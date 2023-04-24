英國《金融時報》：安謀研發先進半導體原型，恐成聯發科對手

（中央社）《金融時報》報導，軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（ARM）正在打造自己的半導體，以展示自家產品能力。安謀今（2023）年稍晚將進行首次公開募股（IPO），正試圖吸引新客戶並刺激成長。

報導引述聽取相關簡報的知情人士稱，安謀將與製造夥伴合作開發這款新的半導體。

傳統上，安謀著重銷售自家藍圖設計（安謀架構）給晶片製造商，而非直接投入研發和生產半導體本身；安謀希望新晶片原型能向更廣大的市場展現出安謀設計的實力和能力。

安謀過去曾跟三星和台積電等夥伴打造一些測試晶片，主要目的是讓軟體開發商熟悉新產品。

然而多名業界主管告訴《金融時報》，安謀過去6個月內開始著手的最新晶片比以往「更為先進」，安謀也組成一支更大型的執行團隊，並將產品目標客群鎖定在晶片製造商，而不只是軟體開發商。

根據聽取相關簡報的消息人士，安謀已建立一支新的「解決方案工程」團隊，將由這支團隊帶頭為行動裝置、筆記型電腦和其他電子產品來開發這些先進晶片原型。

金融時報指出，安謀傳出製造晶片的消息已在半導體業界引發疑慮，業界擔心安謀若打造出夠好的晶片，未來可能嘗試銷售，成為聯發科、高通（Qualcomm）等安謀大客戶的競爭對手。

與安謀關係緊密的消息人士則堅稱，目前並無販售或授權新產品的計畫，而且只是在開發原型。安謀拒絕評論。

安謀若採取行動打造市售晶片，將破壞自身在半導體業界猶如「瑞士」一般的中立地位。安謀將自家設計賣給幾乎所有的行動裝置晶片製造商，同時不跟它們直接競爭。

中立模式使得逾95%智慧型手機內都能找到安謀產品，包括高通、聯發科、蘋果（Apple）都是它的客戶。

美英聯手管制技術出口 中國取得安謀晶片設計受阻

（中央社）《金融時報》去（2022）年12月報導，日本軟銀集團旗下英國晶片公司安謀（Arm Ltd）判定美國和英國不會批准向中國出口技術，中國科技巨頭阿里巴巴因而將無法購買一些最先進晶片設計。

《路透社》報導，《金融時報》（Financial Times）援引知情人士的話稱，這是已知安謀首次斷定不能向中國出口其最尖端的設計。

報導稱，這家英國晶片技術公司得出結論，美國和英國政府不會批准該公司最新的Neoverse V系列售予中國，因為其性能太好。

阿里巴巴和安謀對《路透社》的詢問未立即做出回應。

去年10月的兩個月前，美國公布一套全面出口管制措施，包括禁止中國取得在世界任何地方使用美國工具製造的某些半導體晶片，大幅擴大影響力以減緩北京的技術和軍事進步。

據《彭博》（Bloomberg News）日前報導，拜登政府還計畫將中國晶片製造公司長江存儲科技（Yangtze Memory Technologies Co）和另外35家中國公司列入貿易黑名單，以阻止它們購買某些美國元件。

安謀於2022年稍早推出名為Neoverse V2的次世代資料中心晶片技術，以滿足來自5G和網路聯結設備資料的爆炸性增長。

報導稱，過去一年，安謀發布幾款新的核心設計，包括Neoverse N2和Neoverse V1和V2，後者為迄今性能最高的核心設計。

《金融時報》援引了解幕後原因人士的話說，由於美國和英國對瓦聖納協定（Wassenaar）所列相關科技進行出口管制，中國公司被禁止購買Neoverse V2及其上一代V1。瓦聖納協定限制和平與軍事「兩用」的科技在市場流動。

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核稿編輯：翁世航