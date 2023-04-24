前國安顧問波頓、前副總統彭斯接力訪台，台灣對美國2024總統初選為何重要？
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共和黨政治人物接連訪台大打「台灣牌」，這點是有民意依據的。美國目前的民意調查顯示，美國選民對中國的負面看法正在增加，對台灣的支持也在增加。不過與美國民眾相比，台灣民眾對於如果中國入侵、美國是否會派兵援助台灣仍抱持疑慮。
美國2024將迎來總統大選，共和黨黨內初選尚未開跑，有意爭取總統候選人的政治人物已經動作頻頻，台灣成為他們競相訪問的目的地。從維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）、前國家安全顧問波頓（John Bolton）到美國前副總統彭斯（Mike Pence），這些政治人物接力訪台，釋放什麼樣的政治訊息？台灣為什麼重要？
今年1月剛就任的維吉尼亞州州長楊京本週一（24日）率團抵台，這是楊京就任後首次的亞洲行，將拜訪台灣、日本與韓國。這趟行程楊京特別將台灣設為首站，對台灣的重視可見一班。
楊京尚未表態競選總統，強調此行是為加強維吉尼亞州半導體、製藥和汽車行業的供應鏈，讓外國投資進入維州；但由於這次出訪時機與佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）撞期（德桑提斯本週將訪問日本、韓國、以色列和英國），也讓外界揣測楊京未來的動向。德桑提斯預計在5月宣布投入黨內初選，而根據共和黨總統初選的民意調查，德桑提斯目前被視為川普最大的競爭對手。
另一方面，《自由亞洲電台》21日報導，美國知名對中鷹派、前總統川普（Donald Trump）的國家安全顧問波頓將於4月底訪台，波頓在今年1月已宣布投身競選共和黨下一屆總統提名人，他將成為第一位訪問台灣的美國2024總統參選人。
波頓長期主張對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家。去年8月美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後、台海緊張局勢升溫之際，波頓受訪時建議美國與台灣建交，也呼籲其他國家跟進；今年2月，《華爾街日報》揭露美國會在數月內派遣100至200名美軍到台灣協訓，波頓更表示他會讓美國海軍艦艇停在台灣的高雄港，向中國展示美國會在那訓練，協助台灣人抵禦任何可能的中國攻擊。
報導指出，另一位被認為有角逐總統大位野心的美國前副總統彭斯，也將在今年6月訪台。彭斯日前受訪時表示，他預計在今年6月以前宣布他對2024總統大選的決定。
美國政治人物來台的行程？
楊京這次訪台除晉見總統蔡英文、拜會經濟部政務次長陳正祺，也與經濟部簽署備忘錄，並與我國外貿協會及產業界人士會談，探索台灣與維吉尼亞州雙邊經貿交流的商機。
波頓辦公室表示，波頓在台將於兩場支持台獨的活動發表演說，首場是4月29日在世界台灣人大會上的主題演講《在台灣維持長期和平與安全》，另一場則是5月1日台灣人公共事務協會40週年晚宴的主題演講。
至於美國前副總統彭斯訪台行程尚未得到台灣外交部的證實。
美國政治人物競相訪台的政治意義？
《自由亞洲電台》指出，雖然波頓競選總統的機會被認為很渺茫，但他對中國的立場在政治上被一些人視為是明智的。美國內華達大學拉斯維加斯分校研究東亞政治的助理教授王宏恩（Austin Wang）認為，波頓訪台有兩個重要意義：首先，可能有助於他在黨內初選中獲勝；其次，它反映出了台灣問題對各政黨的支持者的重要性。
國防安全研究院助理研究員鍾志東接受《關鍵評論網》訪問表示，在美中競爭的過程中，台灣已經逐漸成為抗中的焦點議題，台灣經濟的實力在全球產業供應鏈扮演很關鍵的角色，台灣議題也可作為對中強硬立場的展現，未來不分黨派陸續一定還會有更多的政治人物來台。
共和黨政治人物接連訪台大打「台灣牌」，這點是有民意依據的。美國目前的民意調查顯示，美國選民對中國的負面看法正在增加，對台灣的支持也在增加。美國智庫「皮尤研究中心」（Pew research center）今年3月份的民調顯示，超過六成的美國民眾對台灣觀感佳（66%），而有近半的美國民眾（47%）認為台海兩岸緊張情勢是美國的一大難題。另一方面，共和黨人或政治立場傾向共和黨的獨立選民，比民主黨人或傾向民主黨獨立選民，更加擔心台海之間的緊張局勢。
而皮尤在去年秋季的一份調查，有超過半成（54%）的美國民眾認為，美國應持續高層官員訪台的行程，即使這麼做會傷及與中國的關係，其中共和黨支持者特別支持。
鍾志東也指出，雖然民主黨政治人物發言不像共和黨那麼強勢，此反映出執政與在野的角色不同，但他認為現在美國對中國，特別是華府政治圈，「沒有誰最批評，最強硬，只有更強硬。」相信隨著選戰接近，當台灣變成美國抗中政策的焦點時，民主黨也漸漸會拉高對中國的批評，展現在政策上做出多少反制中國的舉措。
台灣的立場？
不過與美國民眾相比，台灣民眾對於如果中國入侵、美國是否會派兵援助台灣仍抱持疑慮。今年1月中研院調查顯示，有近六成的台灣受訪者不同意或非常不同意美國是個講信用的國家，顯示台灣「疑美論」存在主流民意中，特別是在美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與蔡總統在加州會面後，中共繞台軍機創下紀錄，美國政治人物為選戰考量來台，是否讓台海局勢再升溫、影響台灣民眾觀感？
鍾志東認為，美國更多、更重要的官員來訪，發表對台海議題的關心，強化台海問題國際化而不像中國所稱的是「內政」，歐美國家正透過外交的嚇阻力，反制並預防中國可能片面武力改變台海現況，這樣的行為正可以反制國內的疑美論。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。