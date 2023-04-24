瓜地馬拉總統賈麥岱率團抵台，指各國都有權自治，蔡英文將以軍禮歡迎並贈勳

瓜地馬拉總統賈麥岱訪台，指各國都有權自治

（中央社）友邦瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）昨（23）日啟程前往台灣進行國是訪問。

《法新社》報導，賈麥岱在社群媒體推特（Twitter）發布一段影片說：「我們去台灣也是為了向世界傳遞明確的訊息，那就是每個國家都有權利自治。」

在24日至27日的訪問行程中，賈麥岱將在立法院發表演說，並參觀台中的一家科技公司。總統蔡英文辦公室表示，賈麥岱還將參加一場推廣瓜地馬拉咖啡的活動。

賈麥岱宣布訪台行程的兩週前，才剛在瓜地馬拉市（Guatemala City）歡迎蔡英文總統到訪，當時蔡總統允諾會繼續為「民主夥伴」提供援助。

Estoy por salir hacia la República de China (Taiwán) con las maletas cargadas de emociones y de buenas noticias para estrechar los lazos de hermandad entre nuestras naciones, y antes de ir quiero compartirles esta reflexión: pic.twitter.com/40B9zK963D — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 22, 2023

瓜地馬拉總統賈麥岱率團抵台，蔡英文將以軍禮歡迎並贈勳

（中央社）瓜地馬拉總統賈麥岱今天率團來台進行4天國是訪問，外交部長吳釗燮親自前往接機，賈麥岱未發表談話，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，對賈麥岱表達禮遇與重視。

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱應政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團搭乘中華航空公司CI23班機，在清晨5時24分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮前往接機，並親切的擁抱賈麥岱，但賈麥岱未在國賓門發表談話，隨後由外交部人員引導離去。

外交部在20日發布新聞稿指出，訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

外交部指出，賈麥岱在台期間將接受副總統賴清德及外交部長吳釗燮款宴，拜會立法院長游錫堃並發表演說，接見瓜國留學生，赴台中參訪華德動能科技公司，及出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台瓜雙邊經貿投資關係。

Photo Credit: 中央社 瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（右3）應政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團搭乘中華航空公司CI23班機，在清晨5時24分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮（右2）前往接機，並親切擁抱賈麥岱。

瓜地馬拉總統造訪，立院破例讓國賓座車開到議場前

（中央社）瓜地馬拉總統賈麥岱24日應邀來台訪問4天，立法院長游錫堃表示，為讓賈麥岱總統在軍禮歡迎後，不要走太多的路及爬太多的階梯，立院想盡辦法，讓國賓座車破例直接開到議場前門口，表達最高歡迎之意。

瓜地馬拉總統賈麥岱應政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團成員包括國會議長李薇拉、外交部長步卡羅、財政部長馬丁內斯、農牧部長德雷翁及經濟部長羅薩雷斯等重要官員。

立法院長游錫堃晚間在臉書發文表示，誠摯歡迎瓜地馬拉共和國總統賈麥岱及議長李薇拉於25日訪問立法院，此為立院睽違13年後，再度有國家元首到議場演說，更是首度有國會議長陪同蒞臨。

鑑於賈麥岱因罹患多發性硬化症需拄著拐杖行走，游錫堃指出，為了讓賈麥岱總統在長途跋涉、軍禮歡迎後，不要走太多的路及爬太多的階梯，立院想盡辦法，讓國賓座車破例直接開到議場前門口，以表達最高歡迎之意。

游錫堃強調，立法院有機會接待邦交國最高層級國賓，倍感無限光榮，但也對設備及場地不夠完善，深覺愧疚於心；因此，這兩天要求秘書長積極勘查改善，務必不要讓貴賓走太多的路、爬太多的樓梯。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航