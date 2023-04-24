日本國會補選：自民黨5戰4勝，岸信千世延續安倍家族政治命脈，維新會持續擴張勢力

日本參眾議院5席補選自民黨奪4席，岸信千世接父岸信夫衣缽

（中央社）日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選，被視為首相岸田文雄政府的「期中考」，結果在5席當中，執政黨自民黨拿下4席，當選者包括前任首相安倍晉三的姪子岸信千世，同時，隨著這次選舉，日本出現首位維吾爾裔的國會議員。

舉行補選的參眾議院5席是眾議院山口4區及2區選區、眾議院和歌山1區選區、眾議院千葉5區選區、參議院大分選區。

開票後，首先傳出去（2022）年遇刺身亡的前首相安倍晉三的選區眾議院山口4區，自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的前山口縣市議員、38歲的吉田真次當選。

接著得知眾議院山口2區由自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的31歲的岸信千世當選。他是前防衛大臣岸信夫的長子、岸信夫擔任眾議員時的國會秘書。

自民黨在眾議院和歌山1區選區失利，由日本維新會的新人、41歲的前和歌山市議員林佑美當選。

24日凌晨12時15分（台灣時間23日晚間11時15分）左右，開票結果顯示，眾議院千葉5區選區，自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的34歲的英利Arfyia當選，這是她首度當選。

英利出身日本北九州市，父母出身中國維吾爾自治區，父親是維吾爾裔日本人，母親是烏茲別克裔日本人。她10歲那年與父母一同取得日本國籍，曾任職日本銀行（央行）和聯合國本部的事務局。

將近凌晨12時30分，開票結果顯示，參議院大分選區由自民黨提名、聯合執政的公明黨推薦的56歲白坂亞紀當選。她原本在東京經營餐飲店，這次參加自民黨大分縣連（黨部）公開招募，首度參選。

這次參議院大分選區補選，是因為原來這席參議員參選知事選舉而辭去參議員職務。

參眾議院5席補選被視為首相岸田文雄執政的「期中考」。自民黨幹事長（相當於黨秘書長）茂木敏充23日晚間在日本放送協會（NHK）節目上表示，如果說這是對岸田政府的「期中考」，那麼可說是獲得一定程度的肯定。

問及岸田是否會解散眾議院、舉行大選時，茂木表示，這是首相的專權事項（由首相決定），包括這次選舉結果在內，首相會判斷。

對於本屆統一地方選舉（前半段選戰4月9日投開票；後半段選戰4月23日投開票），日本維新會在關西地區得票數明顯成長，自民黨陷入苦戰，茂木強調，確實有必要徹底強化體制。

日相岸田遇襲處眾院和歌山選區，維新會攻下一席

日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選。結果，眾議院和歌山1區選區由日本維新會的新人林佑美當選。此選區是日本首相岸田文雄15日輔選黨籍候選人遇襲處。

國民民主黨籍眾議員岸本周平去年11月轉任和歌山縣知事，眾議院和歌山1區選區23日舉行補選。開票結果日本維新會（簡稱維新會）前和歌山市議員林佑美當選。得票數第2多的是執政黨自民黨提名的候選人、前眾議員、57歲的門博文。

此選區有4人參選，林佑美在這場選戰的政見是徹底改革、投資教育及育兒等。除了維新會共同代表（共同黨主席）、大阪府知事吉村洋文3度到此選區輔選外，維新代表馬場伸幸、維新幹事長（黨秘書長）藤田文武連日前來輔選。

林佑美原本經營人才培育公司，去年8月舉行的和歌山市議會議員補選時首度當選市議員。

自民黨籍候選人門博文獲得和歌山縣知事岸本周平的支持。選戰開跑不久，岸田文雄到和歌山1區選區輔選時，遭人投擲爆裂物，所幸無事。岸田22日再度到這選區輔選。

鑑於統一地方選舉前半段選戰（4月9日投開票），維新會勢力大增，自民黨這次特別加強業界團體等的支持基礎，徹底展開組織戰，但未能扳回一城。

有政論家認為，除了門博文實力不足而落選之外，統一地方選舉前半段選戰當中，維新會氣勢如虹，拿下奈良縣知事。23日晚開票結果顯示，維新會的勢力已擴及大阪的鄰縣和歌山縣。

和歌山縣對自民黨來說，是現任眾議員、前自民黨幹事長二階俊博以及現任參議幹事長世耕弘成這兩位重量級政治人物的地盤。自民黨在大阪已是「一片殘破」的局面，現在眼看著維新會在大阪以外的地區攻城掠地。

日本23日舉行統一地方選舉（類似台灣九合一選舉）後半段選戰及參眾議院5席補選，23日晚8時（台灣時間7時）投票截止後立即進行開票作業。已故首相安倍晉三的眾議院山口4區選區及安倍胞弟岸信夫以健康因素辭職的遺缺山口2區選區，23日開票結果，兩席都由自民黨拿下。

眾議院千葉5區選區、參議院大分選區的開票作業截至晚間11時45分還在進行。

安倍故鄉山口縣眾院2席次補選自民黨全拿下，岸信千世當選

日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選。已故首相安倍晉三的眾議院山口4區及安倍胞弟岸信夫以健康因素辭職的遺缺山口2選區，兩席自民黨全拿下。

這次參眾議院共5席補選的投票與統一地方選舉（類似台灣的九合一選舉）的後半段選戰一同舉行，23日晚8時（台灣時間7時）投票截止後立即進行開票作業。

眾議院山口4區是去年遇刺身亡前首相安倍晉三的選區，補選投開票結果，由執政黨自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的前山口縣市議員、38歲的吉田真次勝選。他的勁敵是最大在野黨立憲民主黨籍的新人、前參議院議員、71歲的有田芳生。

吉田在這次選戰提出的政見是修憲、要推動尊重傳統與文化的教育等。吉田的勁敵有田則是追究宗教團體統一教會與政治的關係，也指出政府有必要提出因應物價飆漲的對策。