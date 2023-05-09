鏟屎官必看：搞懂基礎貓咪營養學，罐罐、乾乾怎麼餵才健康？

不管是人類還是貓咪，吃的營養又健康才能活得長命百歲，「食」是人生大事，更是貓生大事。大部分鏟屎官都是購買乾乾或是罐頭作為主子的御膳，偶爾搭配一些風味絕佳的零食給主子消遣，但是卻鮮少注意主子到底該攝取多少總熱量，牠們需要的營養素組成又是如何呢？到底該怎麼做才能讓主子獲得正確的營養，這篇一次告訴奴才們。

首先，該吃多少取決於主子一天會消耗的總能量，所以我們先從每日能量需求量來學起。

每日能量需求量（DER:Daily Energy Requirement）＝靜止能量需求量✕能量需求係數

上述公式其實與人類的熱量需求算法有相同的概念。利用的是當我們幾乎沒有其他活動時所需要消耗的能量，乘上一個活動係數，來算出我們一天所需的熱量需求。

所謂的靜止能量需求量（Resting Energy Requirement, RER）有兩種算法，第一種算法以主子的體重為基礎，計算方法是：

RER＝30✕體重公斤數＋70

第二種算法以主子的體表面積為基礎，計算方法是：

RER＝70（體重公斤數）0.45

其中又以體表面積的算法較為準確。

能量需求係數則根據主子的活動量、是否結紮、體重是否過重、發育期有所不同，一般來說已結紮的貓咪，其能量需求係數為1.0-1.1間，未結紮的貓咪則可以1.2來計算。

想要幫主子減重的時候就可以0.8來計算，另外，活動量低的懶散主子也可以用0.8來計算，不過還是鼓勵奴才們要激勵一下主子的運動精神，才能吃得好又頭好壯壯喔。

若家中有未滿一歲的年輕主子則要特別注意，他們在發育期間的能量需求係數可能高達1.6-3.0呢！如果主子年事已高，則根據體態和活動量的不同，係數可能落在0.8-1.1之間。

DER其實還有另外一種簡易算法，是比較多貓飼主會使用的，根據活動量有不同的算法。

活動量低：50大卡✕體重公斤數 活動量正常：60大卡✕體重公斤數 活動量高：70大卡✕體重公斤數

看到這邊，奴才們已經學會要怎麼利用不同的計算方式，來得知主子一天到底需要多少熱量了。

接下來藉由判讀包裝上的營養標示，我們就可以得到正確的餵食量，避免貓貓們產生肥胖或吃不飽的情形發生。

乾飼料怎麼餵？

乾乾的餵食量（g）＝DER ÷ ME✕100

仔細閱讀乾飼料包裝上的資訊，會發現上面有一個標示每一百公克多少大卡的訊息（例如：350kcal/100g），這樣的標示其實有一個名稱，我們稱之為代謝能量，英文以ME作為簡寫。代謝能量（ME）主要用來判別乾飼料的消化吸收率，實際定義是指扣除排泄到糞便和尿液中的能量後，身體實際上可以利用的能量。以貓咪的乾飼料來說，正常的ME都落在350-400之間。

假設貓貓的DER為240kcal，乾乾的ME為400kcal/100g，透過以上算式，我們可以得知，一天需要餵食：

240÷400✕100=60g

罐罐怎麼餵？

罐頭的總熱量會標示於包裝上，只要算出DER就可以輕鬆知道該餵多少量了。

但是，為了主子的心情著想，我們一般來說不可能只餵正餐，通常都還會吃點零嘴呀！零嘴吃多是很容易發胖的，所以奴才們也要記得把零食的熱量計算進去才行。除此之外，也要記得零食的熱量佔比不要超過DER的10％，不然主子有可能攝取過多熱量卻沒攝取到均衡的營養喔。

主子該喝多少水？

其實主子該喝多少水可以從DER得知，我們只需要將大卡這個單位換成毫升就行了。例如：DER=400kcal，每日飲水量=400mL，就這麼簡單。如果食物來源皆以乾乾為主的話，一天就必須飲用400毫升的水量，但如果以罐頭為主食，一天大約只要額外飲用80毫升的水就可以了，因為罐頭的含水量非常高。

主子需要的必需胺基酸有？

必須胺基酸是指貓貓體內無法自行合成或合成不足的胺基酸，需要藉由飲食獲取才能維持正常的生理機能。相較於人類共有纈胺酸、白胺酸、異白胺酸、蘇胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、色胺酸、離胺酸、組胺酸這九種必需胺基酸，貓貓們除了人類必須的這九種外，還需要牛磺酸和精胺酸這兩種，總共有十一種。

貓咪體內合成牛磺酸的量非常少，但牛磺酸卻是維持心肌和視網膜健康的重要胺基酸，同時對於繁殖和胎兒發育有一定的重要性。精胺酸會參與體內尿素循環，是將氨轉換成尿素所需的重要胺基酸，意義在於讓身體能夠有效地將有毒的氨排出體外。

主子的必需脂肪酸有？

對於人類來說，亞麻油酸和α-次亞麻油酸是必需的脂肪酸，人體不能自行合成，需要藉由食物來獲取。我們常看到的omega-6脂肪酸即屬於亞麻油酸，而EPA、DHA等omega-3脂肪酸即屬於α-次亞麻油酸。而貓貓們除了亞麻油酸和α-次亞麻油酸外，體內也無法自行製造花生四烯酸，因此花生四烯酸也是貓貓們的必需脂肪酸之一。

透過認識基礎的貓咪營養學，我們能夠為主子提供更良好的飲食選擇和營養健康，希望主子們可以頭好壯壯的開心過每一天。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九