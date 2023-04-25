TNL+ 2023/04/25,
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稱台灣是國際議題，尹錫悅為何「重拾抗中初心」大談台海問題？

稱台灣是國際議題，尹錫悅為何「重拾抗中初心」大談台海問題？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

尹錫悅為何會突然提及「臺灣問題」？除了因為現今韓美日正屬於軍演現況，三國關係正屬交洽熱烈之際，尹錫悅也將以「國賓」身份出訪美國，故在行程之前，大表親美之姿。從言談之中，可以體會到他身為12年後，以「國賓」重登美國領土訪問之事十分自豪，發言大剌剌陳述親美「國際現況」，然而此強硬立場，事後能否保持一貫，仍值得我們關注。

自4月中旬以來，韓美日同盟為了反制惡鄰居北韓導彈的騷擾，於4月17日正式在韓國東海海域處，舉行三國聯合軍演。其中最吸睛的軍火船艦，乃是三國都派出喝阻北韓導彈攻擊的防禦艦隊，韓國派出的是重達7600噸的宇宙盾級驅逐艦栗谷李珥號（율곡이이함），美國則是出動6900噸的班福特導彈驅逐艦，日本則是由7700噸的愛宕級驅逐艦坐鎮。

甚則三國去（2022）年10月至2月22日左右，都曾於獨島附近領海空進行多次防禦演習，大有因應北韓不斷以彈逼迫之勢，而就目前表定軍演表來看，三國軍演暫訂進行12天，約於4月底完全結束。

反過來看惡鄰北韓，除了從去年起，在韓日海域紛紛多次試射導彈，引來國際關注，例如令我印象最為深刻的，上個月底韓國尹錫悅總統訪日前後，北韓皆以試射導彈回應，大抱不滿，痛斥邪惡美日帝國，插手韓半島「內政」問題外。4月14日，北韓還對外宣稱開發出來的新型（火星-18型）洲際導彈，採用了新型「固體燃料」，大大提升導彈射程與殺傷力，形成軍火競賽。

而今北韓面對著三國大陣仗軍演，氣得直跳腳，拒絕兩韓熱線聯洽之餘，還威嚇將來不排除更具威脅的反制行動，意指不惜以核逼戰，引來各國關注起韓半島區域風險。

尹錫悅重拾抗中初心，「台灣言論」引發中韓大戰

然而，不知是否三國軍演過熱，抑或南北韓關係過於緊繃，大選前就曾拋出「韓國年輕人全部都討厭中國」過激言論的韓國總統尹錫悅，突然重拾「初心」，在4月19日接受《路透社》訪問，脫口而言的一番「台灣言論」，引來中韓大戰。

主因在於尹錫悅暗指，因為中共想用武力改變現況，造成台海緊張局面，他和國際社會是堅決反對此立場，且台灣議題不僅僅是中國與台灣問題，也是國際問題，而訪談間，尹錫悅試圖透過台灣議題，讓全世界看到同屬區域風險的南北韓問題。

但尹錫悅此發言，馬上就引來中國方面嚴重抗議，先是中國外交部發言人汪文斌，在20日記者會開砲，談及韓國有什麼資格對台海問題指三道四，「解決台灣問題是中國人自己的事情，不容他人置喙」，口吻極重，甚則隔天21日，中國外交部部長秦剛，怒批韓國為何此時對台灣與中國的「內政」問題，大放厥詞。

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