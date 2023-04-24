盧沙野指前蘇聯國主權未定惹議，法國要中方說清楚，歐盟外交首長稱不可接受
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盧沙野的說法不只質疑去年2月遭俄羅斯入侵的烏克蘭，還有1991年蘇聯解體後成為獨立國家的所有前蘇聯加盟共和國，其中包括許多歐洲聯盟（EU）成員國。烏克蘭和歐盟成員的立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞這些已經獨立的其他前蘇聯加盟共和國紛紛對盧沙野上述言論予以譴責。
盧沙野指前蘇聯國主權未定惹議，法國要中方說清楚
（中央社）中國駐法國大使盧沙野質疑烏克蘭等前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，引發各方抨擊，法國昨（23）日聲援烏克蘭等所有受影響的盟國，並要中國說清楚。
《路透社》報導，法國LCI新聞台節目21日晚間專訪盧沙野，主持人問起他對克里米亞（Crimea）是否為烏克蘭一部分的立場時，盧沙野說，歷史上它是俄羅斯的一部分，後來由前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）交給烏克蘭。
盧沙野說：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」
法國昨天回應說，「全力支持」所有受影響的盟國，這些國家是在「經過幾十年的壓迫」後獲得獨立。
法國外交部發言人說：「尤其是烏克蘭，它包含克里米亞的邊界範圍在1991年得到包括中國在內整個國際社會的承認。」
發言人說，中國必須澄清盧沙野的言論是否反映中國政府立場。
波羅的海3國立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞都曾是前蘇聯的一部分，它們的回應與法國相同。
中國外交部沒有立即回應《路透社》相關詢問。
盧沙野質疑前蘇聯國家主權，烏克蘭總統顧問批荒謬
（中央社）中國駐法國大使盧沙野日前受訪時質疑前蘇聯國家的主權，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）昨天譴責盧沙野的評論很「荒謬」。
盧沙野21日接受法國LCI新聞台訪問，主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決我們如何看待這些問題……沒有這麼簡單」。
主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。
這種說法不只質疑去年2月遭俄羅斯入侵的烏克蘭，還有1991年蘇聯解體後成為獨立國家的所有前蘇聯加盟共和國，其中包括許多歐洲聯盟（EU）成員國。
《法新社》報導，波多利雅科昨天回應，前蘇聯國家的地位「載於國際法中」，「聽到一個謹慎看待自身千年歷史的國家（指中國）有代表說了荒謬版的『克里米亞史』，感覺很奇怪」。
中國雖然跟俄羅斯關係緊密，仍試圖在烏克蘭衝突中扮演中立的一方，並為這場衝突提出一套模糊的政治解決方案。
波多利雅科說，若想扮演重要政治角色，就不要模仿俄羅斯人的宣傳。
莫斯科與北京政府過去幾年已加強合作。華府指控北京考慮出口武器給莫斯科，但中國否認。
盧沙野質疑前蘇聯國家主權，歐盟外交首長：不可接受
（中央社）中國駐法國大使盧沙野質疑烏克蘭等前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾昨天表示，盧沙野的言論「令人無法接受」。
《法新社》報導，波瑞爾（Josep Borrell）同時表示，他希望盧沙野的相關言論並不反映中國政府立場。
他推文說：「中國駐法國大使的言論令人無法接受。」
「歐洲聯盟只能假定這些宣告不代表中國的官方政策。」
波瑞爾的推文是這位中國使節21日在法國電視台發表的相關言論引發歐洲不滿最新的跡象。
盧沙野當天接受法國LCI新聞台訪問，主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決於我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。
主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。
烏克蘭和歐盟成員的立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞這些已經獨立的其他前蘇聯加盟共和國紛紛對盧沙野上述言論予以譴責。
法國外交部對盧沙野的言論表達「驚愕」，並且強調北京必須澄清這是否反映中國政府立場。
中國雖然跟俄羅斯關係緊密，仍試圖在烏克蘭衝突中扮演中立的一方，並為這場衝突提出一套模糊的政治解決方案。巴黎和華府都呼籲北京扮演更積極角色，推動莫斯科走向和平。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
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除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
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另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
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從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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