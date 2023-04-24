盧沙野指前蘇聯國主權未定惹議，法國要中方說清楚，歐盟外交首長稱不可接受

盧沙野指前蘇聯國主權未定惹議，法國要中方說清楚

（中央社）中國駐法國大使盧沙野質疑烏克蘭等前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，引發各方抨擊，法國昨（23）日聲援烏克蘭等所有受影響的盟國，並要中國說清楚。

《路透社》報導，法國LCI新聞台節目21日晚間專訪盧沙野，主持人問起他對克里米亞（Crimea）是否為烏克蘭一部分的立場時，盧沙野說，歷史上它是俄羅斯的一部分，後來由前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）交給烏克蘭。

盧沙野說：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」

法國昨天回應說，「全力支持」所有受影響的盟國，這些國家是在「經過幾十年的壓迫」後獲得獨立。

法國外交部發言人說：「尤其是烏克蘭，它包含克里米亞的邊界範圍在1991年得到包括中國在內整個國際社會的承認。」

發言人說，中國必須澄清盧沙野的言論是否反映中國政府立場。

波羅的海3國立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞都曾是前蘇聯的一部分，它們的回應與法國相同。

中國外交部沒有立即回應《路透社》相關詢問。

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

盧沙野質疑前蘇聯國家主權，烏克蘭總統顧問批荒謬

（中央社）中國駐法國大使盧沙野日前受訪時質疑前蘇聯國家的主權，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）昨天譴責盧沙野的評論很「荒謬」。

盧沙野21日接受法國LCI新聞台訪問，主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決我們如何看待這些問題……沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

這種說法不只質疑去年2月遭俄羅斯入侵的烏克蘭，還有1991年蘇聯解體後成為獨立國家的所有前蘇聯加盟共和國，其中包括許多歐洲聯盟（EU）成員國。

《法新社》報導，波多利雅科昨天回應，前蘇聯國家的地位「載於國際法中」，「聽到一個謹慎看待自身千年歷史的國家（指中國）有代表說了荒謬版的『克里米亞史』，感覺很奇怪」。

中國雖然跟俄羅斯關係緊密，仍試圖在烏克蘭衝突中扮演中立的一方，並為這場衝突提出一套模糊的政治解決方案。

波多利雅科說，若想扮演重要政治角色，就不要模仿俄羅斯人的宣傳。

莫斯科與北京政府過去幾年已加強合作。華府指控北京考慮出口武器給莫斯科，但中國否認。

盧沙野質疑前蘇聯國家主權，歐盟外交首長：不可接受

（中央社）中國駐法國大使盧沙野質疑烏克蘭等前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾昨天表示，盧沙野的言論「令人無法接受」。

《法新社》報導，波瑞爾（Josep Borrell）同時表示，他希望盧沙野的相關言論並不反映中國政府立場。

他推文說：「中國駐法國大使的言論令人無法接受。」

「歐洲聯盟只能假定這些宣告不代表中國的官方政策。」

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.



The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

波瑞爾的推文是這位中國使節21日在法國電視台發表的相關言論引發歐洲不滿最新的跡象。

盧沙野當天接受法國LCI新聞台訪問，主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決於我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

烏克蘭和歐盟成員的立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞這些已經獨立的其他前蘇聯加盟共和國紛紛對盧沙野上述言論予以譴責。

法國外交部對盧沙野的言論表達「驚愕」，並且強調北京必須澄清這是否反映中國政府立場。

中國雖然跟俄羅斯關係緊密，仍試圖在烏克蘭衝突中扮演中立的一方，並為這場衝突提出一套模糊的政治解決方案。巴黎和華府都呼籲北京扮演更積極角色，推動莫斯科走向和平。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航