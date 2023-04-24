2023/04/24,
教育

《特教法》修法：立委籲減輕心評沉重負擔，教育部稱專職化入法「就回不來」

《特教法》修法：立委籲減輕心評沉重負擔，教育部稱專職化入法「就回不來」
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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教育現場和教團長期反映，心理評量工作佔用特教老師的教學時間，甚至影響教學品質。立委鄭麗文表示，現在特教老師的身心負擔沈重，不應該強加不屬於他們的業務，他認為鑑定工作繁瑣、也需要高度專業，因此在特教學生與幼兒的鑑定上，應該專責設置評估人員。

近期立法院教育及文化委員會審查《特殊教育法》院版草案，其中最受關注的議題之一，便是特教心理評量人員專職化的問題。長期以來，特教老師反映心評工作嚴重增加工作負擔，多名立委在修法中主張要讓心評由專職人員辦理，教育部則回應專職化入法「就回不來」，可以從降低師生比、充實特教資源中心專職人力著手。

在院版草案中，第18條條文內容是關於特殊教育學生及幼兒的鑑定。而教育現場和教團長期反映，心理評量工作佔用特教老師的教學時間，甚至影響教學品質。立委鄭麗文表示，現在特教老師的身心負擔沈重，不應該強加不屬於他們的業務，他認為鑑定工作繁瑣、也需要高度專業，因此在特教學生與幼兒的鑑定上，應該專責設置評估人員。

立委吳思瑤指出，這是本次《特教法》修法的核心關鍵條文，修法可以分成兩個面向來思考，第一是工作量的問題，在心評施測期間，每個老師大概要處理6到10位學生的心評，每名學生要花2天，鑑定工作可能耗時2個月，工作爆量就會影響特教教學工作。

第二個切入點是專業性，吳思瑤以英國、加拿大等國家的經驗說明，心評工作應由專業的心評人員專職為之，立委林宜瑾也提及，英國、美國就是由具有心理學與相關背景的專業人員來做心評工作。

立委建議給專職化過渡期，或提供補助鼓勵兼任

不過，心評工作專職化也非一蹴可及，因此立委王婉諭指出，考量修法的落實，時代力量認為應該在5年內逐步朝向專責的方向努力，給予這樣的過渡期才是務實的修法方向。

林宜瑾的修法版本中，雖然建議心評人員以專任為原則，但若真的沒辦法、也有老師願意兼任心評，就應該給予合理待遇跟工作上的協助。吳思瑤也認為要以專任為原則，但林宜瑾的版本是折衷方案，若教師自願兼任的話是合理做法。

同樣是以兼任為修法方向，立委鄭正鈐強調，可以鼓勵老師暫時兼任心評工作，而不是一定要去兼任，願意兼任的老師要提供補助以及工作上的協助。

立委張廖萬堅同樣主張心評人員以專職為原則，由特教資源中心統籌規劃，並且應該額外增加特教資源中心裡特教老師的編制，增加的編制就給專職人員辦理心評工作，這個制度一方面可以由具有特教老師資格的人來從事心評工作，另一方面是透過增加專職人員減輕現場特教老師的負擔。

針對立委所提出的修法建議，教育部回應，特教老師平常的輔導工作就很辛苦，心評工作又集中在短期、工作量大，如何兼顧學生的輔導確實是兩難。目前減輕特教老師的負擔是共識，但專職化並非唯一解方，亦可以從降低師生比、充實特教資源中心專職人力著手，這些人力平常可以做輔導、心評期間集中心力在做心評。教育部憂心若心評人員入法專職化，「這件事情方向去了就回不來」，要有更多配套。而在討論未有共識的情況下，教文會決議先保留條文。

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核稿編輯：翁世航


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