏈，布局全球分散風險是在大陸投資台商共識，雖然完整的產業供應鏈非短期可以建立，不過台商認為，有了過去中國的經驗，相信在產業龍頭大廠的帶頭下，加上工業4.0的演進，如今的工廠更加「智能化」，AI、智慧製造可望化解人力不足、成本較高等阻礙，未來無論是在東南亞、印度新興產業鏈，在速度及效能上都可望更上層樓。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航