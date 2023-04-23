2023/04/23,
社會

內政部預告同性婚收養子女比照異性婚，身分證省略「養」字

內政部預告同性婚收養子女比照異性婚，身分證省略「養」字
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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內政部說，按現行規定，同性結婚繼親收養者，國民身分證記載生父、養父姓名或生母、養母姓名，養父或養母，均不省略「養」字。修正草案中，為求一致，同性婚姻關係收養子女，比照現行異性配偶收養作法，省略「養」字。

（中央社）內政部預告修正「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」部分條文，同性婚姻關係收養子女，將比照現行異性配偶收養作法，省略「養」字，以與異性婚姻規範一致。

內政部日前預告「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」部分條文修正草案。內政部指出，司法院釋字第七四八號解釋施行法施行至今，民眾普遍對於多元家庭接受度提高，因此檢討同性結婚被收養者國民身分證父母姓名欄位記載方式。

內政部說，按現行規定，同性結婚繼親收養者，國民身分證記載生父、養父姓名或生母、養母姓名，養父或養母，均不省略「養」字。修正草案中，為求一致，同性婚姻關係收養子女，比照現行異性配偶收養作法，省略「養」字。

另外，內政部表示，國民身分證統一編號是重要的身分識別資料，首重安定性，因此草案中，也將不得變更的情形及變更次數予以納入；草案明定，以特殊情事申請變更統一編號者，以一次為限。

草案中新增，當經通緝或羈押、受有期徒刑以上刑判決確定，未宣告緩刑或未准予易科罰金、易服社會勞動，或依入出國及移民法第6條第1項第1款至第6款規定受限制出國處分者，除統一編號有錯誤外，不得變更。

同時，草案也修正未滿14歲者請領國民身分證方式，以及修正國民身分證相片規格，刪除「半身」2字，並增列不得使用鏡像相片。

內政部指出，草案預告期間從民國112年4月14日到6月13日，對於公告內容有任何意見或修正建議者，可洽詢內政部戶政司。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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