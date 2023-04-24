瓜地馬拉總統賈麥岱率團抵台，指各國都有權自治，蔡英文將以軍禮歡迎並贈勳
我們想讓你知道的是
賈麥岱在社群媒體推特（Twitter）發布一段影片說：「我們去台灣也是為了向世界傳遞明確的訊息，那就是每個國家都有權利自治。」在24日至27日的訪問行程中，賈麥岱將在立法院發表演說，並參觀台中的一家科技公司。總統蔡英文辦公室表示，賈麥岱還將參加一場推廣瓜地馬拉咖啡的活動。
瓜地馬拉總統賈麥岱訪台，指各國都有權自治
（中央社）友邦瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）昨（23）日啟程前往台灣進行國是訪問。
《法新社》報導，賈麥岱在社群媒體推特（Twitter）發布一段影片說：「我們去台灣也是為了向世界傳遞明確的訊息，那就是每個國家都有權利自治。」
在24日至27日的訪問行程中，賈麥岱將在立法院發表演說，並參觀台中的一家科技公司。總統蔡英文辦公室表示，賈麥岱還將參加一場推廣瓜地馬拉咖啡的活動。
賈麥岱宣布訪台行程的兩週前，才剛在瓜地馬拉市（Guatemala City）歡迎蔡英文總統到訪，當時蔡總統允諾會繼續為「民主夥伴」提供援助。
瓜地馬拉總統賈麥岱率團抵台，蔡英文將以軍禮歡迎並贈勳
（中央社）瓜地馬拉總統賈麥岱今天率團來台進行4天國是訪問，外交部長吳釗燮親自前往接機，賈麥岱未發表談話，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，對賈麥岱表達禮遇與重視。
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱應政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團搭乘中華航空公司CI23班機，在清晨5時24分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮前往接機，並親切的擁抱賈麥岱，但賈麥岱未在國賓門發表談話，隨後由外交部人員引導離去。
外交部在20日發布新聞稿指出，訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。
外交部指出，賈麥岱在台期間將接受副總統賴清德及外交部長吳釗燮款宴，拜會立法院長游錫堃並發表演說，接見瓜國留學生，赴台中參訪華德動能科技公司，及出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台瓜雙邊經貿投資關係。
瓜地馬拉總統造訪，立院破例讓國賓座車開到議場前
（中央社）瓜地馬拉總統賈麥岱24日應邀來台訪問4天，立法院長游錫堃表示，為讓賈麥岱總統在軍禮歡迎後，不要走太多的路及爬太多的階梯，立院想盡辦法，讓國賓座車破例直接開到議場前門口，表達最高歡迎之意。
瓜地馬拉總統賈麥岱應政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團成員包括國會議長李薇拉、外交部長步卡羅、財政部長馬丁內斯、農牧部長德雷翁及經濟部長羅薩雷斯等重要官員。
立法院長游錫堃晚間在臉書發文表示，誠摯歡迎瓜地馬拉共和國總統賈麥岱及議長李薇拉於25日訪問立法院，此為立院睽違13年後，再度有國家元首到議場演說，更是首度有國會議長陪同蒞臨。
鑑於賈麥岱因罹患多發性硬化症需拄著拐杖行走，游錫堃指出，為了讓賈麥岱總統在長途跋涉、軍禮歡迎後，不要走太多的路及爬太多的階梯，立院想盡辦法，讓國賓座車破例直接開到議場前門口，以表達最高歡迎之意。
游錫堃強調，立法院有機會接待邦交國最高層級國賓，倍感無限光榮，但也對設備及場地不夠完善，深覺愧疚於心；因此，這兩天要求秘書長積極勘查改善，務必不要讓貴賓走太多的路、爬太多的樓梯。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。