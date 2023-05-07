《中國妝容之美》：唐玄宗躬行節儉，但華麗妝飾之風很快在皇宮捲土重來

文：李芽、陳詩宇

貴妃的紅妝時代

如果要選中國古代的美人代表，楊貴妃是呼聲最高的人選之一。被譽為四大美人之一，她與玄宗的浪漫傳奇被反覆傳唱，貴妃軼事以及對其樣貌的文字記載以及相關的繪畫作品、戲曲、戲劇舞臺表現屢見不鮮。千百年來，文人墨客和百姓無不好奇貴妃的美貌和妝容，不少筆記小說也將一些妝髮名目歸於其名下。

貴妃時代真實的妝飾風尚如何？如果只從後世文本描述推測，可能無法得到真實結果。審美一直在變化，判斷基準也在變化。也許當時人認為適中的「纖穠有度」和美豔的「美人紅妝」，在後世看來卻是程度過於誇張。

當然，現在無法看到楊貴妃的「真實照片」，具體的面貌難以還原，不過半個多世紀以來大規模的考古發掘，尤其是數以百計的玄宗時代貴族墓葬中出土的寫實陶俑、壁畫、絹畫，已經可以很科學地歸納出開元、天寶這幾十年間，從長安京畿到西域、東北廣大區域貴婦人的身材、妝髮審美傾向和變化。其中不乏楊貴妃在宮中期間的宮廷繪畫作品，大體可供參照與想像。

開元、天寶幾乎是唐代流行變遷最快速的階段，甚至密集到了三五年便有一變的程度。這次我們就借楊玉環的一生，來看看盛唐開元、天寶時代幾十年間，貴婦們從淡雅素淨到紅妝濃烈的妝飾變遷。

開元初——新君即位後的簡樸收斂

神龍革命，武則天退位，但「武周風格」延續了十幾年，直到玄宗即位後的開元初期才變為樸素收斂的風格。這與登基之初勵精圖治、躬行節儉的玄宗有很大關係。

剛當上皇帝的唐玄宗希望一改朝野追求奢靡華麗之舊弊，即位以後連下了幾道詔敕，嚴厲禁斷對奢靡的珠玉錦繡的追逐，親自帶頭將皇家所藏金銀熔鑄為鋌，將珠玉錦繡焚毀於殿前，令「宮掖之內后妃以下，皆服汗濯之衣，永除珠翠之飾」（《全唐文》），甚至下令婦女們要把之前的錦繡衣物染黑，不准織造華麗面料，各地官營織錦坊也停廢。

在這種大風氣的引導下，婦女妝飾也一改武周末期的華麗傾向，複雜的額黃花鈿、斜紅、假靨組合以及髮髻上插戴的步搖簪釵、花鈿至少在京城中被禁絕。楊玉環生於開元七年（西元七一九年），幼年在蜀地度過，少女時的楊玉環所見女性妝飾，可能大體上還是簡潔俐落的模樣。

從當時的墓葬壁畫、線刻、陶俑來看，開元初期女性的衣飾、頭飾較樸素簡單，沒有濃烈複雜的妝面，風格相對清新淡雅，不尚紅妝花飾，眉形纖細修長；鬢髮相對服貼，偶見高髻，更多則是攏聚於頭頂的一小髻。

比如陝西西安開元四年（西元七一六年）楊執一夫人獨孤氏墓門刻畫的仕女，頭頂挽一前探小髻，鬢髮後攏，無一珠翠簪釵首飾，面無花鈿、眉形細長。又如陝西禮泉昭陵開元九年（西元七二一年）契苾夫人墓壁畫的仕女，同樣是簡單無飾的髮型，妝面僅僅略施淺朱，眉形也相對細長柔美，不再是武周時代英武的粗闊眉。

不過也有個別例外，比如山西萬榮同樣是開元九年的薛儆墓石槨線刻，就描繪了若干額繪花鈿、髻貼花飾的貴婦。或許是京畿之外部分地區禁令鬆弛的關係。

在玄宗以及一批良臣的治理下，大唐步入輝煌的開元盛世。當然，「永除珠翠之飾」是不可能的，很快，妝飾之風就在宮中捲土重來了。

初入兩京：精緻「開元樣」形成

開元十七年（西元七二九年），十歲的楊玉環因父親去世來到洛陽，寄住在三叔楊玄珪家。開元二十二年（西元七三四年）七月，咸宜公主在洛陽舉行婚禮，楊玉環也應邀參加。公主胞弟壽王李瑁對楊玉環一見鍾情，在李瑁生母武惠妃的請求下，唐玄宗當年就下詔冊立楊玉環為壽王妃。

此時尚處於李隆基治下的第二個十年，長安、洛陽的流行風尚與妝飾，已經完全脫離了武周遺風和開元初年提倡的簡樸感，形成了新的「開元模式」，往誇張和精緻化發展。

首先是髮型，當時最具標誌性的改變，就是隆起的半圈鬢髮越發蓬鬆，頭頂小髻前移低垂，成為最流行的髮型傳遍全國，同款垂髻甚至在新疆吐魯番市阿斯塔那的出土文物上都可見到，有時也裹以巾布。若對比同一個年分的各地出土資料，明顯能發現，在長安一帶的貴族中率先發生了這些改變。比如開元十二年（西元七二四年）的惠莊太子墓、金鄉縣主墓、開元十五年（西元七二七年）的虢王李邕墓，均已呈現典型的開元樣式。

妝面色調大體維持淡雅的風格，以白妝和淺淡的薄紅胭脂為主。白妝即面施白粉，是素雅的淡妝，《中華古今注》說梁武帝時宮人「作白妝青黛眉」，又說楊貴妃曾作「白妝黑眉」。雖然後人附會不一定精準，但從開元中期的壁畫來看，確實可以看到面無朱色、描繪黛眉的貴婦形象。同時也有在臉頰施塗淺淡紅暈的例子，這種淺淡紅暈可能即「桃花妝」「飛霞妝」。

唐宇文氏的《妝臺記》中說：「美人妝面，既傅粉，復以胭脂調勻掌中，施之兩頰，濃者為酒暈妝，淺者為桃花妝。薄薄施朱，以粉罩之，為飛霞妝。」先在臉龐上勻敷一層白粉，再在手心勻開紅色的胭脂水，塗抹在兩頰上。程度最濃的被稱為「酒暈妝」，就如喝醉酒泛起的滿面紅暈一般；淺淡若桃花的就叫「桃花妝」；如果在淺薄胭脂之上再罩一層白粉，白裡隱隱透出朦朧的紅影，就叫「飛霞妝」。

與此同時，精緻華麗的妝飾也逐漸再度流行，女性臉上的花飾增多，典型的斜紅、額黃、假靨等全套妝面重現。新疆阿斯塔那墓地出土的一幅開元中期仕女屏風畫是典型的例證，從畫中可以識別出九位仕女，有著彎彎細眉，臉上均描繪了兩道斜紅，額上花飾則各不相同。腮紅大多以眼周淺淡的粉色暈開，可能是「桃花妝」「飛霞妝」一類，少數為素淨的白妝，可以視為開元樣式的代表，精緻柔美，既不似武周之豔麗，又未達天寶之濃烈。