2023/04/24,
教育

108課綱觀察報告：7成學生贊成分科測驗加考國文、英文，越來越多學生抱持「學習歷程檔案無用論」

108課綱觀察報告：7成學生贊成分科測驗加考國文、英文，越來越多學生抱持「學習歷程檔案無用論」
由學生組成的EdYouth團隊22日公布「108課綱觀察報告」，調查顯示，7成學生希望分科測驗加考國文、英文。中央社記者陳至中台北攝 112年4月22日

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觀察報告主筆、現就讀清華大學原子科學院學士班的林軒如表示，學習歷程的目標是協助學生多元探索。但調查發現，多數學生仍以「學檔是否明確對應目標校系」來評價自己的學習歷程檔案，造成政策理想與實際狀況相背離。

（中央社）由學生組成的EdYouth團隊22日公布「108課綱觀察報告」，調查顯示7成學生希望分科測驗加考國文、英文。但在質性訪談中，有學生擔心同時準備甄選和分科國、英，會使壓力倍增。

EdYouth前身是108課綱倡議計畫團隊，由一群大學一年級學生和高中學生組成。他們於3月30日到4月10日間，透過社群網站讓學生填寫表單，普通高中收集到819份，技術型高中則收到173份，另進行13份質性訪談。

配合108課綱，教育部於111學年度起推動考招改革，指定科目考試轉型為分科測驗，減少國文、英文、數乙3科，減輕學生的負擔。不過大學招聯會已決議，於114學年度分科測驗加考數乙，但仍不加考國、英。

EdYouth的調查問及對分科測驗的看法，7成學生贊成加考國、英，質性訪談發現，學生認為加考可多一次機會，避免「一試定終身」，並擔心分科沒有國、英，對社會組尤其不利。

反對加考國、英的學生，則是擔心近年甄選期程已往後調整，同時要準備2個升學管道，分科測驗如果考科太多，會使壓力加大。

調查也顯示，108課綱中的學習歷程檔案，目標是協助學生進行多元探索、展現自身特色，但仍有高達7成的填答者透過「學檔是否明確對應目標校系」來評價自己的學習歷程檔案，造成學習歷程檔案理想嚴重背離實際狀況。

EdYouth共同發起人、現就讀台灣大學政治學系的李瑞霖表示：「課綱是一場隱性的社會運動」。課綱是整個台灣教育的核心，牽動各項教育政策與考招制度，希望教育單位傾聽第一線學生的聲音。

出席活動的教育部高教司專門委員周弘偉，肯定學生製作報告的用心。他強調，教育部會持續與考招單位研考，如何在現行課綱下，讓考招配套更為精進，使學生有更平順的升學管道。

高中生提學習歷程無用論，教部：潛移默化提升素養

（中央社）一項觀察報告指出，多數學生是以升學結果來評價自身學習歷程檔案是否成功，甚至抱持「學習歷程無用論」。教育部則表示，製作過程中潛移默化提升素養，進入大學後更容易發現自己的成長。

由一群剛經歷升學的大學1年級學生、高中在學生組成的EdYouth團隊，22日公布「108課綱觀察報告」。他們於3月30日到4月10日間，透過社群網站讓學生填寫表單，普通高中收集到819份，技術型高中則收到173份，另外進行13份質性訪談。

報告指出，越來越多學生抱持「學習歷程檔案無用論」，透過訪談發現，多數學生將學習歷程的重點放在升學用途，關注能不能對應到大學校系需求。許多學生也擔心，大學甄選審查不透明，無法知道教授到底有沒有在看學習歷程；有人更質疑在面試時，幾乎沒被問到與學習歷程相關的問題。

觀察報告主筆、現就讀清華大學原子科學院學士班的林軒如表示，學習歷程的目標是協助學生多元探索。但調查發現，多數學生仍以「學檔是否明確對應目標校系」來評價自己的學習歷程檔案，造成政策理想與實際狀況相背離。

不過訪談中也有一些學生指出，高中製作學習歷程的過程中，培養出反思、統整能力，進入大學後仍能受用。也有人認為學習歷程確實幫助他探索自己的興趣，有助於篩選出目標校系。

EdYouth共同發起人、現就讀台灣大學政治學系的李瑞霖表示，去年分發入學（主要以分科測驗成績分發）缺額偏高，使許多學生想跳過繁星、個人申請等管道，等到最後享受「分發紅利」。然而，分發入學完全不看學習歷程，也連帶影響高中生製作學習歷程的意願。

李瑞霖分享自己去年的升學經驗，因申請入學的結果不理想，不得不續拚分科測驗，也使他反思學習歷程的用途。他認為，教育部的政策立意良好，但無法與實際狀況接在一起，調查發現想參加「特殊選才」的學生，製作學習歷程的意願最高，可考慮增加此管道的招生比率。

教育部國民及學前教育署高級中等教育組副組長林琬琪22日出席觀察報告發表會，她表示，從報告結果可知，多數學生支持108課綱的方向，只是對實施細節有些不同看法。畢竟每個學校都有不同的環境，未來會透過教師增能研習、安排高中升大學的銜接課程、加強輔導機制等方式，持續推動108課綱。

教育部高教司專門委員周弘偉表示，高中職學生受限於升學壓力，難免會覺得學習歷程是為升學而做，但在潛移默化之中，素養能力也獲得一定程度的提升，相信在進入大學後，更容易發現自己的成長。他強調：「高中的學習，不是進大學就告一段落，而是要持續學習。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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