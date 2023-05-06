【小說】裴在美《被沒收的地球儀》選摘：難道這事根本不曾發生？是恍惚症又發作了嗎？
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旅人、移民、異鄉人與故鄉客，男人和女人瀕臨人生邊緣的故事。飄零，自由，寬容，狂野；世界相形之下更具體逼仄，也或許更變形。11則短篇小說，關於人的出走與歸屬，現實與虛幻。
文：裴在美
恍惚症
本來潘氏還在猶豫的，心中有些發毛，亂央央的不實落。及至聽見街上傳來救護車緊急的笛聲，忽然感覺心裡有個馬達被發動了起來；立刻動作利索，「喀嗏！」一下便了結了這樁心事，然後把棉被朝他身上一扔。他麼，就像上了麻醉藥似的，竟然一點反應都沒有，還繼續沒事人兒似的打著鼾呼呼睡著。
潘氏拎著塑膠袋匆匆下樓，給救護人員開了門，丟下一句：「人在裡面，快去救吧。」便騎上機車，逕自往溪邊去了。
儘管羅某不願承認，或者不敢面對，但事實擺明了，這段時間他已經有好幾次都錯以為自己還身在紐約或者洛杉磯，而那種錯認並不只是一時半秒的精神恍惚，而是實實在在一種具體的真實感，真實到讓他當場毫不遲疑便做出當下該有的反應來。
昨天下午，他跟兩個客戶吃完飯一同擠進計程車裡的時候，有可能是那個司機黝黑的皮膚以及類似西班牙裔的五官使然，一時之間他竟直覺自己是在紐約——因為只有紐約的計程車司機才都是外國人——於是很自然便脫口而出「Midtown Broadway」 ——這乃是他過去上班的地點。說完才發現不對，驚惶中正不知如何更正。不想，卻引得那兩個客戶縱聲大笑：「老羅你可真幽默啊！」
看來這根本不是什麼毛病。本來嘛，這麼遠的距離，距離大到這裡白天那邊是黑夜的程度，但飛機只要區區十多個小時就把人硬是運過來了。不能立即適應才是健康之人該有的反應吧。
他思及剛到那天，下了飛機走出航廈大廳，在眾多人車行李來往之間，突然一股強大的夏日濕潮氣息向他襲來。頓時，將他喚回深埋記憶中早已塵封多年的島嶼氣味與時光。在那一刻，彷彿也只有那一刻，他感到自己身心真正從內至外地活過來了。一邊在心底微笑，一邊快活地抬起鼻子不斷在空中貪婪地嗅聞；不自覺地放慢腳步，甚至幾度閉上眼睛，以便能夠更專注地把這混合著海洋與都市塵囂的濕潤氣息大量儲存進肺葉。
因此拿出手機時很自然便找到老班的電話，立刻撥了過去興奮喊道：「哎…嗨，班吶。是我啦…啊？…」直到想起班不是住火奴魯魯嗎？才突然暗叫不好 唉呀自己怎麼就把台灣跟夏威夷混為一談了呢？
搞不好是因旅行和飛行引起的症狀。
其實真沒什麼好擔憂的，過陣子就會自動消失了吧？就像一些小毛病，不知不覺中復原，等再想起來時，連甚麼時候消失的都記不起來了吧。
此刻，在這間寂寥的酒吧間裡。他獨自一人盤踞酒吧長檯一隅，在那兒猛灌生啤酒。另外一桌，就是角落裡那對算不上太年輕的男女，在那兒已經廝磨了大半日，親一口咬一口的。這會兒，男人的手索性伸到女人裙子底下去了。真是何苦，他忖道，找家賓館不得了。台北甚麼都多，他發現，還就賓館特別多。
這酒吧間的調子實在不行，頭上的那台電視雖然播的也是足球，儘管音量開得再大，仍舊涼不拉噠，熱不起來。恐怕只有角落裡那對還有點看頭，他們那副隨時都可能幹起來的模樣簡直可以去演A片了。但，對不起，他偏偏對A片沒興趣，根本不屑一看。
「能不能轉個台啊？這足球沒意思啦。」他跟酒保要求。
「不行喔。我們這裡是運動酒吧，一定要播運動節目喲。」
「問題現在有誰在看嘛？那倆傢伙一心只想去打炮。我嘛，還寧可看新聞。」他其實是在為自己的恍惚症憂心。這架懸吊的大電視，螢幕上播出的美國足球賽，以及這酒吧所有的布置和燈光，直讓他感覺自己還在紐約——就是離他住所不遠的那間酒吧。他得緊咬著自己的嘴唇才不會隨口說出英文來。
講了半天，酒保總算答應了，轉新聞台可以，但不能開放音量，同時還要放饒舌歌才成。「因為我們經理說過…」
好啦好啦。他像趕蒼蠅那樣子揮揮手，你要怎樣就怎樣吧。
騎著機車的潘氏逐漸放慢了速度，然後她停下來，機車正在一座橋上。她把個東西扔到橋下，看著它掉進河裡，很快就不見了。她沒有絲毫猶豫或憂傷，此刻的感受只是痛快。
接著一轉身，她動作熟練地騎上機車，突突突突開走了。
羅某跟他老婆分手半年多以來，他的生活，或者應該說是他的整個世界，雖沒有因此崩塌瓦解，或像很多離婚的人那樣陷入長期的精神苦悶，但離婚的後續事端卻紛擾不斷，疲於應付。這當然都怪自己，可以說完全是自己一手造成的結果。當初，一俟離婚成定局，他立刻做出回台北定居的決定。他倆把紐約的房子賣了，錢分一半，但賣房分產的問題層出不窮。他忿忿然決定這輩子再不做買房置產這類的笨蛋事。什麼家啊房子啊，全是虛的，騙自己的。根本他的宿命就是一個沒有家的人，不要說他自己，連他的父母也是沒有家的。當他們還是少年從大陸逃開的那會兒，就已經失去自己的家鄉了。
「你現在可以再回大陸去住嘛。」他那十二歲，在美國出生長大的兒子非常伶俐地指示他一條明路。
「嗐，家不是說有就可以有的。家……」他嘗試向兒子解釋：
「家，不只是一個地方。家鄉，故鄉，還要有故人、親戚、整個村莊。甚至幾十代、幾百代，代代都住那裡，一年四季，從元宵到次年的春節…」他感覺這些要兒子來理解實在太困難了些，乾脆簡單說吧：「除了家人和親戚，還要有祖宗的墳。有年年不變的傳統習俗，比如過的節，吃的菜…」
或許就是這樣，他才決定回台北的吧。畢竟，怎麼說，這都是他出生成長的地方。
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