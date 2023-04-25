在東德生活的港人，會比在西德地區困難？

在東德生活的港人，應該遠比西德少。

Photo Credit: Muns , Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

所謂東德，就是泛指前東德地區，亦即薩克森、薩克森‧安哈特、勃蘭登堡、梅前、圖林根五州，以及東柏林。其中圖林根位處中德，地理上並非德東，但因為曾是東德一部分，所以亦算上去。

按2020年德國統計局（Statistisches Bundesamt）數字，上述五大州的外國人人口為全德最少，全都少於5.5%；柏林則因為已與西柏林結合，所以沒有東柏林單獨統計。而居於東部州份人口的外國人比例為5.2%，遠低於全國的12.7%和前西德州份（不算漢堡和不來梅）的13.6%。所以可以推算，居於當地的港人較西部州份少。

在這些東德地區生活，不算柏林的話，適應上都會較在西德地區困難。首先，當地英文流通率大多沒有西部大城市之高，所以要在東德生活，先要學好德文，對自己德文的要求亦要比移居西德者高。

再者就是與當地人的接觸。東德地區常給人排外的印象。1992年，梅前州羅斯托克（Rostock）就曾發生右翼分子縱火焚燒越南勞工的住宅。在這前後，梅前州已發生多宗右翼分子攻擊外國人及申請政治庇護者宿舍的新聞，促使德國政府檢視難民政策，並正視外國人與本地人矛盾。然而直到近年，東德地區仍給人排外的標籤。特別是上一次的州議會選舉，右翼政黨另類選項黨（AfD）在四個東德州份拿到超過20%選票，是他們得票最高的地區。不是說所有AfD支持者都排外或是種族主義者，但在東德生活，必然會遇到對外國人不友善的人。

正如幾天前所寫，曾在鐵幕國家生活的人，對外來人和事的接受程度多較自由國家低，亦難以信任外地人。就算國家民主化後，仍難改變這種根深蒂固的思想。帶領捷克民主化的哈維爾（Václav Havel），接受訪問時多不會與記者有眼神接觸。民主化後，他的多年好友、同是捷裔的前美國國務卿奧爾布賴特就常跟他說，在外國接受訪問要看別人的眼睛。但哈維爾說他不會，因為他在捷克被秘密警察偵訊多年，知道要是看著別人的眼睛，會很容易被對方說服和帶方向，講出對方想要的話。很多上一輩的東德人，大概也有同樣的經歷，不會輕易信任別人，甚至連朋友都不信任，更何況是不同族裔的人。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 哈維爾

所以外國人在東德生活，更要做好自己：學好德文、奉公守法，讓當地人慢慢感受到這個外國人並不會對自己和當地構成威脅。而東德的下一代，很多都對外國文化和思想有興趣，不會有排外心態。我認識的東德人，亦鮮有歧視外國人者。然而要融入東德，都會比融入西德困難，前者就像德國生活的進階版，需要時間、耐性、努力和智慧。