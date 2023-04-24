【藝遊嚮導】4/25-5/01：爆發年代千禧雙部曲、烏克蘭女性特展、大象體操《夢境》 亞洲巡迴，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
大武壠歌舞文化節在西拉雅釋憲案後首度擴大為2天！加拿大編導演劇場全才瑞克．米勒以獨角戲搭配多元媒體詮釋百餘位知名人物引爆千禧雙部曲。《當戰時成為日常：烏克蘭女性的第 / 天》帶領觀者從女性角度感受俄烏戰爭的殘酷。電影《愛情美樂地》以跨性別角色挑戰伊斯蘭教保守價值觀。樂迷引頸期盼的大象體操《夢境》亞洲巡迴將在高雄演出唯一台灣場次。
【表演藝術】
名稱｜第9屆大武壠歌舞文化節
時間｜2023/04/29（五） - 2023/04/30（日）
地點｜大武壠族－日光小林部落（高雄市杉林區忠義路1號）
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「去年通過釋憲案，西拉雅族即將正式恢復平埔族群原住民身分。今年文化節主題『我就是』，除了以環境劇場向外界傳達族人身分恢復的訊息，期望民眾能看見並認識大武壠。」——文化局長王文翠
高雄「大武壠歌舞文化節」走過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，在西拉雅族釋憲案後，今年又逢台灣許久未雨，活動首度擴大為2天，並以「我就是」為主題，透過劇場表演，向世人傳達身分恢復的訊息。活動也結合部落旅行融入科技的實境遊戲「大武壠獵人」，展現10多年來大武壠族文化的復振成果。
「祈雨」是大武壠重要傳統，以往在農曆4月26日之後，若仍雨水不足，為了讓農作物順利生長，族人會舉行祈雨儀式，期盼雨水和豐收。今年台灣遭遇百年大旱，在艱難時候族人特別分享祈雨儀式，盼早日天降甘霖，祈願台灣風調雨順、土地豐收。
活動當天有專人接待社區小旅行，讓民眾深入了解大武壠文化。日光草地音樂會邀請鄰近學校與各族群演出，臨場觀賞大鼓陣和各校特色展演。
除了在地文化展演外，活動結合在地假日市集與手作文化體驗，鄰近特色社區與勞動部多元就業開發計畫的單位夥伴將設攤，預計有70攤於日光市集、秧光小市聯合展售。包括小林獨特薑黃臭豆腐、薑黃系列產品、多樣農特產品、文創手工藝品及伴手禮等。
莫拉克風災後，小林部落成立大滿舞團，舞團在2014年至日本為311大地震義演；在2018年受邀至韓國水原市參與華城文化節，2019年也展開莫拉克10週年全國巡演。2021年更為「國慶焰火在高雄」活動揭開序幕，去年更是在「2022台灣燈會在高雄」大放異彩，實力堅強。歡迎民眾29日至日光小林社區觀賞大滿舞團精彩演出。
名稱｜2023 NTT Arts NOVA瑞克．米勒《爆發年代千禧雙部曲》
時間｜2023/04/28（五） - 2023/04/30（日）
地點｜臺中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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「娛樂性拉滿、能量爆棚，一場由真正的神燈精靈導覽的魔毯之旅！」––加拿大《卡加利先驅報》
《爆發年代》首部曲在2021年引發國人熱議，2023年春第二、三部曲將同步震爆登臺！
加拿大編導演劇場全才瑞克．米勒（Rick Miller）打造《爆發年代》三部曲，以25年為一個單位，在三部曲300分鐘裡交織出75年的時空。他以獨角戲搭配多元劇場媒體詮釋百餘位知名人物，在一首首經典歌曲中談心、說史，笑鬧中引領我們回望過去、走過現在、想像未來。
《爆發年代X》緊接《爆發年代》時序，從1969年胡士托音樂節走進「X世代」的時光長廊，見證迪斯可、石油危機、冷戰、電玩遊戲到龐克搖滾的崛起。米勒以個人故事出發，講述同樣身為「X世代」的他如何在青少年的憤怒與對立中成長。《爆發年代YZ》則從1996年網路為「千禧世代」與「Z世代」揭開序幕說起，米勒將視角轉向下一輩的世代，揭露網路科技為世界接上全新篇章時，年輕人卻是夢想與焦慮共存。當時光來到今日，結局將交由與米勒共度這段爆發旅程的你我投票決定！
名稱｜身聲劇場《三個夢──童話．神話．鬼話》
時間｜2023/04/28（五） - 2023/04/30（日）
地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
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空山裡受潮的記憶 與怪物相遇的航行 以聲音為路的歸鄉之旅
《三個夢──童話．神話．鬼話》別開生面的3組創作者、3個作品。
《兩個漁夫》取材於愛斯基摩人殘酷童話中與釣魚有關的故事，主創者李樹明以製偶操偶長才體現極地國度、結合因紐特傳統音樂元素與圖騰風格。《臼裡的男孩》由台灣頂尖的年輕非洲鼓手Boka首度跨界劇場、結合原住民杵臼與非洲鼓樂創作異想天開的個人神話。《晚晴》挑戰東南亞甘美朗樂器與鋼琴結合，譜寫一隻沒有時間的鬼。結合偶戲、現場音樂、戲劇肢體與互動，身聲駐團墨西哥藝術家Ivan再度展現多元音樂類型創作能量，三組作品虛實交錯出魂牽夢縈的夢境版圖。
身聲劇場首度團員發展創作始於2006進駐竹圍工作室，以《歪斜的平衡－身聲2006河岸獨角戲》開始由團員主題發想、實驗編導作品，由創辦人吳忠良藝術統籌，根據每一位成員對不同議題的關注、創作風格，找到自由發揮的空間。後接續有了2009《身聲小劇場藝術節》，張偉來創作《在大水之中》、劉婉君與潘巴奈的《吞噬－一個洞第二號作品》、《第一百零八個巴奈》；2013身聲單人劇《惡女之花》三部小戲—《在自己的房間》、《我家有本千字圖》、《餐桌上的詭故事》等，甚至劉佩芬、劉婉君從身聲小戲拓展成完整作品《噬》與《在自己的房間》，分別於2017、2018年赴愛丁堡藝穗節台灣季演出獲得佳績，而莊惠勻另闢戰場，近年一鼓作氣發表《春釘》、《告別作者》與《蟑螂越過山丘》等個人創作，可見身聲小戲的發酵能量不可小覷。
身聲發展到任何階段，身聲小戲精神──獨立創作、延續身聲打破身聲，無論是偶戲、音樂或戲劇肢體，在「演樂舞合一」的理念與身聲訓練體系下，轉化為劇場創作的表達，創造新生代編導能量與舞台。
身聲劇場最具個人特色與實驗精神的小戲節自2013年《惡女之花》後再現，邀請大家春天酣然入夢。
【展覽】
名稱｜《當戰時成為日常：烏克蘭女性的第 / 天》特展
時間｜2023/04/21（五） - 2023/11/21（二）
地點｜國家人權博物館（新北市新店區復興路131號）
備註｜本活動為售票活動
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「惟有記憶不被抹除、歷史不被消除，正義才有可能。」——《報導者》總編輯李雪莉
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/