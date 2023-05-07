《中國妝容之美》：秦始皇可說是中國古代彩妝最早的推動者
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秦朝實行法家的酷刑峻法，重功利主義與專制主義，人民生活在極其殘酷的壓迫之下。因此，當時的勞動婦女是無暇顧及化妝的，文獻中也少有平民妝容記載。唯有宮中的妃嬪，生活優越，須整日裝扮以侍奉君主，才有化妝的可能。
文：李芽、陳詩宇
彩妝的起源
秦代是中國歷史上第一個大一統王朝，秦始皇憑藉「六王畢，四海一」（杜牧《阿房宮賦》）的宏大氣勢，推行「書同文，車同軌」（《禮記・中庸》）、「兼收六國車旗服御」（宋濂《元史》）等積極措施，建立起包括衣冠服制在內的統一制度。但秦朝歷二世而亡，統治時間極短，前後只有十五年，現有文物中可確認為秦代的十分有限，最為人知的秦始皇陵兵馬俑坑中無一女俑。所以，關於秦代女子的妝容，只能從零星的文字記載中略窺一二。
秦始皇：中國彩妝的推動者
秦朝關於妝容的記載多與秦始皇有關。秦始皇一生文治武功，「並兼天下，極情縱欲」（班固〈秦紀論〉），他的精力極其旺盛，後宮佳麗無數，子女不下二十人。《史記・秦始皇本紀》記載，嬴政每滅一國，就將這國宮殿用繪製紀錄下來，在咸陽仿造出相同的宮殿，並把從這個國家擄來的美女安置其中。因此，他搜羅擁有多個國家風格的後宮宮殿，及各國美女，其審美與風俗也是各有千秋。
從前文可知，周朝人已經運用脂、澤、粉、黛來化妝，這看起來似乎是一個矛盾，但宋朝與周朝的時間比較近，身為學者的高承應讀過《詩經》和《楚辭》，相信他這樣的寫法自有其用意。
周朝黃河流域的女性多為素妝，至於南楚女性，儘管有施朱的記載，但也以「粉白黛黑」為主，受觀念的影響和製作工藝的局限，彩妝並不特別盛行。但秦始皇宮中的「紅妝翠眉」揭開了面妝色彩的桎梏，開啟了後世色彩豐富、造型各異的彩妝風潮，我想這便是高承的本意。
秦朝實行法家的酷刑峻法，重功利主義與專制主義，人民生活在極其殘酷的壓迫之下。因此，當時的勞動婦女是無暇顧及化妝的，文獻中也少有平民妝容記載。唯有宮中的妃嬪，生活優越，須整日裝扮以侍奉君主，才有化妝的可能。《事物紀原》的「秦始皇宮中，悉紅妝翠眉」可以讓我們大致勾勒出，當時秦代宮妃的妝容是以濃豔為美的想像。
紅妝是使用胭脂的效果，早期的胭脂多用朱砂類的礦物質顏料，色彩濃郁但有毒性。翠眉則是一種描成綠色的眉毛。古詩文中常有關於「翠眉」或「綠眉」的吟詠，如唐代萬楚〈五日觀妓〉中的「眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴花」、宋代王采〈蝶戀花〉中的「愛把綠眉都不展，無言脈脈情何限」等，都直接把眉色指向了翠或綠。
翠眉使用的眉黛主要原料為礦石「石青」和「銅黛」。清代郝懿行《證俗文》「黱」字條載：「《西京雜記》卓文君眉色如望遠山，其非純黑。可知後漢明帝宮人，拂青黛蛾眉。青黛者，似空青而色深，石屬也（如石青之類）。」這裡提到了「石青」。顏師古《隋遺錄》載：「螺子黛出波斯國，每顆值十金。後徵賦不足，雜以銅黛給之。」此處則是提到了「銅黛」。
石青為一種藍銅礦，古人根據石青具體形態的差異，又分別冠之以曾青、空青、白青、金青等不同名稱。
其中「空青」色相偏綠，《證俗文》中的「似空青而色深」應是指一種暗綠色。「銅黛」據推考應是「銅青」一類。銅青，又稱銅綠，即氯銅礦，在自然界中常與石綠、石青伴生，古人也常把它當成綠色顏料來使用。
《本草綱目》記載：「生熟銅皆有青，即是銅之精華，大者即空綠，次者空青也，銅青則是銅器上綠色者。」無獨有偶，古埃及人畫眼線與眉毛的材料主要也是綠、黑兩種顏色：綠色的是孔雀石（malachite，即石綠），黑色的是方鉛礦（galena）。不論是銅青，還是石青或石綠，都是含銅的礦物質，而且通常共生或伴生，自古便是非常典型的綠色顏料。而且，銅青和銅綠歷來均可入藥，有祛夙痰、治惡瘡、明目等效。
將石青粉、石綠粉或銅青粉以牛骨膠液調和，塑形陰乾，便可製成黛塊。使用時，是將黛塊放在黛硯上磨製成粉，加水調和，再用毛筆描畫眉毛，便可描繪出「翠眉」或「綠眉」。甘肅敦煌莫高窟中不少唐代彩塑就是繪製了綠眉妝。
秦代妝容中還有「花子」。在後唐馬縞所著的《中華古今注》中有這樣的記載：「秦始皇好神仙，常令宮人梳仙髻，貼五色花子，畫為雲鳳虎飛升。」秦始皇熱衷神仙之術，滅六國後，隔年遇到方士徐福。並兩次派徐福出海尋求「仙藥」，因此，其令宮妃打扮成想像中的神仙模樣也很自然。
這裡提到的「五色花子」，是指黏貼或者畫在臉上的面花，也稱「花鈿」、「額花」、「眉間俏」、「面靨」等。貼畫花子之俗在先秦時期已存在，長沙戰國楚墓出土的彩繪女俑的臉上就點了梯形的三排圓點，在信陽出土的楚墓彩繪木俑的眼皮上也點了圓點，應為花鈿的濫觴。至隋唐五代，花子妝容達到鼎盛，並一直延續至晚清。
花子可以是單色，也可以是多色，上妝手法有染畫和黏貼兩種。染畫法多是用胭脂、黛汁一類現成的彩色顏料直接在面部繪製。
黏貼法，其色彩通常是由材料本身所決定，例如以彩色光紙、雲母片、魚骨、魚鰾、絲綢、螺鈿、金箔等原料，製成圓形、三葉形、菱形、桃形、銅錢形、雙叉形、梅花形、鳥形、雀羽斑形等諸種形狀，色彩斑斕，十分精美。這裡的「貼五色花子，畫為雲鳳虎飛升」，應該是運用多種色彩描畫的雲氣蒸騰中隱現瑞獸的面花圖案。
從某種意義上看，秦始皇可說是中國古代彩妝最早的推動者。
象徵地位的髮式
除了彩妝，秦始皇對宮妃的髮型服飾也有一套獨特的見解。他喜歡宮中的嬪妃穿著華麗，供其賞玩。《中華古今注》載：「冠子者，秦始皇之制也。令三妃九嬪，當暑戴芙蓉冠子，以碧羅為之，插五色通草蘇朵子，披淺黃藂羅衫，把雲母小扇子，靸蹲鳳頭履，以侍從。令宮人當暑戴黃羅髻、蟬冠子、五花朵子，披淺黃銀泥飛雲帔，把五色羅小扇子，靸金泥飛頭鞋。」這裡的「黃羅髻」指的是一種假髻，冠子則是一種女用頭冠，女冠的樣式在唐宋圖像中常可見到。
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