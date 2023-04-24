雕塑大師朱銘辭世，不分藍綠紛紛獻上最高敬意

現代雕塑大師朱銘於22日晚間，傳出在台北家中輕生身亡，享壽85歲。消息一出，引起各界弔念，尤其是藍綠兩黨政治人物，也紛紛致意，民進黨就表達最深的哀悼與不捨，國民黨主席朱立倫也在臉書表示「感謝大師一生為文化藝術的奉獻」，而文化部長史哲則表示朱銘的作品呈現豐沛生命力，帶領台灣走向世界。

Photo Credit: 中央社 朱銘

朱銘1938年誕生於苗栗通霄，15歲師從傳統木雕師傅李金川，踏入雕刻生涯，而後入雕塑大師楊英風門下學習現代雕塑。1976年，朱銘在國立歷史博物館舉辦首次個展即造成轟動，於台灣藝壇嶄露頭角。其創作風格融合傳統木雕與現代雕塑的精神，於西方現代形式表現中深藏東方之精神性，被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵。

朱銘的藝術語彙不斷突破創新，媒材多元，從木料、陶土、海綿、青銅、不鏽鋼等，結合了雕塑、裝置與行動藝術。從抽象無形、流轉不息的「太極系列」，到細膩觀察世俗萬物的「人間系列」，後期《立方體》作品跳脫造型思考，轉而探究人類內心疑問。其中，「太極系列」更是奠定朱銘在國內雕塑史上重要地位，也是揚名國際之作。

朱銘曾於國立台灣美術館、台北市立美術館、台東美術館、屏東美術館舉辦個展，藝術足跡更遍及世界各地，作品曾於中國、新加坡、香港、美國、英國、法國、德國、日本等地展出。

朱銘一生投入雕塑創作與藝術教育，曾獲十大傑出青年、國家文藝獎、行政院文化獎、總統文化獎、福岡「亞洲文化獎－藝術‧文化獎」、輔仁大學名譽藝術博士。朱銘認為，自身的成就來自於台灣社會，1999年以「種活藝術種子」的理念於金山創立朱銘美術館，呈現其藝術發展歷程，亦代表對社會最大的付出與回饋。

Photo Credit: 文化總會提供 朱銘於2019年榮獲第十屆總統文化獎「文化耕耘獎」

而朱銘逝世的消息，民進黨表達最深的哀悼與不捨。並指出朱銘是台灣當代美術界傑出的藝術家，其一生透過藝術作品，落實本土的精神傳達台灣價值，貢獻卓著，備受各界肯定。

民進黨也進一步表示，朱銘長期為台灣藝術發展努力，透過創新與實踐來堅持理念，其鄉土、太極到人間系列等多項經典作品，更是備受國人及國際喜愛與肯定。相信朱銘老師為台灣在地文化耕耘的用心，大師精神永存，也將根植國人心中。

而國民黨主席朱立倫則說：「大師一生奉獻藝術，將台灣雕刻藝術在世界發光發熱。擔任新北市長期間多次參訪朱銘美術館，並頒給大師第一屆新北文化貢獻奬。感謝大師一生為文化藝術的奉獻！國寶隕落，望家屬節哀，再次敬向朱銘大師致敬！」

最後，文化部長史哲表示，朱銘作品呈現豐沛生命力，帶領台灣走向世界，在全世界許多重要的城市中都有其作品，藝術成就獲得各界肯定，為世界級的台灣藝術家。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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核稿編輯：翁世航