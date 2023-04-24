蘇丹內亂逾420死、3700傷，各國陸海空急撤人員，野生動物保護區獅子食物不足
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歐洲聯盟23日表示，須就人員撤離展開「協調工作」。7個歐盟成員國在蘇丹設有大使館。荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，「少數」荷蘭人已隨法國飛機撤離，另一群人隨聯合國車隊經陸路離開。他說，包括法國、德國及一些其他國家，「我們已經同意將彼此的同胞一起帶走」。
蘇丹內戰逾420死逾3700傷，各國陸海空急撤人員
（中央社）蘇丹準軍事組織和政府軍發生激戰，已經造成包括264位平民在內的逾420人喪生、逾3700人受傷。多個國家透過陸、海、空路，緊急展開撤僑或撤離使館人員行動。
蘇丹首都喀土穆（Khartoum）主要機場早已成為激戰發生地點，當地目前由與政府軍戰鬥的準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）掌控。
部分撤離行動從紅海（Red Sea）濱的蘇丹港（Port Sudan）進行，當地距喀土穆有850公里車程。《法新社》整理各國進行的受困公民撤離行動如下：
- 美國
美國軍方23日派出3架契努克式直升機（Chinook）從喀土穆撤離美國大使館館員。
從吉布地起飛的3架直升機經衣索比亞抵蘇丹，在地面上停留不到一個小時。為了營救不到100人，華府出動逾100名美軍參與行動。包括具雙重國籍人士在內，據信蘇丹境內目前仍有數千名美國公民。
- 英國
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）推文稱，英軍已經從「複雜而且迅速的」行動中撤離英國大使館館員和他們的家屬。
- 德國
德國軍方23日推文表示：「搭載101位被撤離者的第一架（德國軍方）空中巴士A400M運輸機（Airbus A400M）正在返回約旦的途中。」軍方表示，共有3架A400M運輸機已經抵達蘇丹進行人員撤離。
- 法國
法國外交部官員23日表示，已有第一架法國班機赴蘇丹執行「複雜的」營救行動，撤離多個國家國民約100人。不願具名的官員指出，第2架班機預定23日晚間搭載100人離開，同樣也將飛往吉布地。
- 西班牙
西班牙政府宣布，已經從蘇丹載離約100人，包括30名西班牙公民和70名拉丁美洲和歐洲其他國家公民。西班牙外交部聲明指出，一架軍事飛機於當地時間將近深夜11時離開喀土穆，將前往吉布地。
- 歐盟、荷蘭、瑞典、義大利、希臘
歐洲聯盟23日表示，須就人員撤離展開「協調工作」。7個歐盟成員國在蘇丹設有大使館。
荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，「少數」荷蘭人已隨法國飛機撤離，另一群人隨聯合國車隊經陸路離開。他說，包括法國、德國及一些其他國家，「我們已經同意將彼此的同胞一起帶走」。
瑞典國防部長23日告訴《法新社》，動員140到150名士兵執行外交官和瑞典國民撤離行動。
義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）在羅馬表示，正在計劃23日執行軍事行動，撤離包括義大利人、瑞士人和梵蒂岡代表等「約200人」。
希臘外交部表示，在法國協助下，首批人員「已經從蘇丹撤離」。愛爾蘭外交部在聲明中表示，正部署12名國防人員赴吉布地幫助撤離蘇丹境內的150位公民。
- 土耳其
安卡拉23日拂曉展開行動，走陸路從喀土穆各區和南部城巿瓦德邁達尼（Wad Madani）接走當地估計600位國民其中一部分。
土耳其駐蘇丹大使館指出，但因規劃作為集合區的一間清真寺附近發生「爆炸」，在喀土穆一處地點的撤離計畫受到延宕。
- 約旦、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、突尼西亞
約旦外交部發言人馬雅利（Sinan Majali）22日表示，安曼當局已經展開撤離約300位約旦公民的行動，並且表示將為此「與阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯繼續合作」。
伊拉克外交部發言人沙哈夫（Ahmed al-Sahaf）表示，駐蘇丹大使館館員22日離開喀土穆、14位公民23日平安抵達蘇丹港一處「安全地點」。他告訴《法新社》，一名伊拉克人「因為當前事件」而命喪喀土穆，但是沒有提供進一步細節。
黎巴嫩表示，在擬議的海路撤離行動前，60位公民已經由陸路「安全」離開喀土穆。利比亞駐蘇丹大使館21日表示，已將83名利比亞人從喀土穆撤離到蘇丹港。
突尼西亞大使館宣布，一些公民已經搭乘沙烏地船離開，計劃明天會將仍然滯留當地的公民撤離。
- 沙烏地阿拉伯
據報沙烏地海軍22日在行動中將包括外國外交官和官員在內的逾150人從蘇丹港接走。
利雅德宣布，91名沙烏地公民以及來自科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及、突尼西亞、巴基斯坦、印度、保加利亞、孟加拉、菲律賓、加拿大和布吉納法索的共約66人已經「安全抵達」。
- 中國、印度、日本、韓國、印尼
準備撤離公民的還包括在鄰近國家部署軍隊的韓國和日本。
印度外交部聲明，兩架空軍飛機「已經在沙烏地吉達（Jeddah）待命」，一艘海軍軍艦已經抵達蘇丹港，但是撤離行動「端視安全形勢而定」。
蘇丹軍方表示，正就撤離中國外交官的工作進行協調。印尼表示，有43位公民在喀土穆的大使館館舍裡避難。
蘇丹血腥內戰奪數百命，教宗籲停止暴力恢復對話
天主教教宗方濟各（Pope Francis）23日呼籲蘇丹交戰的軍事派系之間進行對話，蘇丹爆發血腥的戰鬥已進入第2週，至少造成超過4百人喪生。
《法新社》報導，教宗說：「不幸的是，蘇丹的局勢仍然嚴峻。」
他在羅馬聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）的傳統週日祈禱中說：「這就是為什麼我再次呼籲儘快停止暴力，恢復對話。」
教宗說：「我邀請大家為我們的蘇丹弟兄姐妹禱告。」
蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）手下部隊，以及前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」4月15日爆發戰鬥，導火線是雙方對於是否要將「快速支援部隊」編入正規軍隊存在分歧。
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
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根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。