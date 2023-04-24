美總統初選將起跑，民調顯示選民不想看見拜登、川普再戰一次
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拜登現年80歲，是美國史上首位年過八旬的總統。外傳他最快本周將宣布投入競選連任。同時，雅虎新聞（Yahoo News）與民調機構「輿觀」（YouGov）日前一項民調也顯示，38％的受訪者對拜登與川普再度對決的想法感到「疲憊」，29％受訪者感到「恐懼」、23％感到「悲哀與恐懼」。
（中央社）前任美國總統川普（Donald Trump）儘管遭到起訴卻仍懷著再次入主白宮大夢，美國總統拜登（Joe Biden）據傳最快本周宣布競選連任。有民調顯示，美國民眾對於拜登與川普再次對決感到「疲憊」。
美國國家廣播公司（NBC）今（24）日公布最新民調發現，60％的受訪者認為川普不應試圖重新奪回總統大位，其中包括約1/3的共和黨人。其中有30％認為他在紐約面臨刑事指控是不應再度參選的主因。
川普月初在紐約遭刑事起訴，但他對34項偽造商業紀錄的重罪一概不認罪。川普遭到起訴後，聲勢大漲，不少共和黨支持者力挺他明年捲土重來，代表共和黨再次角逐總統寶座。
此外，70％受訪者也認為拜登不應尋求連任，其中包括51％民主黨人。在不應再次參選的理由中，48％認為年齡是主要問題。
拜登現年80歲，是美國史上首位年過八旬的總統。外傳他最快本周將宣布投入競選連任。
同時，雅虎新聞（Yahoo News）與民調機構「輿觀」（YouGov）日前一項民調也顯示，38％的受訪者對拜登與川普再度對決的想法感到「疲憊」（exhaustion），29％受訪者感到「恐懼」（fear）、23％感到「悲哀與恐懼」（sadness and fear）。
在個別政黨參選人部分，NBC民調顯示，川普仍高居共和黨總統初選的首位，領先佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）15個百分點。
雅虎與輿觀民調同樣顯示，川普遙遙領先共和黨內其他可能的參選人，支持率高出迪尚特14個百分點。
迪尚特尚未透露是否參選，但他是目前共和黨內最有可能挑戰川普的人選。他的辦公室日前發布聲明表示，迪尚特將訪問日本、韓國、以色列與英國，為佛州找尋機會「擴展經濟夥伴關係」。外界普遍解讀此行是他試圖提升自己的外交與國安資歷，並為角逐2024年白宮寶座暖場。
NBC民調是在4月14至18日，針對1000名美國成年人進行，誤差值為正負3.1個百分點。雅虎與輿觀民調則是在4月14至17日針對1530名美國成年人進行，誤差值為正負2.8個百分點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。