TNL+ 2023/04/24,
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全球人口突破80億，等待我們的將是環境超載災難，還是人口衰退後自我毀滅？

全球人口突破80億，等待我們的將是環境超載災難，還是人口衰退後自我毀滅？
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我們想讓你知道的是

到了22世紀全球人口究竟會如何，聯合國人口統計學家認為，最樂觀的情況是人口達到約104億後開始持平。這一龐大數字，無論你是否相信，將會影響大家對地球未來的看法、數十年後全球權力結構的改變，甚至是人類存在的目的。

文：黃皓筠

根據聯合國人口司（United Nations Population Division）的統計，地球總人口截至去（2022）年11月15日，已達到80億大關。然而，80億也只是一個估計值，地球上並沒有人會每時每刻進行人口普查，雖然意味著誤差，同時也代表已經有人或即將有人將成為第80億位地球居民。

根據聯合國人口基金（United Nations Population Fund）19日發布的數據，拿到地球入場券的第80億人很有可能出生於印度。2021年印度有超過2300萬新生兒出生，預計到今（2023）年年中，印度將超過中國成為世界上人口最多的國家。與此同時，受到社會重男輕女風氣，以及性別選擇墮胎等影響，印度新生兒有超過一半的機會會是男孩，性別比將達到105比100。

讓我們假設，現在出生的嬰兒有極大的機率可以見證22世紀的到來，那究竟有多少人可以與他一同看見月曆變成2100年？

《Vox》指出，就算是計算當前的人口數仍是一項棘手的工作，更遑論準確預測未來80年的全球人口。預測人口必須對出生率、死亡率及人口流動進行無數次的估計，套用人口統計學家修巴（Jennifer Sciubba）的論述，即你必須對「性、死亡與移民」有所掌握。

至於2100年會如何，聯合國人口統計學家認為，最樂觀的情況是全球人口達到約104億後開始持平。這一龐大數字，無論你是否相信，將會影響大家對地球未來的看法、數十年後全球權力結構的改變，甚至是人類存在的目的。

對於那些認為地球每增加一人，都是在提高碳排、消耗地球能量的人來說，80億人，絕對是通往氣候和環境災難的最後一哩路，更不用說104億人。而這種恐懼可以追溯至18世紀著名經濟學家馬爾薩斯（Thomas Malthus）的預言，即「人口的力量，永遠大於地球為人類所需產生的力量。」

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