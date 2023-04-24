英國《金融時報》：安謀研發先進半導體原型，恐成聯發科對手
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近日傳出安謀已建立一支新的「解決方案工程」團隊，將由這支團隊帶頭為行動裝置、筆記型電腦和其他電子產品來開發這些先進晶片原型。
（中央社）《金融時報》報導，軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（ARM）正在打造自己的半導體，以展示自家產品能力。安謀今（2023）年稍晚將進行首次公開募股（IPO），正試圖吸引新客戶並刺激成長。
報導引述聽取相關簡報的知情人士稱，安謀將與製造夥伴合作開發這款新的半導體。
傳統上，安謀著重銷售自家藍圖設計（安謀架構）給晶片製造商，而非直接投入研發和生產半導體本身；安謀希望新晶片原型能向更廣大的市場展現出安謀設計的實力和能力。
安謀過去曾跟三星和台積電等夥伴打造一些測試晶片，主要目的是讓軟體開發商熟悉新產品。
然而多名業界主管告訴《金融時報》，安謀過去6個月內開始著手的最新晶片比以往「更為先進」，安謀也組成一支更大型的執行團隊，並將產品目標客群鎖定在晶片製造商，而不只是軟體開發商。
根據聽取相關簡報的消息人士，安謀已建立一支新的「解決方案工程」團隊，將由這支團隊帶頭為行動裝置、筆記型電腦和其他電子產品來開發這些先進晶片原型。
金融時報指出，安謀傳出製造晶片的消息已在半導體業界引發疑慮，業界擔心安謀若打造出夠好的晶片，未來可能嘗試銷售，成為聯發科、高通（Qualcomm）等安謀大客戶的競爭對手。
與安謀關係緊密的消息人士則堅稱，目前並無販售或授權新產品的計畫，而且只是在開發原型。安謀拒絕評論。
安謀若採取行動打造市售晶片，將破壞自身在半導體業界猶如「瑞士」一般的中立地位。安謀將自家設計賣給幾乎所有的行動裝置晶片製造商，同時不跟它們直接競爭。
中立模式使得逾95%智慧型手機內都能找到安謀產品，包括高通、聯發科、蘋果（Apple）都是它的客戶。
美英聯手管制技術出口 中國取得安謀晶片設計受阻
（中央社）《金融時報》去（2022）年12月報導，日本軟銀集團旗下英國晶片公司安謀（Arm Ltd）判定美國和英國不會批准向中國出口技術，中國科技巨頭阿里巴巴因而將無法購買一些最先進晶片設計。
《路透社》報導，《金融時報》（Financial Times）援引知情人士的話稱，這是已知安謀首次斷定不能向中國出口其最尖端的設計。
報導稱，這家英國晶片技術公司得出結論，美國和英國政府不會批准該公司最新的Neoverse V系列售予中國，因為其性能太好。
阿里巴巴和安謀對《路透社》的詢問未立即做出回應。
去年10月的兩個月前，美國公布一套全面出口管制措施，包括禁止中國取得在世界任何地方使用美國工具製造的某些半導體晶片，大幅擴大影響力以減緩北京的技術和軍事進步。
據《彭博》（Bloomberg News）日前報導，拜登政府還計畫將中國晶片製造公司長江存儲科技（Yangtze Memory Technologies Co）和另外35家中國公司列入貿易黑名單，以阻止它們購買某些美國元件。
安謀於2022年稍早推出名為Neoverse V2的次世代資料中心晶片技術，以滿足來自5G和網路聯結設備資料的爆炸性增長。
報導稱，過去一年，安謀發布幾款新的核心設計，包括Neoverse N2和Neoverse V1和V2，後者為迄今性能最高的核心設計。
《金融時報》援引了解幕後原因人士的話說，由於美國和英國對瓦聖納協定（Wassenaar）所列相關科技進行出口管制，中國公司被禁止購買Neoverse V2及其上一代V1。瓦聖納協定限制和平與軍事「兩用」的科技在市場流動。
新聞來源
延伸閱讀
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- （更新）各國監管機關反對，輝達併購安謀宣告破局，軟銀將獲得新台幣350億元分手費
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核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！