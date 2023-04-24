2023/04/24,
軍事

首梯女性教召人員5/8入營，桃園八德戰術位置報到，訓練比照男性召員

首梯女性教召人員5/8入營，桃園八德戰術位置報到，訓練比照男性召員
圖為2018年國軍第四作戰區在屏東縣枋山鄉楓港射擊場以實兵實彈方式執行作戰區年度「聯合反登陸作戰操演」，首度以女砲班上場完成任務。Photo Credit: 中央社

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首梯女性受召人員定5月8日於桃園八德地區某戰術位置報到，並進行舊制「5至7天」專長複訓，訓練課程比照男性召員。軍方人士提到，無論男、女受召人員，均依照專長職務共同接受戰技複訓，不會有所區別，僅宿營、衛浴等項目區隔管理。

（中央社）國防部日前宣布，規劃召集女性後備軍人。軍方人士昨（23）日表示，首梯女性受召人員定5月8日於桃園八德地區某戰術位置報到，並進行舊制「5至7天」專長複訓，訓練課程比照男性召員。

國軍目前教育召集政策採舊制「5至7天」及新制「14天」併行，根據國防部統計，新制14天教召員額將自去（2022）年的1.5萬人增加至2.2萬人，5至7天的舊制教召人數則維持約9.6萬人，總員額約11.8萬人。

另外，無論新、舊制教召都改在戰術位置施訓，以利深入掌握作戰責任區地形地物及關鍵基礎設施分布，有助戰時迅速動員編成及完成作戰部署。

軍方人士告訴《中央社》記者，首梯的女性教育召集人員，定5月8日在桃園八德某處戰術位置入營，並進行舊制「5至7天」專長複訓。

軍方人士提到，無論男、女受召人員，均依照專長職務共同接受戰技複訓，不會有所區別，僅宿營、衛浴等項目區隔管理。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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