行政院版《特殊教育法》草案拿掉「生活」協助，家長憂影響特教生學習，立委要求維持現行條文
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立委陳秀寳指出，特教生在行動、飲食甚至如廁可能都會需要協助，如果沒有適當協助，「他會不敢去上學，他在學校什麼都不方便」，就算學生想要學習，也可能因此而受到中斷，這對特教生並不公平。
本次行政院版《特殊教育法》修法草案，教育部因應衛福部建議將現行法規內提供身心障礙學生「生活人力協助」的文字拿掉，讓立委辦公室的陳情電話接不完。對此，多名委員在今（24）日的逐條審查中提出應維持現行條文，擔心學生在學校得不到適當協助會不敢去上學。對此，教育部同意維持原條文，但須附上立法說明以釐清觀念。
原法條中提及，需依身心障礙在校學習及生活需求，提供其「學習及生活人力協助」，但在本次修正的第37條中，因應衛福部建議，讓衛政、教育的分工更細緻、專業化，因此拿掉了「生活」的協助，只剩下「學習輔助人力協助」，第4款的「復健服務」也因同樣理由被拿掉。多名委員都反應，接到許多憂心的家長陳情，立委吳思瑤呼籲，應該要把「生活人力協助」與第4款「復健服務」的文字放回來，來安家長的心。
立委陳秀寳指出，特教生在行動、飲食甚至如廁可能都會需要協助，如果沒有適當協助，「他會不敢去上學，他在學校什麼都不方便」，就算學生想要學習，也可能因此而受到中斷，這對特教生並不公平。
身心障礙者權利公約（CRPD）指出：「身心障礙者於普通教育系統中獲得必要之協助，以利其獲得有效之教育 」，立委王婉諭認為，如果連學生的生理、生活需求都沒辦法顧及，遑論是不是能做有效學習？因此他主張絕對要保障生活需求，如果教育部認為條文修正過後的「學習輔助人力」包含在校生活所需，務必說清楚涵蓋哪些範圍。
立委陳以信針對第37條的修正，關注在第7款「校園無障礙環境」應加上「運動輔具」的需要。他表示希望能讓身障的學生享受「追風」的感覺，在體育課時，身障的孩子常常得坐在教室內，立委萬美玲進一步表示，如果沒有適當的運動輔具，對很多腦麻的學生來說，體育課或一般活動都可能寸步難行。
立委張廖萬堅則認為，院版37條第1項第1款的「教育輔具服務」應該就已經涵蓋體育輔具，只是過去沒有做，未來確實應該讓特教孩子也能「追風」，並投入更多資源協助他們的體育訓練。
針對教文會委員的建議，教育部同意完整保留「學習及生活人力協助」和「復健服務」，維持原條文不予更動。不過當初會想要修正條文，是因為希望能釐清部分觀念，所以雖然維持現行條文，但會在「立法說明」中，把觀念和內涵說清楚。
至於「運動輔具」的部分，教育部學務特教司長吳林輝同意張廖萬堅的說法，認為運動輔具本來就包含在「教育輔具」內，後續討論中教育部與教文會也共同決定，直接在條文中加入「運動輔具」。
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核稿編輯：翁世航
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
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