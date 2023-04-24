日本國會補選：自民黨5戰4勝，岸信千世延續安倍家族政治命脈，維新會持續擴張勢力
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參眾議院5席補選被視為首相岸田文雄執政的「期中考」。自民黨幹事長（相當於黨秘書長）茂木敏充23日晚間在日本放送協會（NHK）節目上表示，如果說這是對岸田政府的「期中考」，那麼可說是獲得一定程度的肯定。
日本參眾議院5席補選自民黨奪4席，岸信千世接父岸信夫衣缽
（中央社）日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選，被視為首相岸田文雄政府的「期中考」，結果在5席當中，執政黨自民黨拿下4席，當選者包括前任首相安倍晉三的姪子岸信千世，同時，隨著這次選舉，日本出現首位維吾爾裔的國會議員。
舉行補選的參眾議院5席是眾議院山口4區及2區選區、眾議院和歌山1區選區、眾議院千葉5區選區、參議院大分選區。
開票後，首先傳出去（2022）年遇刺身亡的前首相安倍晉三的選區眾議院山口4區，自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的前山口縣市議員、38歲的吉田真次當選。
接著得知眾議院山口2區由自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的31歲的岸信千世當選。他是前防衛大臣岸信夫的長子、岸信夫擔任眾議員時的國會秘書。
自民黨在眾議院和歌山1區選區失利，由日本維新會的新人、41歲的前和歌山市議員林佑美當選。
24日凌晨12時15分（台灣時間23日晚間11時15分）左右，開票結果顯示，眾議院千葉5區選區，自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的34歲的英利Arfyia當選，這是她首度當選。
英利出身日本北九州市，父母出身中國維吾爾自治區，父親是維吾爾裔日本人，母親是烏茲別克裔日本人。她10歲那年與父母一同取得日本國籍，曾任職日本銀行（央行）和聯合國本部的事務局。
將近凌晨12時30分，開票結果顯示，參議院大分選區由自民黨提名、聯合執政的公明黨推薦的56歲白坂亞紀當選。她原本在東京經營餐飲店，這次參加自民黨大分縣連（黨部）公開招募，首度參選。
這次參議院大分選區補選，是因為原來這席參議員參選知事選舉而辭去參議員職務。
參眾議院5席補選被視為首相岸田文雄執政的「期中考」。自民黨幹事長（相當於黨秘書長）茂木敏充23日晚間在日本放送協會（NHK）節目上表示，如果說這是對岸田政府的「期中考」，那麼可說是獲得一定程度的肯定。
問及岸田是否會解散眾議院、舉行大選時，茂木表示，這是首相的專權事項（由首相決定），包括這次選舉結果在內，首相會判斷。
對於本屆統一地方選舉（前半段選戰4月9日投開票；後半段選戰4月23日投開票），日本維新會在關西地區得票數明顯成長，自民黨陷入苦戰，茂木強調，確實有必要徹底強化體制。
日相岸田遇襲處眾院和歌山選區，維新會攻下一席
日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選。結果，眾議院和歌山1區選區由日本維新會的新人林佑美當選。此選區是日本首相岸田文雄15日輔選黨籍候選人遇襲處。
國民民主黨籍眾議員岸本周平去年11月轉任和歌山縣知事，眾議院和歌山1區選區23日舉行補選。開票結果日本維新會（簡稱維新會）前和歌山市議員林佑美當選。得票數第2多的是執政黨自民黨提名的候選人、前眾議員、57歲的門博文。
此選區有4人參選，林佑美在這場選戰的政見是徹底改革、投資教育及育兒等。除了維新會共同代表（共同黨主席）、大阪府知事吉村洋文3度到此選區輔選外，維新代表馬場伸幸、維新幹事長（黨秘書長）藤田文武連日前來輔選。
林佑美原本經營人才培育公司，去年8月舉行的和歌山市議會議員補選時首度當選市議員。
自民黨籍候選人門博文獲得和歌山縣知事岸本周平的支持。選戰開跑不久，岸田文雄到和歌山1區選區輔選時，遭人投擲爆裂物，所幸無事。岸田22日再度到這選區輔選。
鑑於統一地方選舉前半段選戰（4月9日投開票），維新會勢力大增，自民黨這次特別加強業界團體等的支持基礎，徹底展開組織戰，但未能扳回一城。
有政論家認為，除了門博文實力不足而落選之外，統一地方選舉前半段選戰當中，維新會氣勢如虹，拿下奈良縣知事。23日晚開票結果顯示，維新會的勢力已擴及大阪的鄰縣和歌山縣。
和歌山縣對自民黨來說，是現任眾議員、前自民黨幹事長二階俊博以及現任參議幹事長世耕弘成這兩位重量級政治人物的地盤。自民黨在大阪已是「一片殘破」的局面，現在眼看著維新會在大阪以外的地區攻城掠地。
日本23日舉行統一地方選舉（類似台灣九合一選舉）後半段選戰及參眾議院5席補選，23日晚8時（台灣時間7時）投票截止後立即進行開票作業。已故首相安倍晉三的眾議院山口4區選區及安倍胞弟岸信夫以健康因素辭職的遺缺山口2區選區，23日開票結果，兩席都由自民黨拿下。
眾議院千葉5區選區、參議院大分選區的開票作業截至晚間11時45分還在進行。
安倍故鄉山口縣眾院2席次補選自民黨全拿下，岸信千世當選
日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選。已故首相安倍晉三的眾議院山口4區及安倍胞弟岸信夫以健康因素辭職的遺缺山口2選區，兩席自民黨全拿下。
這次參眾議院共5席補選的投票與統一地方選舉（類似台灣的九合一選舉）的後半段選戰一同舉行，23日晚8時（台灣時間7時）投票截止後立即進行開票作業。
眾議院山口4區是去年遇刺身亡前首相安倍晉三的選區，補選投開票結果，由執政黨自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的前山口縣市議員、38歲的吉田真次勝選。他的勁敵是最大在野黨立憲民主黨籍的新人、前參議院議員、71歲的有田芳生。
吉田在這次選戰提出的政見是修憲、要推動尊重傳統與文化的教育等。吉田的勁敵有田則是追究宗教團體統一教會與政治的關係，也指出政府有必要提出因應物價飆漲的對策。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
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優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
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最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
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▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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