2023/04/29,
動漫

單是第一集裡對「死亡恐懼」的描寫，便足以說明為何《進擊的巨人》是部神作

單是第一集裡對「死亡恐懼」的描寫，便足以說明為何《進擊的巨人》是部神作
圖片來源：《進擊的巨人》

我們想讓你知道的是

《進擊的巨人》在第一季第一集艾連媽媽死去的那段，就讓人嗅到了神作的味道，在這段短短3、4分鐘的劇情裡，用了兩個層次的對比來鋪陳面對死亡的恐懼，也讓人明白在創作上細節刻劃的重要性。

文：希文樂見

為什麼我們要探討一部作品「怎麼說」？

廣闊的世界觀、飽滿鮮明的人物、高潮起伏的情節轉折，《進擊的巨人》是一部讓人驚嘆連連的神作。對生死、國族、歷史仇恨都進行了深刻的思辨，我永遠無法忘記初看這部作品的驚艷與感動。

在創作上，內容主旨固然重要，但如何讓讀者感動、信服，和表達的形式大有相關。所以在分析一部作品的時候，除了該關心它在「說什麼」，更應該探討它「怎麼說」，而且一部作品「怎麼說」更反映了它要「說什麼」。

《進擊的巨人》在第一季第一集艾連媽媽死去的那段，就讓人嗅到了神作的味道，在這段短短3、4分鐘的劇情裡，用了兩個層次的對比來鋪陳面對死亡的恐懼，也讓人明白在創作上細節刻劃的重要性。

1. 漢尼斯隊長：從英勇上陣到恐懼逃走

在艾連和米卡莎趕回家中時，艾連的媽媽已被傾頹的房屋壓倒在地，她知道自己沒有生存的希望了，只好請漢尼斯隊長帶著這兩個孩子逃跑。漢尼斯隊長一開始為了報恩，信誓旦旦地說他會去殺死巨人，拯救三個人。

然而，直到他遇見了比他還高大兩倍的巨人，血紅的血管遍佈全臉，咧嘴露出弧度幾乎佔滿了下半張臉的微笑，雪白的牙齒閃著青光。

那瞬間，他恐懼了，下一秒他只敢抱著艾連和米卡莎逃跑。

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圖片來源：《進擊的巨人》
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圖片來源：《進擊的巨人》

漢尼斯隊長並不是個一開始就膽小怕事的人，他也曾想與巨人決一死戰，將艾連的媽媽也拯救出來。但在那個瞬間，他感受到了死亡的威脅，求生本能令他不得不逃走。

2. 艾連媽媽：被巨人吃掉前的一聲「別走」

比起第一個層次的對比，漢尼斯隊長從英勇上陣到恐懼逃走，第二層次的對比更令人怵目驚心。艾連的媽媽知道自己是不可能得救了，所以她希望至少能夠保住孩子，拜託漢尼斯隊長帶著艾連和米卡莎趕緊逃走。

這不僅出於理智上的判斷，更出於一位母親對孩子的愛。

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圖片來源：《進擊的巨人》

然而，即使艾連的媽媽是一位在巨大的死亡威脅面前，仍然臨危不亂的女人，她在死前仍然展露了脆弱和恐懼的一面。

她注視著自己的孩子被漢尼斯隊長抱走，露出欣慰的微笑。

直到大家都逃走，身邊只剩下巨人的時候，她才終於放聲大哭，說出那句：

「別走...」

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圖片來源：《進擊的巨人》

如果《進擊的巨人》只是用大量先進的特效和聲光效果，告訴你巨人有多可怕，而不注重劇情上的層層鋪墊，也很難成為一部神作。但《進擊的巨人》用敘事手法上的層層鋪墊與對比，告訴你人類是多麼的渺小與脆弱。即使你擁有再大的智慧、勇氣和愛，在死亡面前，仍然會不由自主地感到恐懼。

但是艾連的媽媽對孩子的愛，令她得以隱藏這份龐大的恐懼，只為了讓孩子能夠安心逃脫。

愛與死亡，孰輕孰重，這才是潛藏於劇情之下，第三層次的對比。

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圖片來源：作者提供

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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