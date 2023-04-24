全球人口突破80億，等待我們的將是環境超載災難，還是人口衰退後自我毀滅？
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到了22世紀全球人口究竟會如何，聯合國人口統計學家認為，最樂觀的情況是人口達到約104億後開始持平。這一龐大數字，無論你是否相信，將會影響大家對地球未來的看法、數十年後全球權力結構的改變，甚至是人類存在的目的。
文：黃皓筠
根據聯合國人口司（United Nations Population Division）的統計，地球總人口截至去（2022）年11月15日，已達到80億大關。然而，80億也只是一個估計值，地球上並沒有人會每時每刻進行人口普查，雖然意味著誤差，同時也代表已經有人或即將有人將成為第80億位地球居民。
根據聯合國人口基金（United Nations Population Fund）19日發布的數據，拿到地球入場券的第80億人很有可能出生於印度。2021年印度有超過2300萬新生兒出生，預計到今（2023）年年中，印度將超過中國成為世界上人口最多的國家。與此同時，受到社會重男輕女風氣，以及性別選擇墮胎等影響，印度新生兒有超過一半的機會會是男孩，性別比將達到105比100。
讓我們假設，現在出生的嬰兒有極大的機率可以見證22世紀的到來，那究竟有多少人可以與他一同看見月曆變成2100年？
《Vox》指出，就算是計算當前的人口數仍是一項棘手的工作，更遑論準確預測未來80年的全球人口。預測人口必須對出生率、死亡率及人口流動進行無數次的估計，套用人口統計學家修巴（Jennifer Sciubba）的論述，即你必須對「性、死亡與移民」有所掌握。
至於2100年會如何，聯合國人口統計學家認為，最樂觀的情況是全球人口達到約104億後開始持平。這一龐大數字，無論你是否相信，將會影響大家對地球未來的看法、數十年後全球權力結構的改變，甚至是人類存在的目的。
對於那些認為地球每增加一人，都是在提高碳排、消耗地球能量的人來說，80億人，絕對是通往氣候和環境災難的最後一哩路，更不用說104億人。而這種恐懼可以追溯至18世紀著名經濟學家馬爾薩斯（Thomas Malthus）的預言，即「人口的力量，永遠大於地球為人類所需產生的力量。」
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii