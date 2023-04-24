雕塑大師朱銘辭世，不分藍綠紛紛獻上最高敬意
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朱銘逝世的消息，民進黨表達最深的哀悼與不捨。並指出朱銘是台灣當代美術界傑出的藝術家，而朱立倫也表示，擔任新北市長期間多次參訪朱銘美術館，並頒給大師第一屆新北文化貢獻奬。感謝大師一生為文化藝術的奉獻！
現代雕塑大師朱銘於22日晚間，傳出在台北家中輕生身亡，享壽85歲。消息一出，引起各界弔念，尤其是藍綠兩黨政治人物，也紛紛致意，民進黨就表達最深的哀悼與不捨，國民黨主席朱立倫也在臉書表示「感謝大師一生為文化藝術的奉獻」，而文化部長史哲則表示朱銘的作品呈現豐沛生命力，帶領台灣走向世界。
朱銘1938年誕生於苗栗通霄，15歲師從傳統木雕師傅李金川，踏入雕刻生涯，而後入雕塑大師楊英風門下學習現代雕塑。1976年，朱銘在國立歷史博物館舉辦首次個展即造成轟動，於台灣藝壇嶄露頭角。其創作風格融合傳統木雕與現代雕塑的精神，於西方現代形式表現中深藏東方之精神性，被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵。
朱銘的藝術語彙不斷突破創新，媒材多元，從木料、陶土、海綿、青銅、不鏽鋼等，結合了雕塑、裝置與行動藝術。從抽象無形、流轉不息的「太極系列」，到細膩觀察世俗萬物的「人間系列」，後期《立方體》作品跳脫造型思考，轉而探究人類內心疑問。其中，「太極系列」更是奠定朱銘在國內雕塑史上重要地位，也是揚名國際之作。
朱銘曾於國立台灣美術館、台北市立美術館、台東美術館、屏東美術館舉辦個展，藝術足跡更遍及世界各地，作品曾於中國、新加坡、香港、美國、英國、法國、德國、日本等地展出。
朱銘一生投入雕塑創作與藝術教育，曾獲十大傑出青年、國家文藝獎、行政院文化獎、總統文化獎、福岡「亞洲文化獎－藝術‧文化獎」、輔仁大學名譽藝術博士。朱銘認為，自身的成就來自於台灣社會，1999年以「種活藝術種子」的理念於金山創立朱銘美術館，呈現其藝術發展歷程，亦代表對社會最大的付出與回饋。
而朱銘逝世的消息，民進黨表達最深的哀悼與不捨。並指出朱銘是台灣當代美術界傑出的藝術家，其一生透過藝術作品，落實本土的精神傳達台灣價值，貢獻卓著，備受各界肯定。
民進黨也進一步表示，朱銘長期為台灣藝術發展努力，透過創新與實踐來堅持理念，其鄉土、太極到人間系列等多項經典作品，更是備受國人及國際喜愛與肯定。相信朱銘老師為台灣在地文化耕耘的用心，大師精神永存，也將根植國人心中。
而國民黨主席朱立倫則說：「大師一生奉獻藝術，將台灣雕刻藝術在世界發光發熱。擔任新北市長期間多次參訪朱銘美術館，並頒給大師第一屆新北文化貢獻奬。感謝大師一生為文化藝術的奉獻！國寶隕落，望家屬節哀，再次敬向朱銘大師致敬！」
最後，文化部長史哲表示，朱銘作品呈現豐沛生命力，帶領台灣走向世界，在全世界許多重要的城市中都有其作品，藝術成就獲得各界肯定，為世界級的台灣藝術家。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/