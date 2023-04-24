「芯費大戰」落幕，藍營憂若整合不利恐成各地立委初選隱憂

2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。

Photo Credit: TNL Brand Studio

例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。

即使突如其來，也絕不認輸的挑戰

今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」

Photo Credit: TNL Brand Studio

晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。

Photo Credit: TNL Brand Studio

為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖

在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。



「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」

Photo Credit: TNL Brand Studio

「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。

Photo Credit: TNL Brand Studio

「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。

Photo Credit: TNL Brand Studio

逆境中，依然相信有微光照亮前方

在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。

Photo Credit: TNL Brand Studio

因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」



「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。

Photo Credit: TNL Brand Studio

慢飛天使，也能飛得又穩又遠

其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」

Photo Credit: TNL Brand Studio

伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」

教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」

Photo Credit: TNL Brand Studio

目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。