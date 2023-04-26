美眾院「2027年中國武統台灣」的戰爭模擬，結局令議員們皺起了眉頭
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2027年4月中國動武攻打台灣？這是最近美國眾議院的立法者和該國的中國問題專家，開展一場「戰爭推演」所假定的場景。中國官方對此表達了否定的態度，而這場戰爭遊戲的結果讓美國的議員皺起了眉頭。
文：德國之聲中文網（美聯社）
2027年4月22日，中國對台灣的首次攻擊以及美軍的回應已經進行了72個小時。目前，各方的損失都非常驚人。這是一場戰爭遊戲，但它有著嚴肅的目的和高調的參與者：美國眾議院中國特別委員會的成員。衝突在眾議院籌款委員會房間內的一盞巨大金色吊燈下，通過棋盤遊戲式的地圖和標記展開。
這次演習探討了如果美國和中國在台灣問題上達到戰爭邊緣，美國的外交、經濟和軍事選擇。
台灣是一個自治島嶼，但北京聲稱其為自己的領土。這次演習是在2023年4月中旬的某個晚上進行的，《美聯社》觀察了這次演習。這是該委員會對美國對華政策進行深入審查的一部分，特別是在由共和黨主導的眾議院，關注與中國政府的緊張關係。
在戰爭遊戲中，北京的導彈和火箭襲擊台灣，甚至襲擊遠在日本和關島的美國部隊。初步傷亡包括數百名甚至數千名美國士兵。台灣和中國的損失更高。
令華盛頓感到沮喪的是，在戰爭遊戲中，驚慌失措和疏遠的盟友讓美國人幾乎完全獨自支持台灣。
也別指望美國能給習近平或他的高級將領打一個熱線電話來平息事態，至少在這場角色扮演的場景中不會發生。
美國的立法者們表示，戰爭遊戲不是為了籌劃一場戰爭，而是為了弄清楚如何加強美國的威懾力，防止涉及美國、中國和台灣的戰爭爆發。
「戰爭遊戲」的目的
理想情況下，國會議員們會帶著兩個信念走出戰爭遊戲，委員會主席、共和黨籍威斯康辛州眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）在一開始告訴同事們：「一個是緊迫感。」第二個是：「有意義的事情，我們可以通過立法行動，在本屆國會期間改善台灣海峽和平與穩定的前景，」蓋拉格說。
然而實際上，該委員會的首席民主黨人、眾議員克里希納穆爾希（Raja Krishnamoorthi）告訴立法者們：「我們不能讓自己面臨今晚將要面對的情況。」他補充道：「唯一的方法就是遏制侵略行為，防止衝突爆發。」
雖然美國沒有正式承認台灣政府，但它是台北最重要的武器和其他安全援助提供者。《美聯社》在報導中聲稱：習近平已指示其軍隊做好在2027年必要時武力收復台灣的準備。
當被問及議員們的戰爭遊戲時，中國大使館發言人劉鵬宇向《美聯社》表示，中國希望與台灣和平統一，但保留採取一切必要措施的權力。他說：「美方的所謂『戰爭遊戲』旨在支持和鼓舞『台獨』分裂勢力，進一步加劇台海緊張局勢，我們堅決反對。」
在戰爭遊戲中，立法者們扮演藍方，擔任國家安全委員會顧問。他們從虛構的總統那裡獲得指令：如果可能，阻止中國接管台灣；如果不可能，打敗它。
新美國安全中心智庫的專家們扮演紅方。該智庫的研究包括使用現實場景和非機密訊息進行戰爭遊戲，以模擬可能的衝突。
「戰爭」的整個過程
在這場演習中，一切都始於台灣反對派議員談論獨立。智庫防務項目主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）在講述過程中，憤怒的中國官員對台灣提出了無法接受的要求。與此同時，中國軍隊將具備入侵能力的部隊部署到位。例如，為治療部隊提供輸血供應等舉措表明這不是普通的軍事演習。
最後，中國對台灣實施了事實上的封鎖，這對於這個生產全球超過60%半導體以及其他高科技產品的島嶼而言是不可容忍的。
在美國軍隊為可能的戰鬥做準備的同時，美國總統顧問們——即圍繞著地圖和部隊標記擺放的木桌進行研究的眾議院委員會成員們——也聚集在一起。
他們向退役將軍霍爾姆斯（Mike Holmes）提問，後者在遊戲中扮演美方參謀長聯席會議主席，然後決定採取行動。
一位議員問，如果美國在金融制裁上走極端，經濟後果會是什麼。回應是：「災難性的」，對美國和中國都是如此。中國也會對美國經濟進行反擊。
「誰要告訴總統，他必須告訴美國人民，『跟你們的iPhone說再見』？」愛荷華州共和黨眾議員辛森（Ashley Hinson）問。
立法者們還問道：美國領導人是否有途徑與中國同行溝通。遊戲負責人告訴他們，沒有。中國領導人有拒接美國熱線電話的歷史，這是個問題。
在戰爭遊戲中，美國官員試圖通過在中國的美國商業領袖向中國同行傳遞訊息，而這些包括戴爾、蘋果、惠普等美國品牌的產品營運在攻擊的最初階段被中國全面扣押。
「潛在的軍事目標是否靠近包含數百萬人口的主要城市？」紐澤西州民主黨眾議員謝里爾（Mikie Sherrill）問。
台灣是否已竭盡全力平息局勢？立法者們被告知，已經竭盡所能。
蓋拉格注意到：「我不清楚我們是否已經用盡了所有的外交手段。」
然後，在紙面上，美中雙方的衛星、太空武器、無人機、潛艇、地面部隊、戰艦、戰鬥機中隊、網路戰士、通信專家、銀行家、財政官員和外交官全都投入戰爭。
「戰爭遊戲」的結果如何？
最後，在總結學到的經驗教訓之前，戰爭遊戲操作員公佈了第一波戰鬥的傷亡情況。議員們審視著桌面地圖，聽到美軍在戰鬥中遭受的嚴重挫折時，不禁皺起了眉頭。
美國的遠程導彈庫存？全無。
全球金融市場？動蕩不安。
美國的盟友呢？事實證明，中國的外交官提前採取行動，讓美國的盟友在局外旁觀。而且，美國對中國經濟採取的全面制裁措施讓盟友望而卻步。他們決定坐視不管。
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