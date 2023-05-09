鏟屎官必看：搞懂基礎貓咪營養學，罐罐、乾乾怎麼餵才健康？
我們想讓你知道的是
奴才們要先學會要怎麼利用不同的計算方式，來得知主子一天到底需要多少熱量。接下來藉由判讀包裝上的營養標示，我們就可以得到正確的餵食量，避免貓貓們產生肥胖或吃不飽的情形發生。
不管是人類還是貓咪，吃的營養又健康才能活得長命百歲，「食」是人生大事，更是貓生大事。大部分鏟屎官都是購買乾乾或是罐頭作為主子的御膳，偶爾搭配一些風味絕佳的零食給主子消遣，但是卻鮮少注意主子到底該攝取多少總熱量，牠們需要的營養素組成又是如何呢？到底該怎麼做才能讓主子獲得正確的營養，這篇一次告訴奴才們。
首先，該吃多少取決於主子一天會消耗的總能量，所以我們先從每日能量需求量來學起。
每日能量需求量（DER:Daily Energy Requirement）＝靜止能量需求量✕能量需求係數
上述公式其實與人類的熱量需求算法有相同的概念。利用的是當我們幾乎沒有其他活動時所需要消耗的能量，乘上一個活動係數，來算出我們一天所需的熱量需求。
所謂的靜止能量需求量（Resting Energy Requirement, RER）有兩種算法，第一種算法以主子的體重為基礎，計算方法是：
RER＝30✕體重公斤數＋70
第二種算法以主子的體表面積為基礎，計算方法是：
RER＝70（體重公斤數）0.45
其中又以體表面積的算法較為準確。
能量需求係數則根據主子的活動量、是否結紮、體重是否過重、發育期有所不同，一般來說已結紮的貓咪，其能量需求係數為1.0-1.1間，未結紮的貓咪則可以1.2來計算。
想要幫主子減重的時候就可以0.8來計算，另外，活動量低的懶散主子也可以用0.8來計算，不過還是鼓勵奴才們要激勵一下主子的運動精神，才能吃得好又頭好壯壯喔。
若家中有未滿一歲的年輕主子則要特別注意，他們在發育期間的能量需求係數可能高達1.6-3.0呢！如果主子年事已高，則根據體態和活動量的不同，係數可能落在0.8-1.1之間。
DER其實還有另外一種簡易算法，是比較多貓飼主會使用的，根據活動量有不同的算法。
活動量低：50大卡✕體重公斤數
活動量正常：60大卡✕體重公斤數
活動量高：70大卡✕體重公斤數
看到這邊，奴才們已經學會要怎麼利用不同的計算方式，來得知主子一天到底需要多少熱量了。
接下來藉由判讀包裝上的營養標示，我們就可以得到正確的餵食量，避免貓貓們產生肥胖或吃不飽的情形發生。
乾飼料怎麼餵？
乾乾的餵食量（g）＝DER ÷ ME✕100
仔細閱讀乾飼料包裝上的資訊，會發現上面有一個標示每一百公克多少大卡的訊息（例如：350kcal/100g），這樣的標示其實有一個名稱，我們稱之為代謝能量，英文以ME作為簡寫。代謝能量（ME）主要用來判別乾飼料的消化吸收率，實際定義是指扣除排泄到糞便和尿液中的能量後，身體實際上可以利用的能量。以貓咪的乾飼料來說，正常的ME都落在350-400之間。
假設貓貓的DER為240kcal，乾乾的ME為400kcal/100g，透過以上算式，我們可以得知，一天需要餵食：
240÷400✕100=60g
罐罐怎麼餵？
罐頭的總熱量會標示於包裝上，只要算出DER就可以輕鬆知道該餵多少量了。
但是，為了主子的心情著想，我們一般來說不可能只餵正餐，通常都還會吃點零嘴呀！零嘴吃多是很容易發胖的，所以奴才們也要記得把零食的熱量計算進去才行。除此之外，也要記得零食的熱量佔比不要超過DER的10％，不然主子有可能攝取過多熱量卻沒攝取到均衡的營養喔。
主子該喝多少水？
其實主子該喝多少水可以從DER得知，我們只需要將大卡這個單位換成毫升就行了。例如：DER=400kcal，每日飲水量=400mL，就這麼簡單。如果食物來源皆以乾乾為主的話，一天就必須飲用400毫升的水量，但如果以罐頭為主食，一天大約只要額外飲用80毫升的水就可以了，因為罐頭的含水量非常高。
主子需要的必需胺基酸有？
必須胺基酸是指貓貓體內無法自行合成或合成不足的胺基酸，需要藉由飲食獲取才能維持正常的生理機能。相較於人類共有纈胺酸、白胺酸、異白胺酸、蘇胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、色胺酸、離胺酸、組胺酸這九種必需胺基酸，貓貓們除了人類必須的這九種外，還需要牛磺酸和精胺酸這兩種，總共有十一種。
貓咪體內合成牛磺酸的量非常少，但牛磺酸卻是維持心肌和視網膜健康的重要胺基酸，同時對於繁殖和胎兒發育有一定的重要性。精胺酸會參與體內尿素循環，是將氨轉換成尿素所需的重要胺基酸，意義在於讓身體能夠有效地將有毒的氨排出體外。
主子的必需脂肪酸有？
對於人類來說，亞麻油酸和α-次亞麻油酸是必需的脂肪酸，人體不能自行合成，需要藉由食物來獲取。我們常看到的omega-6脂肪酸即屬於亞麻油酸，而EPA、DHA等omega-3脂肪酸即屬於α-次亞麻油酸。而貓貓們除了亞麻油酸和α-次亞麻油酸外，體內也無法自行製造花生四烯酸，因此花生四烯酸也是貓貓們的必需脂肪酸之一。
透過認識基礎的貓咪營養學，我們能夠為主子提供更良好的飲食選擇和營養健康，希望主子們可以頭好壯壯的開心過每一天。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud