從恐怖分子到CIA特務，神秘失蹤的「布雷蓋」是隱姓埋名還是遭復仇殺害？
我們想讓你知道的是
1991年布雷蓋來到美國大使館，提出要揭發卡洛斯組織，在接下來的幾年裡，布雷蓋作為代號FDBONUS/1號的特務人員，與中情局合作，他向美國外國情報局提供卡洛斯組織的內部消息，包括行動細節、武器藏匿處和支持團夥等，為此他每月得到3000美元的工資......
文：Adrian Hänni
翻譯：楊煦冬
1995年11月12日，布雷蓋（Bruno Breguet）在地中海上的一艘遊輪中神秘失蹤，前一天，這名瑞士人在安科納港被拒絕入境，因為他之前的政治暴力行徑，布雷蓋在義大利是不受歡迎的人。布雷蓋不得不返回希臘，當晚還有人在船上見過他，但當第二天船在伊古梅尼察停靠時，卻不見了他的蹤跡，關於他的下落有著無數猜測。
他其實是瑞士義大利語區提契諾人這個事實，直至今日也幾乎無人知曉，2003年瑞士媒體將他稱為「頂級恐怖分子」，那麼他到底是誰？
布雷蓋生於1950年，在馬焦雷湖畔的米努西奧（Minusio）長大。1969年2月，巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）的一支突擊隊，在蘇黎世機場襲擊了以色列航空公司的一架飛機，從而將中東的衝突帶到了瑞士。
當那些恐怖分子在瑞士的溫特圖爾受審時，布雷蓋的激進思想顯露了出來：他從巴勒斯坦難民的命運中看到了巨大的不公。正如許多「六八運動」（上世紀60年代中後期、1968年達到高峰的一場，由全世界左翼學生和民權運動分子共同發起的反戰、反官僚菁英的一系列抗議活動）中的人熱衷於毛澤東和格瓦拉（Che Guevar）著作一樣，他也在巴勒斯坦抵抗戰士身上，看到了世界革命鬥爭中的前衛精神。
1970年，這名高中生去了黎巴嫩，在一個人民解放陣線的營地接受軍事訓練，為一項以色列任務做準備。布雷蓋宣誓為人民陣線實施一次爆破任務，目標是特拉維夫的地標性建築、當時中東最高的建築-沙洛姆大廈。但以色列相關部門在海法港就逮捕了他，因為他當時攜帶了兩公斤的炸藥。軍事法庭判了他15年有期徒刑。
1977年布雷蓋獲釋，他之所以能被提前釋放還要歸功於瑞士政府的外交交涉以及讓薩特（Jean-Paul Sartre）、波伏娃（Simone de Beauvoir）、格拉斯（Günther Grass）、佛里施（Max Frisch）和迪倫馬特（Friedrich Dürrenmatt）等知名人物共同發起的國際聲援運動。
加入恐怖組織
出獄後布雷蓋決定繼續參加武裝鬥爭，他加入了桑切斯（Ilich Ramírez Sánchez）的恐怖組織，這個綽號「豺狼卡洛斯」的委內瑞拉人，自1975年以來一直被認為是世界上最難對付的恐怖分子，他和他的突擊隊曾襲擊了位於維也納的石油輸出國組織（OPEC），並將11名石油部長扣為人質。70年代末，他組建了自己的恐怖組織，從解放巴勒斯坦人民陣線和西德革命小組的左翼極端分子中招募成員。
布雷蓋從豺狼卡洛斯的思想中，感覺自己的理想像香檳酒中的氣泡一樣得以發散。卡洛斯集團致力於世界革命，並「希望與一切形式的帝國主義鬥爭到底」，東德國安機構Stasi在檔案資料中有過這樣的記載。但這個組織實際上更像是一個披著革命外衣的犯罪組織，主要的業務，是通過為阿拉伯獨裁者提供保護、軍火交易和契約謀殺，來賺取盡可能多的錢。
卡洛斯組織還為羅馬尼亞特務部門工作過，1981年2月，該組織與巴斯克埃塔的極端分子合作，對慕尼黑的自由歐洲廣播電台進行了一次爆炸襲擊，這個美國宣傳電台在慕尼黑的鐵幕後播放自由廣播節目，因此成為齊奧塞斯庫（Nicolae Ceaușescu）羅馬尼亞獨裁政權的眼中釘，東歐檔案館的機密文件和一位前戰友的證詞，非常明確地揭露出：是布雷蓋用遙控器引爆了炸彈。當時並未造成人員傷亡，純屬運氣好。
布雷蓋不用服刑
在1982年進行另一次爆炸襲擊時，這個來自提契諾州的瑞士人在巴黎被捕。卡洛斯想方設法解救他的這名「士兵」，他給法國內政部長發了一封附有最後通牒的恐嚇信。布雷蓋的律師維吉斯（Jacques Vergès）在公開場合非常自信地說：「布雷蓋，你知道，他知道，政府也知道，就算他被定罪，也不用服刑。這一點大家都心知肚明。現在唯一的問題是需要多長時間他才能被釋放。也就是說，他的朋友們要製造多少傷亡，多少悲痛，法國才會同意釋放他。」
最後的答案是：三年半，至少11人死亡，139人受傷。布雷蓋又獲得了自由。
法國政府並未理會卡洛斯的最後通牒，將布雷蓋與科普（Magdalena Kopp）一起判處五年監禁。科普是恐怖組織的重要領導成員，後來成為「豺狼」的妻子，她被指控在巴黎襲擊事件中是布雷蓋的同夥。因此，卡洛斯向法國宣戰，在一波殘酷的襲擊中，許多無辜的平民也成為襲擊對象。但法國官方並不讓步，直到服完三分之二的刑期後，布雷蓋才被遣送回瑞士。
從恐怖分子到CIA特務
在隨後的幾年裡，這名瑞士人充當了卡洛斯組織的西歐總管。與此同時，卡洛斯及其貼身戰友也不得不撤退到大馬士革，因為東歐的社會主義政權不再容忍他們的存在。在後來的幾年裡，以合法身份居住在提契諾州的布雷蓋，也經常會在敘利亞首都大馬士革待上幾週。
一直不為人知的是：1991年春天的一天，這名自稱「職業革命家」的人來到美國大使館，提出要揭發卡洛斯組織。美國國家檔案館的一份爆炸性文件顯示，在接下來的幾年裡，布雷蓋作為代號FDBONUS/1號的特務人員與中情局合作，他向美國外國情報局提供卡洛斯組織的內部消息，包括行動細節、武器藏匿處和支持團夥等，為此他每月得到3000美元的工資（相當於今天的：約6000瑞郎）。
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