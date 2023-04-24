2023/04/24,
政治

「芯費大戰」落幕，藍營憂若整合不利恐成各地立委初選隱憂

「芯費大戰」落幕，藍營憂若整合不利恐成各地立委初選隱憂
Photo Credit: 中央社

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地方人士表示，徐巧芯在初選過程中，攻擊費鴻泰比較深，加上徐巧芯在遊覽車事件中與基層里長鬧翻，雖然地方的里長群組未到炸鍋地步，但這些事件都會是未來整合的關鍵；徐巧芯恐要花點力氣，而費鴻泰的態度也很重要，相信兩人會妥適處理。

芯費大戰落幕，藍營憂若整合不利恐成立委選戰隱憂

國民黨立委初選台北市議員徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰，外界關注日後該如何整合。黨內人士指出，若兩人無法整合成功，恐形成隱憂，但初選結果證明，黨中央對初選的態度就是公平公正，未來有心人士難以再藉初選動搖黨內信任基礎。

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由台北市議員徐巧芯勝出。由於徐巧芯與現任立委費鴻泰在初選過程競爭激烈、攻防不斷，加上徐巧芯主打世代交替，且又是黨內第一場立委初選，外界關注將對藍營產生何種效應。

國民黨立委洪孟楷在臉書發文表示，他自始至終都相信這就是國民黨嶄新的一頁、寶貴的一課，黨內民主並不是口號，而是實際行動，浴火之後更能脫胎換骨展翅高飛。

他指出，有些人會說過程如此激烈，很不習慣，但這就代表國民黨正在改變，至少在此過程未出現抹黑、黑函、造謠、相互提告等撕破臉狀況；此代表黨內選舉可以鬥而不破，這是值得肯定的良性競爭。

地方人士表示，徐巧芯在初選過程中，攻擊費鴻泰比較深，加上徐巧芯在遊覽車事件中與基層里長鬧翻，雖然地方的里長群組未到炸鍋地步，但這些事件都會是未來整合的關鍵；徐巧芯恐要花點力氣，而費鴻泰的態度也很重要，相信兩人會妥適處理。

這位地方人士指出，費鴻泰是在地方經營多年的資深立委，亦獲得一些支持者橫跨藍綠的中間路線里長支持，而徐巧芯與民進黨對抗的路線分明，可能會流失掉這些中間選民，但以選區整體藍大於綠的結構看，徐巧芯贏得立委勝選的機會還是不小。

黨內人士表示，由於徐巧芯的成功，不排除未來黨內在第2階段、第3階段的初選時，會有參選人想複製徐巧芯的方法來贏得初選；倘若徐巧芯與費鴻泰在初選後，無法整合成功做出示範，未來可能會演變為各地初選的隱憂。

黨內人士指出，這場初選結果，直接駁斥包含大局條款、三七制不公平等流言，並證明黨中央對各地立委初選是抱持公平公正的態度，也讓有心人士未來無法再操弄初選議題，進而動搖黨內的信任基礎；因此，雖有隱憂，但事態應不會擴大。

針對徐巧芯、費鴻泰的初選結果，國民黨主席朱立倫23日接受媒體訪問時表示，國民黨在這次初選展現出公平、公正的態度，希望接下來國民黨要團結勝選，不但要世代融合，還要團結努力，所有戰力集中、砲口對外。

對於是否把費鴻泰排進不分區立委名單，朱立倫僅表示，現階段只考慮各區域立委的提名，未獲提名的同志也是黨內重要同志，大家一起團結為2024大選努力。

遭控薪水小偷，許淑華反批徐巧芯不清楚議會程序

國民黨台北市議員徐巧芯指控民進黨市議員許淑華幾乎未出席市議會大會，是薪水小偷。許淑華23日表示，歡迎徐巧芯去檢舉，她會虛心接受，但徐巧芯當了4年議員，卻還搞不清楚議會程序。

國民黨台北市黨部北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由徐巧芯勝出，將在2024立委選舉對上許淑華。徐巧芯在22日初選結束後召開記者會，指控許淑華幾乎沒有出席過台北市議會的大會，是「薪水小偷」，而許淑華發布新聞稿回嗆徐巧芯才是「薪水小偷」。

徐巧芯23日上午與國民黨主席朱立倫、國民黨台北市議會議長戴錫欽一同前往台北市松山慈惠堂出席「2023台北母娘文化季祈福法會」。

徐巧芯在會前接受媒體訪問時表示，許淑華幾乎未出席過台北市議會的大會，恐涉及詐領出席費，而許淑華卻不敢針對詐領出席費做回應，反而把矛頭指向無關的人。到底誰是薪水小偷，民眾都看得到，詐領出席費的薪水小偷正是許淑華。

徐巧芯指出，議員最基本的職責就是審查預算，如果議員不願意進到議會審查預算，在外面跑來跑去，民眾無法接受，如果這種人未來進入立法院，那很多國會議案也都無法通過。

徐巧芯表示，她覺得民進黨選錯人，民進黨議員洪健益開會時人都在現場，但許淑華總是不在，她認為對許淑華來說，出席民進黨中常會比出席議會大會更重要，許淑華絕對是黨意議員、是新潮流傀儡，就算未來進到立法院，也是黨意立委。

對此，稍晚抵達松山慈惠堂的許淑華則受訪回應指出，歡迎徐巧芯去檢舉，並表示徐巧芯當了4年議員，卻還搞不清楚議會程序。市議會每週三的大會就是簽到後，如果對議案有想法可進行表達。

許淑華指出，議會大會是在下午開始，通常議員中午以前就會拿到議程，如果對議程沒有意見，再加上議員有很多事情要忙，就可以去地方服務，或是選民服務，而她週三下午都會到宮廟進行法律服務，週四在服務處，週六則是去菜市場服務等。如果徐巧芯要檢舉，她表示歡迎也虛心接受。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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