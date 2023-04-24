前國安顧問波頓、前副總統彭斯接力訪台，台灣對美國2024總統初選為何重要？

美國2024將迎來總統大選，共和黨黨內初選尚未開跑，有意爭取總統候選人的政治人物已經動作頻頻，台灣成為他們競相訪問的目的地。從維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）、前國家安全顧問波頓（John Bolton）到美國前副總統彭斯（Mike Pence），這些政治人物接力訪台，釋放什麼樣的政治訊息？台灣為什麼重要？

今年1月剛就任的維吉尼亞州州長楊京本週一（24日）率團抵台，這是楊京就任後首次的亞洲行，將拜訪台灣、日本與韓國。這趟行程楊京特別將台灣設為首站，對台灣的重視可見一班。

Photo Credit: 中央社 美國維吉尼亞州州長楊金（前左）率團訪問台灣，總統蔡英文（前右）24日上午在總統府接見訪團一行。

楊京尚未表態競選總統，強調此行是為加強維吉尼亞州 半導體、製藥和汽車行業的供應鏈， 讓外國投資進入 維州；但由於這次出訪時機與佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）撞期（德桑提斯本週將訪問日本、韓國、以色列和英國），也讓外界揣測楊京未來的動向。德桑提斯預計在5月宣布投入黨內初選，而根據共和黨總統初選的民意調查，德桑提斯目前被視為川普最大的競爭對手。

另一方面，《自由亞洲電台》21日 報導，美國知名 對中鷹派、前總統川普（Donald Trump） 的國家安全顧問波頓將於4月底訪台，波頓在今年1月已宣布投身競選共和黨下一屆總統提名人，他將成為第一位訪問台灣的美國2024總統參選人 。

波頓長期主張對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家。去年8月美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後、台海緊張局勢升溫之際，波頓受訪時建議美國與台灣建交，也呼籲其他國家跟進；今年2月，《華爾街日報》揭露美國會在數月內派遣100至200名美軍到台灣協訓，波頓更表示他會讓美國海軍艦艇停在 台灣的高雄港，向中國展示美國會在那訓練，協助台灣人抵禦任何可能的中國攻擊。

Photo Credit: GettyImages 美國前國安顧問波頓。

報導指出，另一位被認為有角逐總統大位野心的美國前副總統彭斯，也將在今年6月訪台。彭斯日前受訪時表示，他預計在今年6月以前宣布他對2024總統大選的決定。

Photo Credit: GettyImages 美國前總統彭斯。

美國政治人物來台的行程？

楊京這次訪台除晉見總統蔡英文、拜會經濟部政務次長陳正祺，也與經濟部簽署備忘錄，並與我國外貿協會及產業界人士會談，探索台灣與維吉尼亞州雙邊經貿交流的商機。

波頓辦公室表示，波頓在台將於 兩場支持台獨的活動發表演說，首場是4月29日在世界台灣人大會上的主題演講《在台灣維持長期和平與安全》，另一場則是5月1日台灣人公共事務協會40週年晚宴的主題演講。

至於美國前副總統彭斯訪台行程尚未得到台灣外交部的證實。

美國政治人物競相訪台的政治意義？

《自由亞洲電台》指出，雖然波頓競選總統的機會被認為很渺茫， 但他對中國的立場在政治上被一些人視為是明智的。 美國內華達大學拉斯維加斯分校研究東亞政治的助理教授王宏恩（Austin Wang）認為，波頓訪台 有兩個重要意義：首先，可能有助於他在黨內初選中獲勝；其次，它反映出了台灣問題對各政黨的支持者的重要性。

國防安全研究院助理研究員鍾志東接受《關鍵評論網》訪問表示，在美中競爭的過程中，台灣已經逐漸成為抗中的焦點議題，台灣經濟的實力在全球產業供應鏈扮演很關鍵的角色，台灣議題也可作為對中強硬立場的展現，未來不分黨派陸續一定還會有更多的政治人物來台。

共和黨政治人物接連訪台大打「台灣牌」，這點是有民意依據的。美國目前的民意調查顯示，美國選民對中國的負面看法正在增加，對台灣的支持也在增加。美國智庫「皮尤研究中心」（Pew research center）今年3月份的民調顯示，超過六成的美國民眾對台灣觀感佳（66%），而有近半的美國民眾（47%）認為台海兩岸緊張情勢是美國的一大難題。另一方面，共和黨人或政治立場傾向共和黨的獨立選民，比民主黨人或傾向民主黨獨立選民，更加擔心台海之間的緊張局勢。

而皮尤在去年秋季的一份調查，有超過半成（54%）的美國民眾認為，美國應持續高層官員訪台的行程，即使這麼做會傷及與中國的關係，其中共和黨支持者特別支持。

62% of Americans see the China-Russia partnership as a very serious problem for the U.S., up five points since October. 47% also see tensions between China and Taiwan and China’s policies on human rights as very serious problems. https://t.co/wxV8SLBCeE pic.twitter.com/UchuI18Nba — Pew Research Center (@pewresearch) April 14, 2023

鍾志東也指出，雖然民主黨政治人物發言不像共和黨那麼強勢，此反映出執政與在野的角色不同，但他認為現在美國對中國，特別是華府政治圈，「沒有誰最批評，最強硬，只有更強硬。」相信隨著選戰接近，當台灣變成美國抗中政策的焦點時，民主黨也漸漸會拉高對中國的批評，展現在政策上做出多少反制中國的舉措。

台灣的立場？

不過與美國民眾相比，台灣民眾對於如果中國入侵、美國是否會派兵援助台灣仍抱持疑慮。今年1月中研院調查顯示，有近六成的台灣受訪者不同意或非常不同意美國是個講信用的國家，顯示台灣「疑美論」存在主流民意中，特別是在美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與蔡總統在加州會面後，中共繞台軍機創下紀錄，美國政治人物為選戰考量來台，是否讓台海局勢再升溫、影響台灣民眾觀感？

鍾志東認為，美國更多、更重要的官員來訪，發表對台海議題的關心，強化台海問題國際化而不像中國所稱的是「內政」，歐美國家正透過外交的嚇阻力，反制並預防中國可能片面武力改變台海現況，這樣的行為正可以反制國內的疑美論。