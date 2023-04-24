2023/04/24,
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朱銘30歲拜師楊英風，砍掉重練邁向雕塑大師之路，庶民寫意與東方抽象永留人間

朱銘30歲拜師楊英風，砍掉重練邁向雕塑大師之路，庶民寫意與東方抽象永留人間
2019第10屆總統文化獎18日晚間在台北松山文創園區舉行頒獎典禮，中華文化總會副會長、副總統陳建仁（左）出席，頒獎給本屆文化耕耘獎得主朱銘（右）。中央社記者鄭傑文攝　108年10月18日

我們想讓你知道的是

楊英風說，朱銘從不以鄉土生命氣息的層次為滿足，朱銘雖從木雕起家，卻敢於接受陶土、青銅與不銹鋼的挑戰，作品的量體與質感隨著技巧的成熟而增長，空間的照應也因思考的週全而完整，可說是相當難得的當代藝術家。

朱銘30歲拜師楊英風，砍掉重練邁向雕塑大師之路

（中央社）雕塑家朱銘辭世，他生前雖名揚四海，然而真正使他走上大師之路，卻要從30歲拜師雕塑大師楊英風開始，而他帶著家眷北上重新學藝、砍掉重練的決心，也讓藝壇津津樂道。

根據朱銘文教基金會提供新聞稿指出，朱銘15歲師從雕刻師傅李金川學習雕刻及繪畫，開啟雕刻生涯，出師後正式走上雕刻工藝之路，然而朱銘不以此為自滿，一心朝藝術之路精進，1966年起參加全省美展，連續兩年均獲選，為了更上層樓，1968年朱銘帶著自己的作品北上拜師現代雕塑大師楊英風，正式從工藝雕刻轉向藝術創作。

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「玩沙的女孩」是朱銘早期以現實生活為題材而創作的作品，代表其獨自摸索藝術之路的心得。（圖取自朱銘美術館網頁juming.org.tw）

此時的朱銘已經30歲，他不但帶著自己的作品「慈母像」、「玩沙的女孩」讓「師父」鑑定，獲得認可後，除以傳統拜師禮的方式投身楊英風門下，更舉家從苗栗搬到新北板橋江子翠定居，展現拜師的決心，從此展開8年的學藝之路。

在此之前，朱銘早已名滿全台，是許多藏家喜愛的雕刻名家，他卻深知若要更上層樓，絕不能故步自封，重複過去迎合大眾品味的道路。楊英風看出朱銘迫切力求突破的心意，便要朱銘拋開過去的技法與形式套路，只保留想要傳達的神韻及想法，楊英風重精神及靈性的創作理念，讓朱銘大受啟發。

終於，朱銘在再度拜師、砍掉重練的8年後，首度在國立歷史博物館舉行個展，果然造成轟動，作品「同心協力」展現水牛拉車、眾人推車的奮力形象，讓當時國際處境艱難的台灣人備受感動，他從傳統工藝脫胎的「關公」抽象具象同時兼具，也打破一般人的刻板印象，《中國時報》人間副刊更一連5天報導，朱銘從此被視為1970年代台灣美術鄉土運動的重要象徵。

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朱銘拜師楊英風8年後，在國立歷史博物館舉行個展造成轟動，作品「同心協力」展現水牛拉車、眾人推車的奮力形象。（圖取自朱銘美術館網頁juming.org.tw）
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朱銘的作品「關公」從傳統工藝脫胎，兼具抽象具象，打破一般人的刻板印象。（圖取自朱銘美術館網頁juming.org.tw）

正當所有人都認為朱銘應該繼續雕刻水牛、關公之際，朱銘卻在楊英風支持下推出「太極系列作品」，極簡的太極動作，只剩下動作招式的形意，而看不見武者的面貌及身形，再度震撼藝術界及整個台灣，1977年更受邀至日本展出，1980年在香港藝術中舉行「朱銘個展」，同樣造成轟動。

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「單鞭下勢」是朱銘太極系列最著名的作品之一。（圖取自朱銘美術館網頁juming.org.tw）

根據楊英風藝術教育基金會官網，楊英風曾說，朱銘雕塑的處理風格傾向化繁為簡的手法，因此在作品上不見得有標準太極姿勢，卻以身影的瞬間凍結捕捉神韻，而朱銘刀斧的鑿痕也成了特出的筆觸，凸顯了下刀的流利。

楊英風說，朱銘從不以鄉土生命氣息的層次為滿足，朱銘雖從木雕起家，卻敢於接受陶土、青銅與不銹鋼的挑戰，作品的量體與質感隨著技巧的成熟而增長，空間的照應也因思考的週全而完整，可說是相當難得的當代藝術家。

曾獲第十屆總統文化獎的85歲藝術家朱銘22日晚間在住處輕生，據了解，他近來情緒低落，妻子發現他到陽台運動遲遲未返後才發現噩耗，心情哀慟，警消獲報到場確認已明顯死亡未送醫。

朱銘「太極」揚名國際，庶民寫意與東方抽象永留人間

（中央社）雕塑家朱銘辭世，他生前以「太極」系列揚名國際，2003年「掰開太極」、2004年「對招」陸續刷新華人雕塑家最高拍賣紀錄，庶民寫意與東方抽象風格永遠留存在世人心中。

根據朱銘文教基金會提供新聞稿，朱銘自1977年推出「太極」系列，陸續在日本、香港等地展出，有意進軍國際，1981年在美國紐約的漢查森藝廊舉行個展，受到國際藝壇的注目，之後來自世界各地的邀約不斷。

1995年朱銘受邀赴日本箱根的雕刻之森美術館舉行展覽展，1997年他在法國梵登廣場展出，成為華人世界第一人，之後又陸續在盧森堡、比利時與義大利、德國等地展出，奠定在國際藝壇的地位。

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朱銘太極系列作品，對招動作融合西方現代造形技法表現出太極的精神力量。（圖取自朱銘美術館網頁juming.org.tw）
朱銘美術館20年　太極拱門旁雲門月下舞（2）
Photo Credit: 中央社
朱銘美術館開館滿20週年，14日在美術館舉行20週年館慶活動，晚間則邀請雲門舞集演出，舞者在銅雕大型太極拱門旁舞「水月」，中秋節過後的月亮圓又亮，時而搭配著音樂及舞姿露出光亮，時而又像害羞的月娘遮住臉龐。中央社記者謝佳璋攝　108年9月14日

在國際拍賣市場上，朱銘作品同樣有耀眼的成績，2003年紐約蘇富比拍賣會上，朱銘木雕作品「掰開太極」締造24萬3200美元紀錄，約合新台幣730萬元；2004年台北羅芙奧的春季拍賣會中，朱銘木雕作品「太極系列—對招」，以新台幣894萬6000元再度刷新紀錄，同時也創下華人雕塑家最高拍賣紀錄。

朱銘「太極」系列作品饒富東方趣味，更以抽象手法展現哲思，拋除形象，只留意念，深受東西方藏家的喜愛，而熟悉木雕技法的朱銘，更以大膽的斧鑿痕跡入手，不走精雕細琢路線，令國際藝壇驚豔不已。

繼「太極」系列之後，朱銘於1987年推出「人間」系列，刻畫市井小民及人生百態，以雕刻藝術為小人物立傳，庶民寫意再為國內外雕刻藝術帶來新意。

朱銘「紳士」重返基隆國門（1）
Photo Credit:基隆市政府提供 via 中央社
知名藝術家朱銘雕塑作品「紳士」7日在基隆國門廣場開展，根據朱銘美術館官網，藝術家在黑白為主的色調中，以藍色點綴在人物領帶、圍巾及領結等細節處，在裝扮與配件安排中透露出城市生活面貌，也體現朱銘對人間形象的細微觀察。（基隆市政府提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月7日
朱銘人間系列科學家作品新北展出（3）
Photo Credit: 中央社
新北市政府前市民廣場6日起展出雕塑大師朱銘的「人間系列–科學家」5件雕塑作品，其中，「達爾文」坐在椅子上翹腳，側身看著桌子物件的視角，暗示正思考物件彼此的關係與答案。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年6月6日Photo Credit: 中央社

此外，朱銘對各種媒材的嘗試不遺餘力，多次以木雕、海綿、保麗龍等材質翻模鑄銅，展現雕刻藝術的無限可能。

朱銘的老師楊英風曾寫下一段文字，描述朱銘的「太極」矗立倫敦泰晤士河畔「皇家南岸藝術中心」，「降落傘」降臨法國敦克爾克藝術館，回到台北後又繼續回歸木雕，楊英風說，「同樣的『太極』在戶外以銅塑呈現時，是一種凝聚於天地之間的恆常動勢，而小尺度的木刻則隱含著一股內斂的文士修為」，為朱銘雕刻藝術的多樣風貌留下註腳。

目前朱銘的作品，除了在新北金山的朱銘美術館外，台北101有「人間風景」，新北市民廣場有「科學家」、「人間系列─紳士」，淡水雲門劇場有「白彩人間系列」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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