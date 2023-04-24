【藝遊嚮導】4/25-5/01：爆發年代千禧雙部曲、烏克蘭女性特展、大象體操《夢境》 亞洲巡迴，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜第9屆大武壠歌舞文化節

時間｜2023/04/29（五） - 2023/04/30（日）

地點｜大武壠族－日光小林部落（高雄市杉林區忠義路1號）

詳情請點擊

「去年通過釋憲案，西拉雅族即將正式恢復平埔族群原住民身分。今年文化節主題『我就是』，除了以環境劇場向外界傳達族人身分恢復的訊息，期望民眾能看見並認識大武壠。」——文化局長王文翠

高雄「大武壠歌舞文化節」走過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，在西拉雅族釋憲案後，今年又逢台灣許久未雨，活動首度擴大為2天，並以「我就是」為主題，透過劇場表演，向世人傳達身分恢復的訊息。活動也結合部落旅行融入科技的實境遊戲「大武壠獵人」，展現10多年來大武壠族文化的復振成果。

「祈雨」是大武壠重要傳統，以往在農曆4月26日之後，若仍雨水不足，為了讓農作物順利生長，族人會舉行祈雨儀式，期盼雨水和豐收。今年台灣遭遇百年大旱，在艱難時候族人特別分享祈雨儀式，盼早日天降甘霖，祈願台灣風調雨順、土地豐收。

活動當天有專人接待社區小旅行，讓民眾深入了解大武壠文化。日光草地音樂會邀請鄰近學校與各族群演出，臨場觀賞大鼓陣和各校特色展演。

除了在地文化展演外，活動結合在地假日市集與手作文化體驗，鄰近特色社區與勞動部多元就業開發計畫的單位夥伴將設攤，預計有70攤於日光市集、秧光小市聯合展售。包括小林獨特薑黃臭豆腐、薑黃系列產品、多樣農特產品、文創手工藝品及伴手禮等。

莫拉克風災後，小林部落成立大滿舞團，舞團在2014年至日本為311大地震義演；在2018年受邀至韓國水原市參與華城文化節，2019年也展開莫拉克10週年全國巡演。2021年更為「國慶焰火在高雄」活動揭開序幕，去年更是在「2022台灣燈會在高雄」大放異彩，實力堅強。歡迎民眾29日至日光小林社區觀賞大滿舞團精彩演出。

名稱｜2023 NTT Arts NOVA瑞克．米勒《爆發年代千禧雙部曲》

時間｜2023/04/28（五） - 2023/04/30（日）

地點｜臺中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

「娛樂性拉滿、能量爆棚，一場由真正的神燈精靈導覽的魔毯之旅！」––加拿大《卡加利先驅報》

《爆發年代》首部曲在2021年引發國人熱議，2023年春第二、三部曲將同步震爆登臺！

加拿大編導演劇場全才瑞克．米勒（Rick Miller）打造《爆發年代》三部曲，以25年為一個單位，在三部曲300分鐘裡交織出75年的時空。他以獨角戲搭配多元劇場媒體詮釋百餘位知名人物，在一首首經典歌曲中談心、說史，笑鬧中引領我們回望過去、走過現在、想像未來。

《爆發年代X》緊接《爆發年代》時序，從1969年胡士托音樂節走進「X世代」的時光長廊，見證迪斯可、石油危機、冷戰、電玩遊戲到龐克搖滾的崛起。米勒以個人故事出發，講述同樣身為「X世代」的他如何在青少年的憤怒與對立中成長。《爆發年代YZ》則從1996年網路為「千禧世代」與「Z世代」揭開序幕說起，米勒將視角轉向下一輩的世代，揭露網路科技為世界接上全新篇章時，年輕人卻是夢想與焦慮共存。當時光來到今日，結局將交由與米勒共度這段爆發旅程的你我投票決定！

名稱｜身聲劇場《三個夢──童話．神話．鬼話》

時間｜2023/04/28（五） - 2023/04/30（日）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

空山裡受潮的記憶 與怪物相遇的航行 以聲音為路的歸鄉之旅

《三個夢──童話．神話．鬼話》別開生面的3組創作者、3個作品。

《兩個漁夫》取材於愛斯基摩人殘酷童話中與釣魚有關的故事，主創者李樹明以製偶操偶長才體現極地國度、結合因紐特傳統音樂元素與圖騰風格。《臼裡的男孩》由台灣頂尖的年輕非洲鼓手Boka首度跨界劇場、結合原住民杵臼與非洲鼓樂創作異想天開的個人神話。《晚晴》挑戰東南亞甘美朗樂器與鋼琴結合，譜寫一隻沒有時間的鬼。結合偶戲、現場音樂、戲劇肢體與互動，身聲駐團墨西哥藝術家Ivan再度展現多元音樂類型創作能量，三組作品虛實交錯出魂牽夢縈的夢境版圖。

身聲劇場首度團員發展創作始於2006進駐竹圍工作室，以《歪斜的平衡－身聲2006河岸獨角戲》開始由團員主題發想、實驗編導作品，由創辦人吳忠良藝術統籌，根據每一位成員對不同議題的關注、創作風格，找到自由發揮的空間。後接續有了2009《身聲小劇場藝術節》，張偉來創作《在大水之中》、劉婉君與潘巴奈的《吞噬－一個洞第二號作品》、《第一百零八個巴奈》；2013身聲單人劇《惡女之花》三部小戲—《在自己的房間》、《我家有本千字圖》、《餐桌上的詭故事》等，甚至劉佩芬、劉婉君從身聲小戲拓展成完整作品《噬》與《在自己的房間》，分別於2017、2018年赴愛丁堡藝穗節台灣季演出獲得佳績，而莊惠勻另闢戰場，近年一鼓作氣發表《春釘》、《告別作者》與《蟑螂越過山丘》等個人創作，可見身聲小戲的發酵能量不可小覷。

身聲發展到任何階段，身聲小戲精神──獨立創作、延續身聲打破身聲，無論是偶戲、音樂或戲劇肢體，在「演樂舞合一」的理念與身聲訓練體系下，轉化為劇場創作的表達，創造新生代編導能量與舞台。

身聲劇場最具個人特色與實驗精神的小戲節自2013年《惡女之花》後再現，邀請大家春天酣然入夢。

【展覽】

名稱｜《當戰時成為日常：烏克蘭女性的第 / 天》特展

時間｜2023/04/21（五） - 2023/11/21（二）

地點｜國家人權博物館（新北市新店區復興路131號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊